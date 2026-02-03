Von Kinderstars zu jungen Erwachsenen
Erwachsen geworden: So sehen Til Schweigers Töchter heute aus
Aktualisiert:von Annalena Graudenz
Wenn Til Schweiger vor der Kamera steht, sind meist auch seine Kinder nicht weit. Vor allem seine Töchter waren immer wieder an seiner Seite in verschiedenen Filmen zu sehen. Seit dem gemeinsamen Filmdebüt 2007 in "Keinohrhasen" sind aus seinen Kindern Erwachsene geworden.
Er gehört zum deutschen Film wie Schnee zum Winter. Auch wenn es in den letzten Jahren etwas ruhiger um Til Schweiger geworden ist, kann er einige der erfolgreichsten Kinokomödien der letzten Jahrzehnte für sich verbuchen. Sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur und Produzent. Wenn heute Abend um 20:15 Uhr "Das Beste kommt noch!" mit Schweiger und Michael Maertens in den Hauptrollen läuft, haben auch Emma und Luna Schweiger einen Auftritt.
Ein Familienbusiness
Es gibt zwei Arten von Schauspieler:innen: Die einen halten ihre Kinder streng aus der Öffentlichkeit heraus, die anderen nehmen sie von klein auf mit ans Set und lassen sie auch ins Rampenlicht. Til Schweiger gehört zur zweiten Kategorie. Schon früh waren seine Töchter Luna, Emma und Lilli im Zentrum des medialen Interesses - und standen oft auch in Filmen ihres Vaters vor der Kamera. Im Kino-Hit "Keinohrhasen" von 2007 waren sie alle zu sehen. Nur Sohn Valentin hat schon immer ein Leben im Privaten bevorzugt und sich nur selten auf Events blicken lassen. Heute sind alle Kinder erwachsen und gehen eigene Wege.
Luna Schweiger: Kreativ, selbstbewusst und eigenständig
Mit ihren 29 Jahren ist sie die älteste der drei Töchter und hat nach dem Auftritt in "Keinohrhasen" immer wieder Rollen in Produktionen ihres Vaters übernommen. In "Phantomschmerz" (2009) und "Schutzengel" (2012) spielte sie eine Hauptrolle, in verschiedenen "Tatorten" und "Lieber Kurt" hatte sie Gastrollen. Aber auch in Fernsehshows wie "Schlag den Star", "Mission Unknown" oder "TV total Turmspringen" war sie zu sehen.
Neben ihrer TV-Karriere hat sie 2022 ihren Master of Science abgeschlossen. Zudem ist Luna passionierte Springreiterin und nimmt regelmäßig an Turnieren teil. Natürlich hat sie sich seit ihrem ersten Kino-Auftritt verändert, ist erwachsen geworden. Trotzdem kann man die bei ihrem Filmdebüt 10-Jährige auch heute noch wiedererkennen, wenn Luna glamourös gestylt über den roten Teppich läuft.
Lilli Schweiger: Zwischen Schauspiel und Tischlerlehre
Auch die heute 27-jährige Lilli Schweiger stand früh vor der Kamera und galt lange als besonders talentiert. In den letzten Jahren wurde es jedoch etwas ruhiger um sie. Sie ist zwar immer mal wieder in Filmen wie zuletzt "Klassentreffen 1.0" und "Die Hochzeit" oder 2025 bei "Schlag den Star" zu sehen, konzentriert sich aber mittlerweile auf ihr Leben außerhalb des Rampenlichts.
2024 hat Lilli eine Ausbildung zur Tischlerin abgeschlossen und arbeitet seitdem in diesem Beruf. Für neue Projekte sei sie dennoch immer offen. Trotzdem hält sie ihr Leben sehr viel privater, hat alle Beiträge auf ihrem Instagram-Account gelöscht und zeigt sich nur sehr selten auf Events.
Emma Schweiger: Vom Kinderstar zur Künstlerin
Als Jüngste der Schweiger-Kinder hat Emma in ihrer Kindheit die meisten Hauptrollen ergattern können. Ob in "Keinohrhasen" oder "Honig im Kopf" - das blonde Mädchen hat damals die Herzen der Zuschauer:innen für sich gewonnen. Doch aus dem Kinderstar ist längst eine junge Frau geworden, die heute große öffentliche Auftritte eher meidet.
Sie stand in den letzten Jahren zwar immer mal wieder vor der Kamera, konzentriert sich aber mittlerweile auf ihre andere Leidenschaft: die Kunst. In einem "Bild"-Interview von 2024 erzählte sie, dass sie für neun Monate auf eine Kunstschule in Italien gehen wollte, um dann zu überlegen, welcher Studiengang ihr gefällt.
Und was macht Sohn Valentin Schweiger?
Während Til Schweigers Töchter seit ihrer Kindheit regelmäßig auf der Kinoleinwand und roten Teppichen zu sehen waren, wird Valentin deutlich seltener erwähnt. Auch er hatte zwar kleinere Schauspielauftritte, hält sich inzwischen aber weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Statt für eine Karriere vor der Kamera hat er sich für den Weg hinter die Kamera entschieden. Er hat an einer Filmhochschule in Los Angeles studiert und arbeitet mittlerweile als Kameramann.
