Überraschende Enthüllung Joko Winterscheidt enthüllt: Diese "Wetten, dass..?"-Pläne gab es hinter den Kulissen

Während eines lockeren YouTube-Talks mit Influencer Jens "Knossi" Knossalla lässt Joko Winterscheidt eine kleine TV-Bombe platzen: Ein geheimes Dinner hätte ihn und Klaas Heufer-Umlauf fast zur "Wetten, dass..?"-Moderation gebracht.

Geheimes Abendessen mit dem ZDF Hätten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Kultshow "Wetten, dass..?" moderieren sollen? In einem Gespräch mit Influencer Jens Knossalla spricht Joko überraschend offen über ein Treffen aus der Vergangenheit. "Aber 'Wetten, dass..?' - wäre das auch ein Thema für dich gewesen? Was wäre gewesen, wenn man dich angerufen hätte?", fragt Knossi und spielt damit auf eine mögliche Übernahme der Show an. Joko reagiert zunächst zögerlich und deutet dann an, dass es tatsächlich Gespräche gegeben haben könnte.

Vielleicht sind wir schon vor Jahren gefragt worden. Vielleicht sollte ich das nicht erzählen. Joko Winterscheidt

"Oh Gott, erzähle ich jetzt Geheimnisse?" Als Knossi überrascht nachhakt, erzählt der Moderator schließlich mehr über das damalige Treffen. "Oh Gott, erzähle ich jetzt Geheimnisse? Ich weiß noch: Da gab es ein geheimes Abendessen - wirklich in Mainz. Klaas und meine Wenigkeit. Wir reden von ZDFneo-Zeiten, etwa 15 Jahre her. Da hatte Thomas Gottschalk gerade das erste Mal aufgehört. Und dann hatten sie überlegt, ob man die Show noch einmal neu belebt. Doch wir waren zu jung. Unsere Vorstellung davon, was das werden müsste, war dem ZDF, glaube ich, zu wild", erklärt Joko.

Jokos klare Worte zu Tom und Bill Kaulitz Die Kultshow lief nach ihrer Premiere 1981 fast 34 Jahre lang im deutschen Fernsehen und wurde 2014 zunächst eingestellt. Moderiert wurde sie im Laufe der Zeit unter anderem von Frank Elstner und von Thomas Gottschalk. 2021 kehrte Gottschalk zurück. Inzwischen steht bereits die nächste Generation fest: Am 5. Dezember 2026 soll die Show mit Tom Kaulitz und Bill Kaulitz als Moderatoren fortgesetzt werden. Auch dazu hat Joko eine klare Meinung. "Ich find's gut, aber sie sollen es bitte nicht verkacken", sagt er mit einem Schmunzeln. "Es wird total spannend zu sehen sein, was daraus wird", fügt der Moderator hinzu.