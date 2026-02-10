Drama um Gil Ofarim
Hotelmitarbeiter bricht sein Schweigen: "Er inszeniert sich wie ein Opfer"
Aktualisiert:von Buzzwoo
Nach Gil Ofarims Sieg im RTL-Dschungelcamp äußert sich erstmals der Hotelmitarbeiter, gegen den sich einst schwere Vorwürfe richteten. Seine Aussagen zeichnen ein anderes Bild der Ereignisse.
Beim RTL-Dschungelcamp hat Musiker Gil Ofarim erneut seine Sicht auf die Antisemitismus-Vorwürfe aus dem Jahr 2021 geschildert. Nun meldet sich erstmals der Hotelmitarbeiter öffentlich zu Wort, der damals im Mittelpunkt der Anschuldigungen stand. In einem Interview mit der "Die Zeit" äußerte er sich auch zu Ofarims Auftritt in der Sendung "Ich bin ein Star - holt mich hier raus", die der Musiker am Sonntag (8. Februar) gewann.
"Er inszeniert sich wie ein Opfer"
Der Hotelmitarbeiter kritisiert Ofarims Darstellung deutlich: "Er inszeniert sich wie ein Opfer, obwohl ich das bin, und das ist schwer für mich", sagte der Mann, dessen Name in dem Gespräch nicht vollständig genannt wurde.
Vorwürfe aus dem Jahr 2021
Ofarim hatte 2021 für großes Aufsehen gesorgt, als er sich auf Instagram als Opfer antisemitischer Äußerungen eines Hotelmitarbeiters darstellte. Später stellte sich heraus, dass die Vorwürfe nicht haltbar waren. In einem Verleumdungsprozess nahm Ofarim seine Darstellung zurück, das Verfahren wurde eingestellt. Der betroffene Hotelmitarbeiter hatte sich laut der "Zeit" bislang nie öffentlich dazu geäußert.
Zweifel an Videoaufnahmen
Im RTL-Dschungelcamp hatte Ofarim angedeutet, mit den Videoaufnahmen aus dem Hotel, die zur Entlastung des Mitarbeiters beigetragen hatten, könne etwas nicht gestimmt haben. Dazu sagte der Hotelangestellte der "Zeit":
Es macht mich fassungslos. Weder das Gericht noch der Videogutachter haben die Glaubwürdigkeit der Aufnahmen in Zweifel gezogen - ebenso wenig wie die Aussagen der Zeugen.
Morddrohung nach öffentlicher Debatte
Der Mitarbeiter berichtete weiter, er habe nach den Vorwürfen Anzeige wegen Verleumdung erstattet. Die Folgen seien massiv gewesen: "Meine Social-Media-Konten liefen über, ich wurde bombardiert in einem Ausmaß, das man sich nicht vorstellen kann. Über meine dienstliche E-Mail-Adresse lief eine Morddrohung ein", sagte er.
Auch sein damaliger Arbeitgeber habe reagiert: "Mein damaliger Chef rief am Abend an, um mir anzubieten, mich für einige Tage an einen sicheren Ort zu bringen. 15 Minuten später holte mich eine Limousine ab. Es war wie in einem Film."
Gil Ofarim ist der Sohn des 2018 gestorbenen 60er-Jahre-Stars Abi Ofarim.
Trotz Kritik kann sich Ofarim die Dschungelkrone sichern
Obwohl die Kontroversen um seine Person nicht abebbten, hat der Musiker das Dschungelcamp gewonnen. Der 43-Jährige erhielt die meisten Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit sicherte sich Ofarim die Dschungelkrone der Show Ich bin ein "Star - Holt mich hier raus!" sowie ein Preisgeld von 100.000 Euro.
