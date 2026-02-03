Große Emotionen im Dschungelcamp Ariel vertraut Gil Ofarim emotionalen Schicksalsschlag an: Vertragen sich die beiden? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Sophia Huber Zwischen Streit und Spannungen der letzten Tage öffnen sich Gil und Ariel und finden überraschend zueinander. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Agentur Wehnert/M. Gränzdörfer & picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Im Dschungelcamp kommt es zu einer überraschenden Szene: Ariel und Gil Ofarim, die zuvor öfter aneinandergeraten waren, setzen sich nebeneinander. Plötzlich öffnet sich Ariel und teilt eine sehr persönliche Geschichte, in der auch Gil sich wiederfindet.

Ein bewegender Rückblick Ariel erzählt von der Tochter ihres Ex-Partners, die kurz nach der Geburt im Krankenhaus zurückgelassen wurde. Ariel war damals bereit, das Kind aufzunehmen: "Ich hätte sie sogar adoptiert", berichtet sie. Schon während ihrer eigenen Schwangerschaft habe sie an das Mädchen gedacht und sogar Schnullerketten mit ihrem Namen gebastelt. Am Ende kam es anders, doch Ariel wünscht dem Kind nur das Beste.

Ich wünsche mir für sie, dass sie die schönste Familie, die tollsten Eltern hat. Ariel

Gils emotionale Reaktion Gil Ofarim ist sichtlich betroffen. Er hält ihre Hand und sagt: "Es gibt wenige Frauen, die so was machen würden." Immer wieder bringt er ein erstauntes "Wow" hervor. Der Austausch lässt ihn auch an seine eigene Familie denken: "Da muss ich sehr an meine Frau und meine Kinder denken." Später bricht er sogar vor dem Dschungeltelefon in Tränen aus. Der intime Moment zeigt eine andere Seite von Gil, die bisher oft durch Kritik überlagert wurde - etwa durch den Davidstern-Skandal 2021. Die Begegnung mit Ariel erlaubt es beiden, ihre Gefühle offen zu zeigen und ihre Dankbarkeit gegenüber der Familie zu betonen.

Ohne sie würde ich hier heute nicht mehr sitzen. Gil Ofarim