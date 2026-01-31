Zwei Promis, ein Schmerz
Diese Schicksalsschläge erlitten sowohl Simone Ballack und als auch Hardy Krüger jr.
Aktualisiert:von Sophia Huber
Im australischen Busch fallen die Masken. Zwischen Lagerfeuer, Nachtwachen und leisen Gesprächen erzählen Simone Ballack und Hardy Krüger jr. von Erfahrungen, die weit über das Camp hinausgehen. Zwei Schicksale, die auf erschütternde Weise Parallelen haben.
Hardy Krüger jr.: Tod seines Vaters Hardy Krüger bleibt ein Rätsel
Etwas mehr als vier Jahre sind vergangen, seit Schauspiellegende Hardy Krüger am 19. Januar 2022 in Palm Springs in Kalifornien starb. Doch für seinen Sohn fühlt sich vieles bis heute nicht abgeschlossen an. Der Tod des Vaters erreichte Hardy Krüger jr. nicht etwa telefonisch oder persönlich, sondern nüchtern per E-Mail. Absenderin: die Ehefrau seines Vaters.
Im Dschungelcamp spricht der 57-Jährige erstmals offen darüber, wie wenig er bis heute weiß. Wann genau sein Vater gestorben ist, unter welchen Umständen, ob er friedlich gegangen und was die Todesursache ist - all das bleibt für Hardy Krüger jr. unbeantwortet.
Kein Mensch weiß, was wirklich passiert ist.
Seit jener Nachricht herrscht Funkstille. Ob es eine Beerdigung gab oder nicht, weiß der Dschungelcamp-Kandidat bis heute nicht. Zwar sei bekannt, dass Rettungskräfte vor Ort waren, doch mehr habe die Familie nie erfahren. Für Krüger und seine Geschwister sei diese Ungewissheit kaum auszuhalten. Die Vorstellung, nicht zu wissen, wie es dem eigenen Vater in seinen letzten Stunden ging, lasse ihn bis heute nicht los.
Hardy Krüger jr. bei "Das große Promibacken" 2022: Folge 1 kostenlos auf Joyn streamen
Simone Ballack: Kein Kontakt zu ihren Eltern
Auch bei Simone Ballack kommen im Camp alte Wunden wieder an die Oberfläche. Sie spricht über ihr schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern. Seit vielen Jahren besteht kein Kontakt mehr, weder zur Mutter noch zum Vater.
Die Trennung von ihrer Mutter liegt bereits über ein Jahrzehnt zurück. Simone erzählt, dass sie damals aus dem Elternhaus geworfen wurde - ein Bruch, der nie geheilt ist.
Für mich ist das auch nicht meine Mutter, sondern irgendeine Person, die ich nicht kenne.
Ihre Kindheit beschreibt Simone als geprägt von Streit und Trennung. Die Scheidung der Eltern habe Spuren hinterlassen. Heute ist auch sie geschieden - doch bei ihren Kindern wollte sie alles anders machen.
Simone Ballack bei "Promi Big Brother" 2020: Eskalation mit Emmy Russ und Alessia Herren
Der Tod ihres Sohnes Emilio
Der schwerste Einschnitt in Simones Leben ist der Tod ihres Sohnes Emilio. Besonders eindringlich schildert sie den Moment, in dem sie - räumlich weit entfernt - spürte, dass etwas nicht stimmte. Während Emilio in Portugal war, befand sie sich in Deutschland. In jener Nacht konnte sie nicht schlafen, hörte unerklärliche Geräusche, spürte eine innere Unruhe, die sie nicht losließ.
In der Nacht, in der mein Sohn verstorben ist, habe ich das ja gefühlt. Ich wusste es.
Erst Stunden später kam der Anruf mit der schrecklichen Gewissheit. Seitdem schöpft Simone Kraft aus ihrem Glauben an Energien und Engel - etwas, das ihr hilft, mit dem Verlust weiterzuleben.
Hardy Krüger und Simone Ballack: Gemeinsames Schicksal
Auch Hardy Krüger jr. teilt den Verlust eines Kindes: Sein Sohn Paul-Luca verstarb im Alter von nur acht Monaten am plötzlichen Kindstod. Besonders erschütternd: Hardy lag direkt neben seinem Baby, als es geschah. "Er hat vergessen, zu atmen", sagte er sichtlich bewegt. Trotz sofortiger Reanimations-Versuche und eines Rettungs-Hubschraubers kam jede Hilfe zu spät. Ein Erlebnis, das sich unauslöschlich in sein Leben eingebrannt hat.
So unterschiedlich ihre Lebenswege auch sind: Beide eint der Schmerz über familiäre Brüche, über Abschiede ohne Antworten und über das Gefühl, zurückgelassen worden zu sein - mit Fragen, die vielleicht nie geklärt werden.
Mehr entdecken
Abseits der Kamera
Privat auch nervig? Uschi Glas spricht über "Fack ju Göthe"-Rolle
Geissens privat
Carmen Geiss rührt mit Liebesbotschaft zu Roberts Geburtstag
Exit nach acht Tagen
"Schmierentheater": Nicole Belstler-Boettcher rechnet mit Gil Ofarim ab
Kehrt sie zurück ins TV?
Nach schwerem Sturz: Simon Verhoeven gibt Update zu Senta Berger beim NDR
Trauer in Hollywood
"Atemschwierigkeiten": Details zum Tod von Catherine O'Hara
Er wäre fast gestorben
"Spuckte Blut": Hubert Fella bangte um Leben von Ehemann Matthias Mangiapane