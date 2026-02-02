Nackter Latex-Look Heidi Klum wird bei den Grammys zum Blickfang des Abends Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Franziska Hursach Bei den diesjährigen Grammys zog Heidi Klum mit einem gewagten Kleid alle Blicke auf sich. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Heidi Klum sorgte bei den Grammy Awards 2026 für einen Auftritt, über den fast schon mehr gesprochen wird als über die Preisverleihung selbst. In einem hautengen Look schritt sie über den roten Teppich und begeisterte Fans, Fotografen und Social Media.

Heidi Klum hat bei den Grammy Awards 2026 in Los Angeles einmal mehr bewiesen, dass sie auf dem roten Teppich genau weiß, wie man Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das Supermodel erschien in einem hautengen Latexkleid in Nude-Optik, das wie eine zweite Haut anlag.

Heidi Klums Kleid bei den Grammys: Maßanfertigung mit Wow-Effekt Auf Instagram erklärte die Moderatorin, ihr Kleid sei als maßgeschneiderte Lederform direkt an ihrem Körper gefertigt und farblich ihrer Haut angepasst worden.

Der Preis für diesen Wow-Auftritt: maximale Aufmerksamkeit bei minimaler Bewegungsfreiheit. Beim Gang über den roten Teppich kam Heidi nur langsam voran - das Kleid saß so eng, dass jeder Schritt wohlüberlegt sein musste. Hingucker waren der grob geschnittene Ausschnitt mit stark betonten Brustpartien sowie seitliche Schnallen-Details.

Heidi begeisterte schob bei der Pre-Grammy-Gala in Rot Bereits zuvor hatte das Model bei der Clive-Davis-Pre-Grammy-Gala für Gesprächsstoff gesorgt. Dort zeigte sich die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin in einem auffälligen roten Kleid und bewies erneut ihr Gespür für spektakuläre Auftritte.

Heidi Klum in einem Traum aus Rot. Bild: picture alliance / Chris Pizzello/Invision/AP