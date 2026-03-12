Kaulitz-Podcast
Schwere Woche für Tom Kaulitz: "Für mich gibt es nichts, was mir mehr Angst macht"
Aktualisiert:
Gleich mehrere tragischen Nachrichten haben Tom Kaulitz erschüttert. Im Podcast mit Bruder Bill spricht er offen über die Angst vor dem Tod.
Herausfordernde Tage liegen hinter Tom Kaulitz. In der neuen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills" thematisiert der Musiker im Gespräch mit Zwillingsbruder Bill Kaulitz mehrere belastende Ereignisse in seinem Umfeld.
"Ich möchte mal eine ernstere Sache ansprechen, ich hatte eine ganz komische Woche", sagt Tom Kaulitz zu Beginn des Gesprächs. Ein guter Freund des 36-Jährigen sei überraschend gestorben - "völlig out of the blue (aus dem Nichts)", wie er berichtet.
Doch damit nicht genug: Kurz darauf musste ein weiterer Freund wegen Herzproblemen ins Krankenhaus und lag mehrere Tage auf der Intensivstation. Als wenig später noch eine weitere Person aus dem erweiterten Umfeld verstarb, habe Tom nur gedacht: "Was ist denn los?"
Bill und Tom Kaulitz auf Joyn streamen
Schicksalsschläge bringen Tom Kaulitz ins Grübeln
Die Ereignisse hätten ihn stark beschäftigt. "Ist es vielleicht auch das Alter, wo es jetzt losgeht, dass Freunde und Bekannte sterben?", fragt sich der Ehemann von Heidi Klum im Podcast.
"Das ist so schlimm", stimmt Bill Kaulitz seinem Bruder zu.
Bei Tom habe die Situation dazu geführt, dass er sich intensiv mit dem Thema Tod auseinandersetze. "Für mich gibt es nichts, was mir mehr Angst macht", gesteht er.
"Das ist so eine ganz merkwürdige Angst"
Besonders schwer falle es ihm zu begreifen, wenn Menschen, mit denen man vor Kurzem noch engen Kontakt hatte, plötzlich nicht mehr da seien. "Das ist so eine ganz merkwürdige Angst, die mich dann richtig umgibt. Weil man dann merkt, wie schnell das geht und wie ... für immer das ist", erklärt Tom Kaulitz.
Sein Bruder kann diese Gedanken zwar nachvollziehen, empfindet selbst aber weniger Furcht. Der Frontmann von Tokio Hotel sagt, er habe vor dem Tod keine Angst. "Weil das so endgültig ist und man das ja eh nicht beeinflussen kann", erklärt Bill Kaulitz. Deshalb halte er Angst davor für wenig sinnvoll.
"Wenn ich darüber nachdenke, macht nichts mehr Sinn"
Für Tom Kaulitz bleibt das Thema jedoch schwer greifbar. Besonders irritiere ihn der Gedanke, dass alles plötzlich verschwinden könnte: "Kannst du dir vorstellen, dass deine Gedanken und alles einfach weg sind?"
Bill Kaulitz sieht darin auch eine positive Perspektive. "Das macht es doch auch irgendwo leichter", meint er und ergänzt: "Weil, man kann doch alles genießen und alles ist nur einmal da und man muss Spaß haben. Dann kann man es doch weniger ernst nehmen."
Spaß haben die beiden auf der Bühne
Hunde im Krankenhaus: Diese Idee soll Menschen helfen
Aus den Gesprächen über Krankheit und Krankenhaus entstand schließlich noch eine ungewöhnliche Idee. Tom Kaulitz denkt über Lösungen nach, damit Menschen bei längeren Klinikaufenthalten ihre Haustiere sehen können. "Das geht jetzt raus an alle Erfinder", sagt er und fügt hinzu: "Das ist ein gutes Ding für 'Höhle der Löwen'."
Der Gitarrist überlegt, ob es beispielsweise "ein steriles Zelt" geben könnte, das Haustierbesuche möglich macht - schließlich könne das auch zur Genesung beitragen. Sein Bruder versteht ohnehin nicht, warum Tiere nicht erlaubt sind: "Menschen sind auch nicht steril."
Er schlägt sogar einen "Extra-Flügel" im Krankenhaus vor, in dem Hunde erlaubt sind. Tom spinnt die Idee weiter - etwa mit einer speziellen Tasche oder einem Wagen, der Tiere hygienisch transportieren könnte. Sollte jemand so etwas entwickeln, stellt er sogar eine Investition in Aussicht: "Ich glaube, ich würde reininvestieren."
