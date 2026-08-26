Letzte Tage Dolly Parton: Jetzt ist die Todesursache der Country-Legende bekannt Veröffentlicht: Vor 42 Minuten von C3 Newsroom :newstime Dolly Parton mit 80 Jahren gestorben Videoclip • 01:04 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wenige Tage vor ihrem Tod sprach Dolly Parton noch über ihre gesundheitlichen Probleme. Nun bestätigt ihr Sprecher, woran die Country-Legende mit 80 Jahren gestorben ist.

Erst wenige Tage zuvor war Dolly Parton in eine Klinik eingeliefert worden. Nun herrscht traurige Gewissheit: Die Country-Legende ist im Alter von 80 Jahren an Krebs gestorben. Das bestätigte ihr Pressesprecher Marcel Pariseau laut "People".

Nach einem mutigen, kurzen Kampf gegen den Krebs ist Dolly heute aus dem irdischen Leben geschieden. Marcel Pariseau

Er ergänzt: "Sie starb im Vanderbilt-Ingram Cancer Center im Kreise ihrer Angehörigen." Welche Krebsart bei der Sängerin diagnostiziert worden war, wurde zunächst nicht bekannt.

Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google. Folge unserem Google-Profil und verpasse keine News!

Dolly Parton hatte zuletzt gesundheitliche Probleme Schon in den Monaten zuvor hatte Parton gesundheitlich kürzertreten müssen. Ihre geplante Konzertreihe in Las Vegas wurde zunächst verschoben und später abgesagt. Berichten zufolge hatte die Musikerin unter anderem mit Nierenproblemen und einer Autoimmunerkrankung zu kämpfen. Noch kurz vor ihrem Tod hatte sich die Achtzigjährige gegenüber "People" zu ihrem Zustand geäußert. Während der Erkrankung ihres Ehemanns Carl Dean habe sie ihre eigene Gesundheit hintenangestellt:

Ich habe mich einfach nicht gekümmert, als ich mich um Carl gekümmert habe. Dolly Parton

Dean war im März 2025 im Alter von 82 Jahren gestorben. Mehr als sechs Jahrzehnte waren die beiden verheiratet.

Weltweite Trauer um Dolly Parton Die Nachricht vom Tod der Sängerin löste weit über die Country-Szene hinaus Anteilnahme aus. Elton John würdigte Parton als "gigantische Künstlerin" mit dem "gütigsten Herz". Auch Schauspielerin Jane Fonda erinnerte öffentlich an die Musikerin. US-Präsident Donald Trump ordnete an, die Flaggen im Land eine Woche lang auf halbmast zu setzen. Auf Truth Social bezeichnete er Partons Tod als "wahren Verlust für Millionen von Menschen". Die Beisetzung soll nach Angaben ihres Teams im engsten Familienkreis stattfinden.