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"Harry Potter"-Serie: Das sagt HBO zu Gerüchten um Voldemort-Casting
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Der erste Trailer zur neuen "Harry Potter"-Serie zeigt bekannte Schauplätze und Figuren in vertrauter Ästhetik, vermeidet jedoch bewusst große Enthüllungen. Auffällig ist, dass Voldemort darin nicht auftaucht und auch seine Besetzung weiterhin ungeklärt bleibt.
Blicke hinter die Kulissen der legendären "Harry Potter"-Filmreihe
Kein Dunkler Lord in Sicht
Während viele Hauptrollen in der neuen "Harry Potter"-Serie bereits feststehen, bleibt die Schlüsselrolle des Lords Voldemort weiterhin offen. Entsprechend kursierten verschiedene Namen als mögliche Kandidat:innen, darunter Paul Bettany. In Interviews brachte Ralph Fiennes zudem Cillian Murphy als seinen Nachfolger ins Gespräch. Murphy wies die Gerüchte jedoch klar zurück.
Außerdem gab es Überlegungen, die Figur durch eine weibliche Besetzung stärker von den bisherigen Filmversionen abzuheben. In diesem Zusammenhang wurde auch Tilda Swinton genannt.
Im Interview mit dem Magazin "Variety" äußerte sich nun HBO-CEO Casey Bloys zur Besetzung des Dunklen Lords und machte deutlich, dass es hierzu bislang keine offiziellen Entscheidungen gibt. Auf die Frage, ob die Rolle bereits vergeben wurde, antwortete er: "Nein, das haben wir nicht".
Zugleich erklärte er: "Generell würde ich sagen: Glaubt keinen Gerüchten. Ich weiß nicht einmal, wen wir besetzen werden. Das weiß ich wirklich nicht! Ich würde alles, was ihr lest, mit Vorsicht genießen."
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Start und Serienkonzept
Bereits Weihnachten 2026 soll die neue "Harry Potter"-Serie an den Start gehen. Das bestätigte Warner Bros. mit der Veröffentlichung eines ersten Trailers. Geplant ist, dass die erste achtteilige Staffel den Band "Harry Potter und der Stein der Weisen" adaptiert, während die weiteren Staffeln jeweils die folgenden Bücher der Reihe von J.K Rowling umsetzen.
Durch das Serienformat gibt es mehr Raum für zusätzliche Szenen. So gibt es Überlegungen, dass Harry Potters Gegenspieler früher in der Handlung auftauchen könnte, etwa in Rückblicken auf Tom Riddle. In den Filmen wurde Voldemort im ersten Teil von Richard Bremmer gespielt, der nur einen kurzen Auftritt hatte. Ab "Harry Potter und der Feuerkelch" übernahm Ralph Fiennes. Dass die Casting-Frage um den berüchtigten Du-weißt-schon-wer in der Serie vorerst ein Geheimnis bleibt, macht es für Fans umso spannender.
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