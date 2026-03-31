Der erste Trailer zur neuen "Harry Potter"-Serie zeigt bekannte Schauplätze und Figuren in vertrauter Ästhetik, vermeidet jedoch bewusst große Enthüllungen. Auffällig ist, dass Voldemort darin nicht auftaucht und auch seine Besetzung weiterhin ungeklärt bleibt.

Kein Dunkler Lord in Sicht

Während viele Hauptrollen in der neuen "Harry Potter"-Serie bereits feststehen, bleibt die Schlüsselrolle des Lords Voldemort weiterhin offen. Entsprechend kursierten verschiedene Namen als mögliche Kandidat:innen, darunter Paul Bettany. In Interviews brachte Ralph Fiennes zudem Cillian Murphy als seinen Nachfolger ins Gespräch. Murphy wies die Gerüchte jedoch klar zurück.

Außerdem gab es Überlegungen, die Figur durch eine weibliche Besetzung stärker von den bisherigen Filmversionen abzuheben. In diesem Zusammenhang wurde auch Tilda Swinton genannt.

Im Interview mit dem Magazin "Variety" äußerte sich nun HBO-CEO Casey Bloys zur Besetzung des Dunklen Lords und machte deutlich, dass es hierzu bislang keine offiziellen Entscheidungen gibt. Auf die Frage, ob die Rolle bereits vergeben wurde, antwortete er: "Nein, das haben wir nicht".

Zugleich erklärte er: "Generell würde ich sagen: Glaubt keinen Gerüchten. Ich weiß nicht einmal, wen wir besetzen werden. Das weiß ich wirklich nicht! Ich würde alles, was ihr lest, mit Vorsicht genießen."