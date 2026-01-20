Neue TV-Challenge in Australien
"In aller Freundschaft"-Star Stephen Dürr kämpft um die Krone: Vom OP-Saal ins Dschungelcamp
Veröffentlicht:von Rebecca Arlt
Schauspieler, Reality-TV-Star, Schlagersänger – und jetzt Dschungelcamper? Stephen Dürr ist hat viele Talente. Doch kann er auch im australischen Busch bestehen?
Stephen Dürr ist ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Ob als Till Weigel bei "Unter uns", als Krankenpfleger Vladi Nemetz bei "In aller Freundschaft" oder als Frauenschwarm Mike Hartwig bei "Alles was zählt" - der Hamburger hat in zahlreichen Serien mitgespielt. Doch Stephen Dürr ist mehr als nur ein Schauspieler. Er ist auch Familienmensch, Reality-TV-Star und Sänger. Nun stellt er sich im Dschungelcamp einer neuen Herausforderung.
Vom Theater zum Daily-Soap-Star: TV-Karriere von Stephen Dürr
Stephen Dürr absolvierte von 1992 bis 1993 eine Schauspielausbildung in Los Angeles. 1994 feierte er sein TV-Debüt bei "Unter uns", wo er bis 1996 die Rolle des Till Weigel verkörperte. Es folgten Engagements bei "In aller Freundschaft", "St. Angela" und "Alles was zählt". Neben seiner Karriere als Schauspieler engagierte sich Dürr auch sozial und thematisierte seine persönliche Lebenskrise und den Suizid eines Freundes in seinem Buch "Zurück im Leben".
Du bist Fan von "In aller Freundschaft"?
Vom Vollzeit-Papa zum Reality-TV-Star
Nach seinem Ausstieg bei "Alles was zählt" zog sich Stephen Dürr aus dem TV-Geschäft zurück, um sich voll und ganz seiner Familie zu widmen. Ein Unfall bei den Vorbereitungen zum "TV Total Turmspringen" im Jahr 2012, bei dem er sich eine Halswirbelsäulenverletzung zuzog, zwang ihn zu einer längeren Pause. Doch das Kamera-Fieber ließ ihn nicht los. 2016 nahm er an "Promi Big Brother" teil und stieg damit in die Welt des Reality-TV ein. Dort belegte er den 11. Platz.
Stephen Dürr bei "Promi Big Brother" 2016: Den Einzug kostenlos auf Joyn streamen
Stephen Dürr bei "Promi Big Brother" 2016
Es reicht ihm nicht
Neben seiner Karriere als Schauspieler und Reality-TV-Star ist Stephen Dürr seit 2024 auch im Schlagerbereich aktiv. Er veröffentlichte mehrere Singles und tritt regelmäßig als Party-Sänger auf der Reeperbahn auf.
Stephen Dürr sucht die Herausforderung im Dschungelcamp
Nun führt Stephen Dürrs Weg ins Dschungelcamp. Kann er seine Vielseitigkeit auch im australischen Busch unter Beweis stellen? Oder scheitert er vielleicht an Dschungelprüfungen? Dort trifft der Schauspieler unter anderem auf die Branchen-Kolleg:innen Nicole Belstler-Boettcher und Hardy Krüger jr . Aber auch auf Reality-Stars, wie Umut Tekin, Samira Yavuz und Eva Benetatou. Auch Skandal-Musiker Gil Ofarim greift nach der Krone im australischen Dschungel.
Du liebst Reality? Diese Serien gibt's kostenlos auf Joyn - und viele mehr
Mehr entdecken
Beim "Promi-Büßen" auf Platz 9
Bauernhof, Promi-Büßen, Dschungelcamp: Patrick Romer im Porträt
Insta-Fragerunde sorgt für Gesprächsstoff
Emmy Russ spricht über Aleks' fragliche Beziehungs-Vorstellungen
Klicks statt Qualität?
"Der Bulle von Tölz"-Star Katerina Jacob rügt "Das Traumschiff"
Stoff für Spekulationen
Moderieren Bill und Tom Kaulitz bald diese ZDF-Kultshow?
Im Porträt
Ohne Ehemann Matthias im Dschungelcamp: Hubert Fella
Sie bleibt unbeeindruckt
Das sagt Sarah Engels zur ESC-Kritik
Liebesglück
So lernte "Frühling"-Star Simone Thomalla ihren Freund kennen
Legendäres Magier-Duo
Jude Law und Andrew Garfield als Siegfried und Roy
Das sagt ihr Sohn
Senta Berger im Krankenhaus: OP nach schweren Sturz