Zweiter Goldjunge für Leo?
Oscars 2026: Die 5 Nominierungen in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller"
Aktualisiert:von Nicola Schiller
Strahlende Stars und unvergessliche Performances: In der Nacht vom 16. März versammelt sich die Elite Hollywoods im Dolby Theatre in Los Angeles zur 98. Oscar-Verleihung. Neben dem "Besten Film" ist die Kategorie "Bester Hauptdarsteller" eine der begehrtesten Auszeichnungen des Abends.
Die Kategorie ehrt schauspielerische Höchstleistungen und den unvergesslichen Beitrag eines Darstellers zu einem Film. Wer wird dieses Jahr die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen und auf Adrien Brody ("Der Brutalist") folgen?
Das sind die Nominierten 2026
Michael B. Jordan ("Blood & Sinners")
Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another")
Timothée Chalamet ("Marty Supreme")
Ethan Hawke ("Blue Moon")
Wagner Moura ("The Secret Agent")
Das sind die Gewinner der letzten Jahre
2025: Adrien Brody ("Der Brutalist")
2023: Brendan Fraser ("The Whale")
2022: Will Smith ("King Richard")
2021: Anthony Hopkins ("The Father")
