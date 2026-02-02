Seit 2002 verheiratet Süße Liebeserklärung für Danny Moder: Julia Roberts feiert den Geburtstag ihres Mannes Aktualisiert: Vor 1 Stunde von spot on news Julia Roberts ist seit 2002 mit Danny Moder verheiratet Bild: picture alliance / empics

Seit über zwei Jahrzehnten sind Julia Roberts und Danny Moder verheiratet - und die Liebe scheint stärker denn je. Zum 57. Geburtstag ihres Mannes teilte die Hollywood-Ikone ein inniges Foto und einen liebvollen Gruß.

Hollywoodstar Julia Roberts (58) lässt die Welt an ihrer Liebe teilhaben. Zum 57. Geburtstag ihres Ehemannes Danny Moder am 31. Januar postete die Schauspielerin ein inniges Foto auf Instagram. Darauf umarmt sich das Paar zärtlich, während der Kameramann seine Hand liebevoll auf den Kopf seiner Frau legt. "Mein Lieblingstag. Mein Lieblingsmann", schrieb die "After the Hunt"-Darstellerin zu dem Schnappschuss und fügte Feuer-, Party- und Kuchen-Emojis hinzu. Eine schlichte, aber umso herzlichere Liebeserklärung an den Mann, mit dem sie seit 2002 verheiratet ist.

Am Filmset kennengelernt Die Geschichte von Julia Roberts und Danny Moder begann am Set des Films "The Mexican" (2001). Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Gemeinsam haben sie drei Kinder: die Zwillinge Hazel und Phinnaeus (21) sowie Sohn Henry (18). Dass ihre Ehe nach so vielen Jahren noch immer funktioniert, hat laut Roberts einen simplen Grund. Vor ihrem 20. Hochzeitstag im Jahr 2022 verriet sie in der Radiosendung "The Jess Cagle Show" auf SiriusXM ihr Erfolgsrezept: "Das ist das Geheimnis - niemals aufhören, sich zu küssen." Und sie fügte augenzwinkernd hinzu: "Zwei Waschbecken im Bad und viel küssen."

Der erste Liebesbrief ist sicher verwahrt Doch nicht nur Zärtlichkeiten halten die Beziehung lebendig. In einem Interview mit "CBS Sunday Morning" im selben Jahr erzählte die "Pretty Woman"-Ikone, dass sie und Moder sich noch immer Briefe schreiben. Den allerersten Brief, den sie je von ihm bekam, bewahrt sie bis heute auf - als Erinnerung an den Beginn ihrer großen Liebe. "Eines Tages werde ich ihn Hazel zeigen und sagen: 'Das ist es, wonach du suchen solltest'", verriet Roberts damals über den Brief ihres Mannes. Im Dezember 2023 fand die dreifache Mutter im Interview mit "Today" noch deutlichere Worte für ihre Gefühle. Sie bezeichnete Moder als "den Anker" ihrer Familie. "Alles beginnt mit Danny Moder", sagte sie und schwärmte weiter: "Er ist unsere Person und auf die schönste Art und Weise der Kapitän unseres Schiffs."