Zwei Promis, ein Schmerz Diese Schicksalsschläge erlitten sowohl Simone Ballack und als auch Hardy Krüger jr. Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Sophia Huber Wenn Verlust, Funkstille und offene Fragen das Leben prägen - warum sich Simone Ballack und Hardy Krüger jr. im Dschungelcamp emotional so nahekommen. Bild: picture alliance / AAPimages/Wehnert | AAPimages/Wehnert

Im australischen Busch fallen die Masken. Zwischen Lagerfeuer, Nachtwachen und leisen Gesprächen erzählen Simone Ballack und Hardy Krüger jr. von Erfahrungen, die weit über das Camp hinausgehen. Zwei Schicksale, die auf erschütternde Weise Parallelen haben.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Triggerwarnung: Tod und plötzlicher Kindstod: Hier gibt es Hilfe Dieser Artikel thematisiert Tod oder Trauer, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Unterstützung findest du bei der Telefonseelsorge: 0800 1110111 oder 0800 1110222 (kostenlos, anonym, rund um die Uhr). Mehr Infos unter telefonseelsorge.de

Hardy Krüger jr.: Tod seines Vaters Hardy Krüger bleibt ein Rätsel Etwas mehr als vier Jahre sind vergangen, seit Schauspiellegende Hardy Krüger am 19. Januar 2022 in Palm Springs in Kalifornien starb. Doch für seinen Sohn fühlt sich vieles bis heute nicht abgeschlossen an. Der Tod des Vaters erreichte Hardy Krüger jr. nicht etwa telefonisch oder persönlich, sondern nüchtern per E-Mail. Absenderin: die Ehefrau seines Vaters. Im Dschungelcamp spricht der 57-Jährige erstmals offen darüber, wie wenig er bis heute weiß. Wann genau sein Vater gestorben ist, unter welchen Umständen, ob er friedlich gegangen und was die Todesursache ist - all das bleibt für Hardy Krüger jr. unbeantwortet.

Kein Mensch weiß, was wirklich passiert ist. Hardy Krüger jr.

Seit jener Nachricht herrscht Funkstille. Ob es eine Beerdigung gab oder nicht, weiß der Dschungelcamp-Kandidat bis heute nicht. Zwar sei bekannt, dass Rettungskräfte vor Ort waren, doch mehr habe die Familie nie erfahren. Für Krüger und seine Geschwister sei diese Ungewissheit kaum auszuhalten. Die Vorstellung, nicht zu wissen, wie es dem eigenen Vater in seinen letzten Stunden ging, lasse ihn bis heute nicht los.

Simone Ballack: Kein Kontakt zu ihren Eltern Auch bei Simone Ballack kommen im Camp alte Wunden wieder an die Oberfläche. Sie spricht über ihr schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern. Seit vielen Jahren besteht kein Kontakt mehr, weder zur Mutter noch zum Vater. Die Trennung von ihrer Mutter liegt bereits über ein Jahrzehnt zurück. Simone erzählt, dass sie damals aus dem Elternhaus geworfen wurde - ein Bruch, der nie geheilt ist.

Für mich ist das auch nicht meine Mutter, sondern irgendeine Person, die ich nicht kenne. Simone Ballack

Ihre Kindheit beschreibt Simone als geprägt von Streit und Trennung. Die Scheidung der Eltern habe Spuren hinterlassen. Heute ist auch sie geschieden - doch bei ihren Kindern wollte sie alles anders machen.

Der Tod ihres Sohnes Emilio Der schwerste Einschnitt in Simones Leben ist der Tod ihres Sohnes Emilio. Besonders eindringlich schildert sie den Moment, in dem sie - räumlich weit entfernt - spürte, dass etwas nicht stimmte. Während Emilio in Portugal war, befand sie sich in Deutschland. In jener Nacht konnte sie nicht schlafen, hörte unerklärliche Geräusche, spürte eine innere Unruhe, die sie nicht losließ.

In der Nacht, in der mein Sohn verstorben ist, habe ich das ja gefühlt. Ich wusste es. Simone Ballack

Erst Stunden später kam der Anruf mit der schrecklichen Gewissheit. Seitdem schöpft Simone Kraft aus ihrem Glauben an Energien und Engel - etwas, das ihr hilft, mit dem Verlust weiterzuleben.