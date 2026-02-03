Von Kinderstars zu jungen Erwachsenen Erwachsen geworden: So sehen Til Schweigers Töchter heute aus Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz Die Töchter Luna, Lilli und Emma von Til Schweiger sind erwachsen geworden. Bild: IMAGO/Spöttel Picture / picture alliance / ABBfoto / AAPimages/Timm / Eventpress Herrmann

Wenn Til Schweiger vor der Kamera steht, sind meist auch seine Kinder nicht weit. Vor allem seine Töchter waren immer wieder an seiner Seite in verschiedenen Filmen zu sehen. Seit dem gemeinsamen Filmdebüt 2007 in "Keinohrhasen" sind aus seinen Kindern Erwachsene geworden.

Er gehört zum deutschen Film wie Schnee zum Winter. Auch wenn es in den letzten Jahren etwas ruhiger um Til Schweiger geworden ist, kann er einige der erfolgreichsten Kinokomödien der letzten Jahrzehnte für sich verbuchen. Sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur und Produzent. Wenn heute Abend um 20:15 Uhr "Das Beste kommt noch!" mit Schweiger und Michael Maertens in den Hauptrollen läuft, haben auch Emma und Luna Schweiger einen Auftritt.

Ein Familienbusiness Es gibt zwei Arten von Schauspieler:innen: Die einen halten ihre Kinder streng aus der Öffentlichkeit heraus, die anderen nehmen sie von klein auf mit ans Set und lassen sie auch ins Rampenlicht. Til Schweiger gehört zur zweiten Kategorie. Schon früh waren seine Töchter Luna, Emma und Lilli im Zentrum des medialen Interesses - und standen oft auch in Filmen ihres Vaters vor der Kamera. Im Kino-Hit "Keinohrhasen" von 2007 waren sie alle zu sehen. Nur Sohn Valentin hat schon immer ein Leben im Privaten bevorzugt und sich nur selten auf Events blicken lassen. Heute sind alle Kinder erwachsen und gehen eigene Wege.

Luna Schweigers Schauspielanfänge Luna spielt in "Phantomschmerz" gemeinsam mit ihrem Vater Til Schweiger eine ihrer ersten Rollen. Bild: imago images/Everett Collection

Luna Schweiger: Kreativ, selbstbewusst und eigenständig Mit ihren 29 Jahren ist sie die älteste der drei Töchter und hat nach dem Auftritt in "Keinohrhasen" immer wieder Rollen in Produktionen ihres Vaters übernommen. In "Phantomschmerz" (2009) und "Schutzengel" (2012) spielte sie eine Hauptrolle, in verschiedenen "Tatorten" und "Lieber Kurt" hatte sie Gastrollen. Aber auch in Fernsehshows wie "Schlag den Star", "Mission Unknown" oder "TV total Turmspringen" war sie zu sehen. Neben ihrer TV-Karriere hat sie 2022 ihren Master of Science abgeschlossen. Zudem ist Luna passionierte Springreiterin und nimmt regelmäßig an Turnieren teil. Natürlich hat sie sich seit ihrem ersten Kino-Auftritt verändert, ist erwachsen geworden. Trotzdem kann man die bei ihrem Filmdebüt 10-Jährige auch heute noch wiedererkennen, wenn Luna glamourös gestylt über den roten Teppich läuft.

Luna Schweigers aktueller Look: Luna Schweiger überrascht bei der 77. Bambi-Verleihung mit einer neuen Haarfarbe. Bild: IMAGO/Spöttel Picture

Auch Lilli Schweiger wuchs im Rampenlicht auf Lilli und ihre Mama Dana Schweiger bei der Premiere von "Schutzengel" im Jahr 2012. Bild: picture alliance / E54

Lilli Schweiger: Zwischen Schauspiel und Tischlerlehre Auch die heute 27-jährige Lilli Schweiger stand früh vor der Kamera und galt lange als besonders talentiert. In den letzten Jahren wurde es jedoch etwas ruhiger um sie. Sie ist zwar immer mal wieder in Filmen wie zuletzt "Klassentreffen 1.0" und "Die Hochzeit" oder 2025 bei "Schlag den Star" zu sehen, konzentriert sich aber mittlerweile auf ihr Leben außerhalb des Rampenlichts. 2024 hat Lilli eine Ausbildung zur Tischlerin abgeschlossen und arbeitet seitdem in diesem Beruf. Für neue Projekte sei sie dennoch immer offen. Trotzdem hält sie ihr Leben sehr viel privater, hat alle Beiträge auf ihrem Instagram-Account gelöscht und zeigt sich nur sehr selten auf Events.

So sieht Lilli Schweiger heute aus: Lilli Schweiger Schauspielerin zu Gast auf der Eröffnung eines Reitturniers 2025 in Aachen. Bild: picture alliance / ABBfoto

Emma Schweigers erste Erfolgsrolle Durch ihre Rolle neben Nora Tschirner erlangt Emma Schweiger in "Keinohrhasen" 2008 ihren ersten großen Erfolg. Bild: IMAGO/Capital Pictures

Emma Schweiger: Vom Kinderstar zur Künstlerin Als Jüngste der Schweiger-Kinder hat Emma in ihrer Kindheit die meisten Hauptrollen ergattern können. Ob in "Keinohrhasen" oder "Honig im Kopf" - das blonde Mädchen hat damals die Herzen der Zuschauer:innen für sich gewonnen. Doch aus dem Kinderstar ist längst eine junge Frau geworden, die heute große öffentliche Auftritte eher meidet. Sie stand in den letzten Jahren zwar immer mal wieder vor der Kamera, konzentriert sich aber mittlerweile auf ihre andere Leidenschaft: die Kunst. In einem "Bild"-Interview von 2024 erzählte sie, dass sie für neun Monate auf eine Kunstschule in Italien gehen wollte, um dann zu überlegen, welcher Studiengang ihr gefällt.

Auch Emma Schweiger ist ganz schön erwachsen geworden: Emma Schweiger bei der Verleihung des Glamour "Women of the Year" Awards 2025. Bild: picture alliance / AAPimages/Timm

Valentin Schweiger früher: Valentin Schweiger steht als Teenager auf dem roten Teppich der Filmpremiere von "Hangover 2" in 2011. Bild: picture alliance