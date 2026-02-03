Große Emotionen im Dschungelcamp
Ariel vertraut Gil Ofarim emotionalen Schicksalsschlag an: Vertragen sich die beiden?
Aktualisiert:von Sophia Huber
Im Dschungelcamp kommt es zu einer überraschenden Szene: Ariel und Gil Ofarim, die zuvor öfter aneinandergeraten waren, setzen sich nebeneinander. Plötzlich öffnet sich Ariel und teilt eine sehr persönliche Geschichte, in der auch Gil sich wiederfindet.
Ein bewegender Rückblick
Ariel erzählt von der Tochter ihres Ex-Partners, die kurz nach der Geburt im Krankenhaus zurückgelassen wurde. Ariel war damals bereit, das Kind aufzunehmen: "Ich hätte sie sogar adoptiert", berichtet sie. Schon während ihrer eigenen Schwangerschaft habe sie an das Mädchen gedacht und sogar Schnullerketten mit ihrem Namen gebastelt. Am Ende kam es anders, doch Ariel wünscht dem Kind nur das Beste.
Ich wünsche mir für sie, dass sie die schönste Familie, die tollsten Eltern hat.
Gils emotionale Reaktion
Gil Ofarim ist sichtlich betroffen. Er hält ihre Hand und sagt: "Es gibt wenige Frauen, die so was machen würden." Immer wieder bringt er ein erstauntes "Wow" hervor. Der Austausch lässt ihn auch an seine eigene Familie denken: "Da muss ich sehr an meine Frau und meine Kinder denken." Später bricht er sogar vor dem Dschungeltelefon in Tränen aus.
Der intime Moment zeigt eine andere Seite von Gil, die bisher oft durch Kritik überlagert wurde - etwa durch den Davidstern-Skandal 2021. Die Begegnung mit Ariel erlaubt es beiden, ihre Gefühle offen zu zeigen und ihre Dankbarkeit gegenüber der Familie zu betonen.
Ohne sie würde ich hier heute nicht mehr sitzen.
Gil Ofarim bei "Das große Promibacken": Back-Panne ab Minute 16
Mehr entdecken
Von Kinderstars zu jungen Erwachsenen
So sehen Til Schweigers Töchter heute aus
Ihre Worte sorgen für Gänsehaut
Simone Ballack spricht über ihren verstorbenen Sohn
Seltenes Foto auf Instagram
So emotional gratuliert Oliver Pocher seiner Tochter zum Geburtstag
Vater ist "Phantom" für sie
Samira öffnet sich: Sie fand ihre Schwester über Instagram
Überraschender Clip
Emma Schweiger: Was macht Til Schweigers Tochter heute?
Nach Trennung
GNTM-Star Marie Nasemann teilt Kussfoto auf Instagram
Muss das Camp im Dschungel verlassen
TV-Rückkehr trotz Angststörungt: Mirja du Mont im Porträt
Er ist zurück
"Rechtsanwalt Vernau": Das sagt Jan Josef Liefers über seine ZDF-Rolle
Trauer um Schauspielerin
Catherine O'Hara: Mit dieser Rolle wollte sie in Erinnerung bleiben