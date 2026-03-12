Kaulitz-Podcast Schwere Woche für Tom Kaulitz: "Für mich gibt es nichts, was mir mehr Angst macht" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Buzzwoo Tom Kaulitz wird im Gespräch mit Bruder Bill ungewohnt nachdenklich. Bild: picture alliance/dpa

Gleich mehrere tragischen Nachrichten haben Tom Kaulitz erschüttert. Im Podcast mit Bruder Bill spricht er offen über die Angst vor dem Tod.

Herausfordernde Tage liegen hinter Tom Kaulitz. In der neuen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills" thematisiert der Musiker im Gespräch mit Zwillingsbruder Bill Kaulitz mehrere belastende Ereignisse in seinem Umfeld. "Ich möchte mal eine ernstere Sache ansprechen, ich hatte eine ganz komische Woche", sagt Tom Kaulitz zu Beginn des Gesprächs. Ein guter Freund des 36-Jährigen sei überraschend gestorben - "völlig out of the blue (aus dem Nichts)", wie er berichtet. Doch damit nicht genug: Kurz darauf musste ein weiterer Freund wegen Herzproblemen ins Krankenhaus und lag mehrere Tage auf der Intensivstation. Als wenig später noch eine weitere Person aus dem erweiterten Umfeld verstarb, habe Tom nur gedacht: "Was ist denn los?"

Schicksalsschläge bringen Tom Kaulitz ins Grübeln Die Ereignisse hätten ihn stark beschäftigt. "Ist es vielleicht auch das Alter, wo es jetzt losgeht, dass Freunde und Bekannte sterben?", fragt sich der Ehemann von Heidi Klum im Podcast. "Das ist so schlimm", stimmt Bill Kaulitz seinem Bruder zu. Bei Tom habe die Situation dazu geführt, dass er sich intensiv mit dem Thema Tod auseinandersetze. "Für mich gibt es nichts, was mir mehr Angst macht", gesteht er.

"Das ist so eine ganz merkwürdige Angst" Besonders schwer falle es ihm zu begreifen, wenn Menschen, mit denen man vor Kurzem noch engen Kontakt hatte, plötzlich nicht mehr da seien. "Das ist so eine ganz merkwürdige Angst, die mich dann richtig umgibt. Weil man dann merkt, wie schnell das geht und wie ... für immer das ist", erklärt Tom Kaulitz. Sein Bruder kann diese Gedanken zwar nachvollziehen, empfindet selbst aber weniger Furcht. Der Frontmann von Tokio Hotel sagt, er habe vor dem Tod keine Angst. "Weil das so endgültig ist und man das ja eh nicht beeinflussen kann", erklärt Bill Kaulitz. Deshalb halte er Angst davor für wenig sinnvoll.

"Wenn ich darüber nachdenke, macht nichts mehr Sinn" Für Tom Kaulitz bleibt das Thema jedoch schwer greifbar. Besonders irritiere ihn der Gedanke, dass alles plötzlich verschwinden könnte: "Kannst du dir vorstellen, dass deine Gedanken und alles einfach weg sind?" Bill Kaulitz sieht darin auch eine positive Perspektive. "Das macht es doch auch irgendwo leichter", meint er und ergänzt: "Weil, man kann doch alles genießen und alles ist nur einmal da und man muss Spaß haben. Dann kann man es doch weniger ernst nehmen."

