Berühmt für seine monumentale Filmmusik widmet sich Hans Zimmer mit "Harry Potter" nun einem der weltweit beliebtesten Franchise. Für die HBO-Produktion verleihen er und sein Team der Zauberwelt von Hogwarts eine neue klangliche Signatur.

HBO setzt auf Hollywood-Erfahrung Die von 2027 auf rund zehn Jahre angelegte Serienadaption der sieben "Harry Potter"-Romane von J.K Rowling, die jeweils in einer Staffel erzählt werden sollen, wird zunehmend konkret. Jetzt wurde bekannt, dass Hans Zimmer, einer der renommiertesten Filmmusik-Komponisten der Gegenwart, die musikalische Gestaltung übernimmt. Mit "Der König der Löwen" und "Dune" gewann er jeweils einen Oscar für die beste Filmmusik. Darüber hinaus komponierte Zimmer den Soundtrack zu Blockbustern wie "Gladiator", "Inception" und "The Dark Knight". Zuletzt wurde er für seine Musik zu "F1" für einen Golden Globe nominiert.

Musikalisches Erbe mit großer Strahlkraft Die Erwartungen an den neuen Score sind hoch. Für viele Fans ist das "Harry Potter"-Universum fest mit der Musik von John Williams verbunden, der die ersten drei Kinofilme vertonte. Besonders "Hedwig’s Theme" zählt zu den eingängisten Melodien und gilt als thematisches Erkennungszeichen der Reihe. In späteren Teilen knüpften Patrick Doyle, Nicholas Hooper und Alexandre Desplat daran an.

Wie wird Magie 2027 vertont? In einem Statement auf dem Instagram-Kanal @hbomaxde macht Hans Zimmer deutlich, dass die Arbeit am "musikalischen Vermächtnis" von "Harry Potter" eine Ehre für ihn sei. Mit seinen Musiker:innen habe er eine "immense Verantwortung", die man "sehr ernst" nehme. Zugleich beschreibt Zimmer Musik als einen Schlüssel zum Zauber der Geschichte: "Wir sind umgeben von Magie, auch wenn sie sich oftmals außerhalb unserer Reichweite befindet. Wie in der Welt von Harry Potter muss man aber einfach danach suchen." Ziel des seiner Arbeit sei es, dem Publikum diese Magie musikalisch etwas näherzubringen und dabei die legendären Wurzeln zu würdigen.