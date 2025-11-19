"Die Tür ist zu": "Marie Brand"-Star Mariele Millowitsch über Kinderwunsch

Ob als schlagfertige Schwester Nikola oder als analytische Ermittlerin Marie Brand - Mariele Millowitsch gehört zu den festen Größen im deutschen Fernsehen. Doch wie lebt die Darstellerin abseits der Kamera?

Mariele Millowitsch (69) ist aus der deutschen Serien-Landschaft nicht wegzudenken. So bleibt ihre Rolle als Schwester Nikola in der gleichnamigen RTL-Serie "Nikola", in der sie regelmäßig mit ihrem Chef Dr. Robert Schmidt (Walter Sittler) aneinandergerät bis heute unvergessen. Das Knistern zwischen den beiden machte den Charme der Serie aus. Aber auch in "Girl Friends - Freundschaft mit Herz" konnte sie als Marie Luise Schäfer ihre Vielseitigkeit beweisen. Als Marie Brand in der gleichnamigen ZDF-Krimiserie ermittelt sie seit Dezember 2008. Sie geht stets strategisch und analytisch vor. In der ARD-Filmreihe "Klara Sonntag" konnte sie 2021 eine weitere Titelrolle ergattern.

Dass Mariele Millowitsch Schauspielerin geworden ist, ist wohl kein Zufall. Ihr Vater war der berühmte Volksschauspieler Willy Millowitsch. Gemeinsam mit seiner Schwester Lucy Millowitsch leitete er jahrelang das familieneigene Theater in Köln. Bis 2018 übernahm Mariele Millowitschs älterer Bruder Peter Millowitsch (76) 20 Jahre lang das Millowitsch-Theater. Gemeinsam stand sie dort bereits als Kind mit ihren älteren Schwestern Susanne und Katarina auf der Bühne. Ihren Bruder Peter Millowitsch zog es genau wie sie selbst vor die Kamera. Er war in Komödien mit Roy Black oder Rex Gildo zu sehen, ebenso in TV-Serien wie dem " Tatort " oder als Moderator der Kindersendung "Kli‑Kla‑Klawitter" aus den 1970ern.

Hat Mariele Millowitsch einen Partner und Kinder?

Aktuell geht die Schauspielerin als Single durchs Leben und genießt ihr Leben allein. "Ich bin Single und sehr friedlich und fröhlich damit. Ich habe meine Geschwister und ein tolles Netzwerk an Freunden", sagte sie 2021 gegenüber der Zeitschrift "Bunte".

Die letzten Schlagzeilen rund um eine Partnerschaft liegen bereits über 15 Jahre zurück. 2009 trennte sie sich von dem Anwalt Alexander Isadi. Damals ließ sie über ihre Agentur verlauten: "Frau Millowitsch und Herr Alexander Isadi haben sich getrennt." Die Trennung sei einvernehmlich, wie "Bild" schrieb. Da die beiden zwar in einem Haus, aber in getrennten Wohnungen lebten, gab es wohl auch keinen Rosenkrieg. Auch wenn Mariele Millowitsch selbst nie geheiratet hat, spielte sie in der ein oder anderen Liebeskomödie eine Frau, die ihre Erfüllung in der Ehe sieht. Typisch Rom-Com eben. So auch in der Komödie "Ich kauf mir einen Mann". Helen (Mariele Millowitsch) wird am Tag ihrer Hochzeit verlassen, verliert ihren Job, rasselt durch den Uniabschluss und entdeckt dann in der Wohnung ihres verstorbenen Verlobten einen Koffer voller Geld. Kurzerhand gönnt sie sich einen Escort für eine Nacht, der sich als ihr nerviger, aber charmant-vertrauter Nachbar entpuppt. Aus dem ungewöhnlichen Treffen entwickelt sich eine überraschende Liebesgeschichte.

Eigene Kinder hat Mariele Millowitsch übrigens nicht, dafür aber jede Menge Patenkinder und Nichten und Neffen. So gab sie im Interview mit "Bunte" zu: "Als ich 40 wurde, dachte ich: Die Tür ist zu, dann ist sie halt zu. Es muss auch Tanten und Patentanten geben und darin habe ich recht gute Bewertungen."