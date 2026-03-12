"Makellos"-Star Manuel Rubey privat: Das ist seine Ehefrau

Familienglück Seit 20 Jahren ein Paar: Diese Frau liebt "Makellos"-Star Manuel Rubey Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Annalena Graudenz Manuel Rubey ist seit 2019 mit Stefanie Nolz verheiratet. Bild: picture alliance / Starpix / picturedesk.com | Starpix

Mit der ARD-Komödie "Makellos - Eine kurze Welle des Glücks" spielte sich der Österreicher gerade erst wieder in das kollektive Bewusstsein des TV-Publikums. Während er auf der Leinwand oft in komplizierte Beziehungen verwickelt ist, wirkt sein privates Liebesleben beständig.

Seit rund zwei Jahrzehnten geht Manuel Rubey gemeinsam mit Stefanie Nolz durchs Leben. Schon bevor seine Karriere richtig ins Rollen gekommen ist, lernte er seine heutige Ehefrau kennen. Aus der Beziehung hat sich im Laufe der Jahre eine stabile Partnerschaft entwickelt, die bis heute anhält. "Das Größte, was ich je für die Liebe getan habe? Mich seit acht Jahren täglich aufs Neue dafür zu entscheiden", sagte Rubey 2013 dem österreichischen "Kurier". Auch 13 Jahre nach diesem Interview hat sich an dieser Einstellung offenbar nichts geändert.

Manuel Rubey und Stefanie Nolz: Seltene gemeinsame Auftritte Gemeinsam haben sie zwei Töchter, Ronja und Luise, die inzwischen im Teenageralter sind. Als Familie lebens sie zusammen in Wien. Obwohl Manuel Rubey durch seinen Job regelmäßig in der Öffentlichkeit steht, hält das Paar sein Privatleben weitestgehend aus den Schlagzeilen heraus. Dennoch posieren sie gelegentlich gemeinsam auf dem roten Teppich. Sie verstecken ihre Liebe nicht, müssen sie jedoch auch nicht vor aller Welt inszenieren.

Eine späte Hochzeit Das Geheimnis ihrer stabilen Verbindung? Vielleicht, dass sie nichts überstürzen. Zumindest haben sie sich für den Schritt vor den Altar jede Menge Zeit gelassen. Erst 2019 entschieden sich die beiden, ihre Beziehung offiziell zu besiegeln - viele Jahre nachdem sie zusammen gekommen bereits Kinder hatten. Die Trauung fand im kleinen Rahmen im niederösterreichischen Gars statt. "Wir haben fast niemandem von der Hochzeit erzählt, nicht einmal unseren Eltern", verriet Rubey dem österreichischen Magazin "Mein Bezirk". Statt pompöser Party entschied sich das Paar für eine intime Zeremonie.

Manuel Rubey: Die Frau an seiner Seite Als Schauspieler ist Manuel Rubey bekannt, aber auch seine Partnerin hat eine kreative Laufbahn eingeschlagen - allerdings abseits des Filmgeschäfts. Stefanie Nolz ist studierte Architektin, hat sich nach der Geburt ihrer Kinder jedoch für einen neuen Karriereweg entschieden. Design und Ästhetik ist sie treu geblieben: Sie gründete ein eigenes Modelabel. Dass ihre Beziehung schon so lange hält, liegt wohl auch an ihrer Haltung zum Thema Partnerschaft. In Interviews wiederholt der Schauspieler immer wieder, dass Liebe nicht nur ein Gefühl sei, sondern eben auch eine Entscheidung für die andere Person, die man immer wieder treffen müsse.