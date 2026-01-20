Neue TV-Challenge in Australien "In aller Freundschaft"-Star Stephen Dürr kämpft um die Krone: Vom OP-Saal ins Dschungelcamp Veröffentlicht: 10:00 Uhr von Rebecca Arlt Reality-Auftritte sind für den Schauspieler Stephen Dürr nicht Neues. Bild: Gartner

Schauspieler, Reality-TV-Star, Schlagersänger – und jetzt Dschungelcamper? Stephen Dürr ist hat viele Talente. Doch kann er auch im australischen Busch bestehen?

Stephen Dürr ist ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Ob als Till Weigel bei "Unter uns", als Krankenpfleger Vladi Nemetz bei "In aller Freundschaft" oder als Frauenschwarm Mike Hartwig bei "Alles was zählt" - der Hamburger hat in zahlreichen Serien mitgespielt. Doch Stephen Dürr ist mehr als nur ein Schauspieler. Er ist auch Familienmensch, Reality-TV-Star und Sänger. Nun stellt er sich im Dschungelcamp einer neuen Herausforderung.

Vom Theater zum Daily-Soap-Star: TV-Karriere von Stephen Dürr Stephen Dürr absolvierte von 1992 bis 1993 eine Schauspielausbildung in Los Angeles. 1994 feierte er sein TV-Debüt bei "Unter uns", wo er bis 1996 die Rolle des Till Weigel verkörperte. Es folgten Engagements bei "In aller Freundschaft", "St. Angela" und "Alles was zählt". Neben seiner Karriere als Schauspieler engagierte sich Dürr auch sozial und thematisierte seine persönliche Lebenskrise und den Suizid eines Freundes in seinem Buch "Zurück im Leben".

Du bist Fan von "In aller Freundschaft"? Dann schaue dir "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" kostenlos im Livestream auf Joyn an!

Vom Vollzeit-Papa zum Reality-TV-Star Nach seinem Ausstieg bei "Alles was zählt" zog sich Stephen Dürr aus dem TV-Geschäft zurück, um sich voll und ganz seiner Familie zu widmen. Ein Unfall bei den Vorbereitungen zum "TV Total Turmspringen" im Jahr 2012, bei dem er sich eine Halswirbelsäulenverletzung zuzog, zwang ihn zu einer längeren Pause. Doch das Kamera-Fieber ließ ihn nicht los. 2016 nahm er an "Promi Big Brother" teil und stieg damit in die Welt des Reality-TV ein. Dort belegte er den 11. Platz.

Stephen Dürr bei "Promi Big Brother" 2016: Den Einzug kostenlos auf Joyn streamen Ganze Folge Promi Big Brother Das Abenteuer startet Verfügbar auf Joyn Folge vom 02.09.2016 • 179 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Stephen Dürr bei "Promi Big Brother" 2016 Ganze Folgen siehst du hier kostenlos auf Joyn

Es reicht ihm nicht Neben seiner Karriere als Schauspieler und Reality-TV-Star ist Stephen Dürr seit 2024 auch im Schlagerbereich aktiv. Er veröffentlichte mehrere Singles und tritt regelmäßig als Party-Sänger auf der Reeperbahn auf.