"Ohne dich geht gar nichts": Carmen Geiss' rührende Liebesbotschaft zu Roberts Geburtstag

Große Gefühle in Monaco: Zum Geburtstag von Robert Geiss überrascht Ehefrau Carmen mit einer offenen und sehr persönlichen Liebeserklärung. Auch Tochter Davina meldet sich mit rührenden Worten.

Emotionen statt nur Champagner: Robert Geiss hat seinen 62. Geburtstag in Monaco gefeiert, umgeben von Familie, Freunden und jeder Menge Glamour. Doch das schönste Geschenk folgte erst am nächsten Tag.

Ehefrau Carmen Geiss (60) nutzte Instagram (Account: @carmengeiss) für eine sehr persönliche Botschaft. Offen schrieb sie über ihre langjährige Beziehung: "Manchmal kann ich nicht mit dir …" - ein Satz, der Ehrlichkeit zeigt. Doch unmittelbar danach machte sie klar, was wirklich zählt: "Aber ohne dich geht schon mal gar nicht."

Aus diesen Worten entwickelte Carmen eine Liebeserklärung, die viele Fans berührte. "Du bist für so viele ein Fels. Für mich bist du Zuhause", schrieb sie weiter. Und setzte noch einen drauf: "Dein Herz ist größer als jedes Geschenk, deine Loyalität wertvoller als alles, was man kaufen kann, und deine Liebe ist das Schönste, was mir je passiert ist. Jeder Tag mit dir ist ein Geschenk."