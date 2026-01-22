War "Wetten dass..?"-Moderation jemand anders "versprochen"?

Ein alter Vertrag? Doch nicht Bill und Tom Kaulitz? Anderes Brüderpaar meldet Anspruch auf "Wetten dass..?"-Moderation an Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Annalena Graudenz Sind Dennis Wolter und Benjamin Wolter auch demnächst bei "Wetten, dass..?" zu sehen? Bild: IMAGO/Future Image

Nach ersten Gerüchten steht mittlerweile fest: Das ZDF lässt seine Kultsendung "Wetten, dass..?" wieder aufleben und hat Bill und Tom Kaulitz als Moderations-Duo verpflichtet. Dabei hätte eigentlich ein anderes Gespann einspringen wollen, sobald Thomas Gottschalk abdankt.

Sie haben es schwarz auf weiß: Die Zwillinge Benni und Dennis Wolter hätten Nachfolger von Thomas Gottschalk werden sollen, sobald dieser "keinen Bock mehr hat". Aber von vorn: Als Gottschalk im Mai 2023 in der Web-Show "World Wide Wohnzimmer" zu Gast ist, nutzen die Wolters ihre Chance. "Auch, wenn du nein sagst, aber wir haben einen Vertrag vorbereitet", so Benni Wolter und zückt ein Blatt Papier hervor.

Thomas Gottschalk hat den Nachfolge-Vertrag unterschrieben Sie legen dem Moderator Vertrag und Stift vor – auf altem Papier und mit einer Feder soll Gottschalk seine Einwilligung geben, den Brüdern seine Show zu übertragen. Das überraschte "Wetten, dass..?"-Gesicht liest dem Publikum laut vor, was er vor sich sieht. "Offizieller Vertrag. Hiermit verspreche ich, Thomas Gottschalk, dass ich alles dafür tun werde, die Kult-Clowns Benni und Dennis Wolter zu meinen 'Wetten, dass..?'-Nachfolgern zu machen, sobald ich selbst keinen Bock mehr habe." Auch, wenn laut Gottschalk schon einige Interessenten in der Schlange stehen und die beiden sich hinten anstellen müssten, gibt er nach. "Soll ich jetzt unterschreiben? Also man sieht, wie ich unter Zwang schreibe", kommentiert er das Geschehen und gibt zu: "Euch traue ich sie (die Sendung) zu, die Frage ist, ob eure Fans das mitmachen." Das Publikum klatscht und jubelt. Vermutlich wären die Fans der Zwillinge also tatsächlich begeistert, ihre Web-Helden im ZDF zur Primetime zu sehen. Doch zu Ungunsten der beiden dürfte der Vertrag wohl nicht rechtskräftig sein und Thomas Gottschalk auch kein Mitspracherecht bei der Neubesetzung haben.

ZDF reagiert auf die Nichtberücksichtigung Um an das eigentliche Versprechen zu erinnern, haben die Zwillinge auf Instagram einen kleinen Reminder an Gottschalks Versprechen gepostet und gratulieren gleichzeitig Tom und Bill Kaulitz zum neuen Job. Aber natürlich können sich die Zwei einen Spruch mit Augenzwinkern nicht verkneifen: "Ihr rockt das @Billkaulitz @Tomkaulitz und macht mal Außenwette-Moderation klar". Auch der Instagram-Account vom ZDF lässt es sich nicht nehmen und kommentiert den Post. "Bleiben wir trotzdem Freunde", fragt ZDF.de, gepaart mit einem emotional blickendem Emoji. Und auch "Wetten, dass..?" mischt sich ein und kommentiert mit einem kurzen, aber knackigen "Ups".