Karriere, Privatleben und Mann
Diese Frau hat das Dschungelcamp im Griff: Sonja Zietlows Werdegang
Aktualisiert:von Helena F.
Schlagfertig, souverän und seit zwei Jahrzehnten das Gesicht des Dschungelcamps. Doch eigentlich begann ihre erfolgreiche TV-Karriere bereits viel früher - unter anderem in SAT.1 als Talkmasterin.
Bevor Sonja Zietlow zur festen Größe im deutschen Fernsehen wurde, schlug sie einen außergewöhnlichen Berufsweg ein. Nach dem Abitur arbeitete sie zunächst als Animateurin und Model, ehe sie 1989 eine Ausbildung zur Verkehrspilotin bei der Lufthansa begann. An der Verkehrsfliegerschule Bremen erwarb sie die Pilotenlizenz und arbeitete von 1991 bis 1993 als erste Offizierin im Cockpit einer Boeing 737.
Entdeckt bei Sat.1: Hier begann Sonja Zietlows TV-Karriere
Erst ihre Teilnahme an der Sat.1-Sendung "Herz ist Trumpf" brachte die Wende: Zietlow wurde für das Fernsehen entdeckt und nahm zunächst Urlaub bei der Lufthansa, um als Moderatorin zu arbeiten. Es folgten erste Moderationsjobs im Unterhaltungsbereich bei Kabel Eins, unter anderem im Kinderprogramm "Bim Bam Bino" sowie in der Gameshow "Hugo". Schon hier zeigte sich, was Zietlow bis heute auszeichnet: schnelle Auffassungsgabe, klare Ansagen und ein Humor, der nie beliebig wirkt.
"Sonja": Zietlows eigene Talkshow
Zwischen 1997 und 2001 prägte Sonja Zietlow das Nachmittagsprogramm von Sat.1 mit ihrer eigenen Talkshow "Sonja". Das Format trug nicht nur ihren Namen, sondern auch ihre Handschrift: direkt, konfrontativ und stets mit dem Anspruch, Gespräche nicht eskalieren zu lassen, sondern zu führen. Parallel dazu moderierte sie mit "Verzeih mir" ein weiteres Sat.1-Format und war damit gleich doppelt im Nachmittagsprogramm präsent. Die Retro-Talkshow "Sonja" kannst du direkt auf Joyn angucken.
Locker, lustig, messerscharf: Sonja Zietlow im Dschungel
In ihrer Moderationsrolle im Dschungelcamp zeigte Sonja Zietlow eine neue Facette: humorvoll, ironisch und sichtbar spielfreudig. Ihre bissigen Kommentare, perfekt gesetzten Pointen und ihr Gespür für Timing machten sie schnell zur unverzichtbaren Konstante des Formats. Gemeinsam mit wechselnden Co-Moderatoren prägte sie den Ton der Sendung über Jahre hinweg. Für die Moderation an der Seite von Daniel Hartwich erhielt sie 2013 sogar den Deutschen Comedypreis.
Sonja Zietlow bei "The Masked Singer"
Viele Jahre später kehrte Sonja Zietlow auf die Bildschirme von ProSieben zurück. 2020 verkleidete sie sich als "Hase" und versuchte das Rateteam in der zweiten Staffel musikalisch hinter das Licht zu führen.
Noch im selben Jahr wechselte die erfolgreiche Moderatorin die Seite. In der dritten Staffel war sie mit Bülent Ceylan im Rateteam von "The Masked Singer".
Überzeugt Sonja Zietlow auch mit Quiz-Wissen?
Von 2018 bis 2020 rätselte Sonja Zietlow mehrmals in Hugo Egon Balders Quizshow "Genial daneben - Das Quiz" mit.. Zietlow überzeugte dabei nicht nur mit Schlagfertigkeit, sondern auch mit Selbstironie und fügte sich nahtlos in das humorvolle Rateteam rund um Hella von Sinnen und Wigald Boning ein.
Sonja Zietlow privat: Das ist ihr Ehemann
So bekannt Sonja Zietlow ist: Ihr Privatleben hält sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Dabei arbeitet ihr Ehemann ebenfalls in der Medienbranche und ist jedes Jahr im Dschungelcamp hinter den Kulissen dabei: Jens Oliver Haas ist TV-Produzent und Chefautor von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" - wie das Dschungelcamp offiziell heißt. Beide lernten sich vor über zwanzig Jahren bei den Dreharbeiten kennen und sind seit 2003 verheiratet. Zum Jahreswechsel postete die Moderatorin ein seltenes Bild von sich, ihrem Mann und den beiden Hunden und wünschte darin ihren Follower:innen ein frohes neues Jahr.
Das erwartet Sonja im Dschungelcamp 2026!
Auch in diesem Jahr steht der australische Dschungel wieder Kopf. Mit dabei sind unter anderem die Schauspieler Mirja du Mont, Stephen Dürr, Hardy Krüger jr. und Nicole Belstler‑Boettcher, Reality‑Stars wie Samira Yavuz, Eva Benetatou, Ariel, Hubert Fella und Umut Tekin, der Musiker Gil Ofarim, TV‑Bauer Patrick Romer und Unternehmerin Simone Ballack. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Jan Köppen stellt Sonja Zietlow die Promis vor ihre Prüfungen.
