zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Zur Behind The Screens Startseite

Zwei Promis, ein Schmerz

Diese Schicksalsschläge erlitten sowohl Simone Ballack und als auch Hardy Krüger jr.

Aktualisiert:

von Sophia Huber

Wenn Verlust, Funkstille und offene Fragen das Leben prägen - warum sich Simone Ballack und Hardy Krüger jr. im Dschungelcamp emotional so nahekommen.

Bild: picture alliance / AAPimages/Wehnert | AAPimages/Wehnert

Im australischen Busch fallen die Masken. Zwischen Lagerfeuer, Nachtwachen und leisen Gesprächen erzählen Simone Ballack und Hardy Krüger jr. von Erfahrungen, die weit über das Camp hinausgehen. Zwei Schicksale, die auf erschütternde Weise Parallelen haben.

Hardy Krüger jr.: Tod seines Vaters Hardy Krüger bleibt ein Rätsel

Etwas mehr als vier Jahre sind vergangen, seit Schauspiellegende Hardy Krüger am 19. Januar 2022 in Palm Springs in Kalifornien starb. Doch für seinen Sohn fühlt sich vieles bis heute nicht abgeschlossen an. Der Tod des Vaters erreichte Hardy Krüger jr. nicht etwa telefonisch oder persönlich, sondern nüchtern per E-Mail. Absenderin: die Ehefrau seines Vaters.

Im Dschungelcamp spricht der 57-Jährige erstmals offen darüber, wie wenig er bis heute weiß. Wann genau sein Vater gestorben ist, unter welchen Umständen, ob er friedlich gegangen und was die Todesursache ist - all das bleibt für Hardy Krüger jr. unbeantwortet.

Kein Mensch weiß, was wirklich passiert ist.

Hardy Krüger jr.

Seit jener Nachricht herrscht Funkstille. Ob es eine Beerdigung gab oder nicht, weiß der Dschungelcamp-Kandidat bis heute nicht. Zwar sei bekannt, dass Rettungskräfte vor Ort waren, doch mehr habe die Familie nie erfahren. Für Krüger und seine Geschwister sei diese Ungewissheit kaum auszuhalten. Die Vorstellung, nicht zu wissen, wie es dem eigenen Vater in seinen letzten Stunden ging, lasse ihn bis heute nicht los.

Hardy Krüger jr. bei "Das große Promibacken" 2022: Folge 1 kostenlos auf Joyn streamen

Ganze Folge
Das große Promibacken

Folge 1: Übung macht den Meister

Verfügbar auf JoynFolge vom 12.01.2022 • 119 Min • Ab 6

Simone Ballack: Kein Kontakt zu ihren Eltern

Auch bei Simone Ballack kommen im Camp alte Wunden wieder an die Oberfläche. Sie spricht über ihr schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern. Seit vielen Jahren besteht kein Kontakt mehr, weder zur Mutter noch zum Vater.

Die Trennung von ihrer Mutter liegt bereits über ein Jahrzehnt zurück. Simone erzählt, dass sie damals aus dem Elternhaus geworfen wurde - ein Bruch, der nie geheilt ist.

Für mich ist das auch nicht meine Mutter, sondern irgendeine Person, die ich nicht kenne.

Simone Ballack

Ihre Kindheit beschreibt Simone als geprägt von Streit und Trennung. Die Scheidung der Eltern habe Spuren hinterlassen. Heute ist auch sie geschieden - doch bei ihren Kindern wollte sie alles anders machen.

Simone Ballack bei "Promi Big Brother" 2020: Eskalation mit Emmy Russ und Alessia Herren

Ganze Folge
Promi Big Brother

Tag 10: Erst die Party, dann die Eskalation

Verfügbar auf JoynFolge vom 16.08.2020 • 87 Min • Ab 12

Der Tod ihres Sohnes Emilio

Der schwerste Einschnitt in Simones Leben ist der Tod ihres Sohnes Emilio. Besonders eindringlich schildert sie den Moment, in dem sie - räumlich weit entfernt - spürte, dass etwas nicht stimmte. Während Emilio in Portugal war, befand sie sich in Deutschland. In jener Nacht konnte sie nicht schlafen, hörte unerklärliche Geräusche, spürte eine innere Unruhe, die sie nicht losließ.

In der Nacht, in der mein Sohn verstorben ist, habe ich das ja gefühlt. Ich wusste es.

Simone Ballack

Erst Stunden später kam der Anruf mit der schrecklichen Gewissheit. Seitdem schöpft Simone Kraft aus ihrem Glauben an Energien und Engel - etwas, das ihr hilft, mit dem Verlust weiterzuleben.

Hardy Krüger und Simone Ballack: Gemeinsames Schicksal

Auch Hardy Krüger jr. teilt den Verlust eines Kindes: Sein Sohn Paul-Luca verstarb im Alter von nur acht Monaten am plötzlichen Kindstod. Besonders erschütternd: Hardy lag direkt neben seinem Baby, als es geschah. "Er hat vergessen, zu atmen", sagte er sichtlich bewegt. Trotz sofortiger Reanimations-Versuche und eines Rettungs-Hubschraubers kam jede Hilfe zu spät. Ein Erlebnis, das sich unauslöschlich in sein Leben eingebrannt hat.

So unterschiedlich ihre Lebenswege auch sind: Beide eint der Schmerz über familiäre Brüche, über Abschiede ohne Antworten und über das Gefühl, zurückgelassen worden zu sein - mit Fragen, die vielleicht nie geklärt werden.

Mehr entdecken