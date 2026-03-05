Sie spricht über dunkle Gedanken "Wie unglücklich ich war": Sarah Connor packt über Ehekrise aus Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Buzzwoo Wie Sarah Connor in einem Podcast offenbart, hat es in ihrer Ehe eine Weile heftig gekriselt. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Sarah Connor hält ihr Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender ist es, dass die Sängerin nun in einem Podcast ungewöhnlich offen über eine schwierige Phase in ihrer Ehe berichtet - und sogar über ihre dunkelsten Gedanken.

Nach ihrer ersten Ehe mit Marc Terenzi - inklusiver Trennung im Rampenlicht - hält Sarah Connor ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Seit 2010 ist die Sängerin mit ihrem Manager Florian Fischer zusammen, drei Jahre später heiratete das Paar. Über ihre Beziehung spricht Connor nur selten - umso überraschender sind die Einblicke, die sie nun in einem Podcast gegeben hat.

Im Gespräch mit Jenny Augusta bei Apple Music erzählte der ehemalige "The Voice of Germany"-Coach von dem Song "Zusammen ist man weniger kaputt". Der Titel erscheint auf der Limited-Deluxe-Version ihres Albums "Freigeistin", geschrieben wurde er allerdings schon vor rund fünf Jahren.

Auf Wiedersehen: Hier kannst du "The Voice of Germany" mit Sarah Connor nachschauen Streame hier die Folgen der 11. Staffel!

Sarah Connor offenbart Ehekrise mit ihrem Mann Florian Fischer Damals steckte ihre Ehe in einer schwierigen Phase. Sarah offenbarte:

Da hatten mein Mann und ich eine große Krise. Sarah Connor

Das jetzt wieder zu singen, erinnere sie "an den Schmerz und die Zerbrechlichkeit und wie verletzlich wir waren. Wie unglücklich ich auch war", so Sarah Connor ganz offen. Lange habe sie überlegt, ob sie das sehr persönliche Lied überhaupt veröffentlichen möchte. Am Ende entschied sie sich bewusst dafür: "Ich weiß, dass es andere Menschen gibt, andere Frauen, andere Paare, die auch da durch gehen und die genau diesen Moment dann haben und dankbar sind für den Song."

Sarah Connor ist bald zu Gast bei Giovanni! Die "Giovanni Zarrella Show" am 14. März um 20:15 auf Joyn streamen

Sarah Connor über dunkle Gedanken: Warum ihr Computer streng privat bleibt Im Podcast sprach die 45-Jährige außerdem über einen sehr privaten Ort, an dem sie ihre Gedanken festhält: ihren Computer. Dort sammelt sie Notizen, die niemand lesen soll. Selbst ihr Mann habe keinen Zugang dazu: "Ich habe zu meinem Mann einmal gesagt: 'Guck nicht in meinen Computer, guck nicht da rein. Das willst du einfach nicht sehen.'" In diesen Texten hält sie auch sehr dunkle Gedanken fest. Wenn sie ihre Einträge später noch einmal liest, erschrecke sie manchmal selbst darüber, erzählte sie. Gleichzeitig sei das Schreiben für die Künstlerin ein wichtiges Ventil, um solche Gefühle zu verarbeiten. Sarah und ihr Mann sind seit rund 15 Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder: Tochter Delphine, geboren 2011, und Sohn Jax, der 2017 zur Welt kam. Aus ihrer früheren Ehe mit Marc Terenzi stammen außerdem ihre älteren Kinder Summer und Tyler.