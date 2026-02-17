Bekannt aus "Der Pate" und "Apocalypse Now" Hollywood trauert um Robert Duvall: So nehmen die Stars Abschied Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Buzzwoo :newstime Hollywood-Legende Robert Duvall ist tot Videoclip • 57 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Über Jahrzehnte war er eine feste Größe des amerikanischen Kinos. Nun ist Robert Duvall im Alter von 95 Jahren gestorben. Zahlreiche Kolleg:innen meldeten sich zu Wort, um einen Schauspieler zu würdigen, der Hollywood nachhaltig geprägt hat.

Oscar-Preisträger Robert Duvall starb nach Angaben US-amerikanischer Medien am Sonntag (15. Februar) "friedlich" in seinem Haus im US-Bundesstaat Virginia. Seine Ehefrau Luciana Duvall bestätigte den Tod über seinen Facebook-Account @RobertDuvallOfficial. Mit ihm sei einer "der größten Schauspieler unserer Zeit" von uns gegangen.

Kennst du schon diesen Klassiker mit Robert Duvall?

Ehefrau Luciana Duvall nimmt mit rührendem Statement Abschied In einem bewegenden Statement schrieb sie außerdem:

Für die Welt war er ein Oscar-prämierter Schauspieler, Regisseur und Geschichtenerzähler. Für mich war er einfach alles. Robert Duvall

Und weiter: "In jeder seiner vielen Rollen gab Bob alles für seine Figuren und für die Wahrheit des menschlichen Geistes, den sie verkörperten. Damit hinterlässt er uns allen etwas Bleibendes und Unvergessliches.”

Seit den 1960er-Jahren wirkte Duvall in mehr als 130 Film- und Fernsehproduktionen mit. Ein Millionenpublikum kennt ihn aus dem Mafia-Epos "Der Pate", in dem er einen Mafiaanwalt spielte. Auch seine Rolle in "Apocalypse Now" bleibt unvergessen. 1984 gewann er den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" für seine Rolle in "Das Comeback der Liebe" ("Tender Mercies"). Insgesamt war er sechsmal für den bedeutenden Hollywood-Filmpreis nominiert, zuletzt 2015 für "Der Richter - Recht und Ehre".

Robert Duvall liebte Rollen in Western-Filmen Am liebsten sah sich die Hollywood-Legende selbst jedoch zu Pferd mit Colt und Cowboyhut. An der Seite von John Wayne spielte er 1969 in "Der Marshal" den Banditen Ned Pepper. Seine Lieblingsfigur war der Texas-Ranger Augustus McCrae aus der Serie "Weg in die Wildnis". Der Dreh sei einer der Highlights seines Lebens gewesen, hatte Duvall auf Facebook erzählt.

So stark war Robert Duvall vor der Kamera

Bis ins hohe Alter stand der Schauspieler vor der Kamera, zuletzt in der Serie "The Culture Mafia". Am 5. Januar hatte er noch seinen 95. Geburtstag gefeiert. Wenige Wochen zuvor teilte er ein Video von seinem Krafttraining und schrieb, er habe sich für Dreharbeiten stets fit gehalten. Robert Duvall war in vierter Ehe mit Luciana Duvall verheiratet, die 41 Jahre jünger ist als er. Das Paar gab sich 2005 das Jawort. Kinder hatte der Schauspieler nicht.

Hollywood-Elite verneigt sich Zahlreiche Stars reagierten sehr emotional in ihren Social-Media-Kanälen auf Duvalls Tod und würdigten ihre Kollegen. Sein Mitstreiter in "Der Pate", Robert de Niro, schrieb: "Gott segne Bobby. Ich hoffe, ich werde auch 95 Jahre alt. Möge er in Frieden ruhen." Al Pacino würdigte ihn mit: "Es war eine Ehre, mit Robert Duvall gearbeitet zu haben. Er war ein geborener Schauspieler. Sein Verständnis, seine Verbindung zur Rolle und sein außergewöhnliches Talent werden immer in Erinnerung bleiben. Ich werde ihn vermissen."

Rührende Abschiedsworte Viola Davis, die mit Robert Duvall 2018 beim Dreh von "Windows - Tödliche Witwen" vor der Kamera stand, zeigt sich von seinem Tod ebenfalls ergriffen:

Du warst ein Gigant… eine Ikone… Größe stirbt nie. Sie bleibt als Geschenk. Dein Name wird unvergessen bleiben. Viola Davis