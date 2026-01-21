Mutiger Neuanfang "Es ist klar vorbei": Samira Yavuz besiegelt Scheidung nach Dschungelcamp-Teilnahme Aktualisiert: 21.01.2026 • 15:28 Uhr von Lars-Ole Grap Samira Yavuz will ein Statement setzen. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Eigentlich hatte Samira Yavuz nach der standesamtlichen Hochzeit mit Serkan Yavuz im Jahr 2023 von einer großen kirchlichen Feier geträumt. Für den Sommer 2025 war bereits alles vorbereitet - vom Kleid bis zu den Ringen. Doch statt Hochzeitsglocken folgte die Trennung. Jetzt möchte sie mit dem Kapitel endgültig abschließen.

Vor dem Dschungel: Samira Yavuz spricht über Ehe-Aus Samira Yavuz stellt sich im Dschungelcamp berüchtigten Herausforderungen: Hunger, Ekel und Konkurrenz. Besonders brisant ist allerdings ein Wiedersehen, dem viele Fans mit Spannung entgegensehen: Im Camp trifft Samira erstmals auf Eva Benetatou - die Frau, mit der ihr Ex-Mann Serkan Yavuz eine Affäre hatte. Vor ihrem Abflug sprach sie im Interview mit "Bild" über ihre vergangene Beziehung und darüber, wie sehr sie sich selbst dabei zurückgenommen hatte.

Ich musste funktionieren. Jetzt entscheide ich. Samira Yavuz

Während ihr Serkan vor der Kamera Karriere machte, habe sie sich damals bewusst für die Familie entschieden. "Ich wollte schon immer die Mama sein, die für die Kinder da ist. Deswegen hat man mich vor der Kamera nicht gesehen, den Job hat er übernommen. Aber jetzt läuft der Hase anders." Viele Fans hatten lange Hoffnung, dass das Paar noch einmal zueinanderfinden könnte. Doch die 32-Jährige macht deutlich, dass es kein Zurück mehr gebe. "Es ist klar vorbei. Da gibt es nichts mehr, woran man festhalten kann", erklärt sie. Das Trennungsjahr ende im Januar, und auch der nächste Schritt stehe bereits fest: "Ja, es wird so laufen", sagt sie mit Blick auf die Scheidungspapiere, die nach dem Dschungelcamp unterschrieben werden sollen.

Im Clip: Serkan beim "Promi-Büßen" in der Runde der Schande Videoclip Das große Promi-Büßen "Du hast den Bezug zur Realität verloren" - Serkans Runde der Schande Verfügbar auf Joyn Videoclip • 11:05 Min • Ab 12

"Ich brauche einen Cut": Samira Yavuz über Trennung, Verantwortung und Neuanfang Der Dschungel ist für Samira aber nicht nur ein TV-Abenteuer, sondern bedeutet auch wirtschaftliche Eigenständigkeit. "Ich muss jetzt meine Sachen liefern. Ich bin verantwortlich für meine Kinder. Es gibt niemanden mehr, an den ich mich anlehnen kann", beschreibt sie ihre Situation. Während sie um Sterne kämpft, werden die beiden Kinder von Samiras Mutter betreut. Der Kontakt zu Serkan beschränke sich seit der Trennung auf das Notwendigste, wie sie im Interview verrät. Als Vater bleibe er präsent, als Partner nicht mehr.

Er war nicht der beste Ehemann, aber ein guter Papa. Samira über Serkan

Für sie sei Distanz die einzige Möglichkeit, um wirklich zu heilen. "Ich brauche einen Cut. Ich kann nicht heilen, wenn jemand so präsent bleibt", erklärt sie gegenüber "Bild". Trotzdem möchte sie den Nachnamen Yavuz behalten - aus familiären Gründen. "Meine Kinder heißen Yavuz. Ich will denselben Namen wie sie." Für sie zählt weniger die Verbindung zum Ex als die Verbindung zu ihren Kindern: "Der Name ist mir nicht wichtig, aber ich habe gerne den gleichen Nachnamen wie meine Kinder." Auch zu der Begegnung mit Eva Benetatou äußerte sie sich: "Ich bin nicht der Mensch, der mit der Affäre seines Mannes befreundet ist. Das schließt sich von selbst aus." Gleichzeitig kündigt sie jedoch einen respektvollen Umgang an.

Wer glaubt, wir werfen uns im Bikini in den Schlamm, den muss ich enttäuschen. Ich habe etwas zu sagen, aber ohne Schlammschlacht. Samira Yavuz