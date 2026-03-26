Er spricht auch über Kinderwunsch
Johannes Oerding über Ina Müller: So eng ist ihr Verhältnis heute noch
Veröffentlicht:von Buzzwoo
Die Trennung von Johannes Oerding und Ina Müller liegt inzwischen einige Zeit zurück, doch der Kontakt ist offenbar nie ganz abgerissen. Jetzt gibt der Musiker neue Einblicke, wie eng ihr Verhältnis heute wirklich noch ist.
Auch nach dem Liebes-Aus zeigen sich Johannes Oerding und Ina Müller weiterhin verbunden. 2023 trennten sich der 44-Jährige und die 60-Jährige - öffentlich schlecht übereinander gesprochen haben sie jedoch nie. Stattdessen überwogen stets Respekt und Anerkennung. Wie nah sich die beiden heute noch stehen, hat der ehemalige "The Voice of Germany"-Coach nun selbst angedeutet.
Johannes Oerding und Ina Müller stehen immer noch in Kontakt
In einem Interview mit "Superillu" verriet er, dass der Kontakt nicht abgebrochen ist.
Gestern habe ich ihr mein Album geschickt und gesagt, sie darf und soll in ihrem Urteil richtig hart sein.
Staffel 11 von "The Voice of Germany" mit Johannes Oerding
Schon während ihrer Beziehung habe er großen Wert auf ihre ehrliche Meinung gelegt, auch wenn das nicht immer einfach für ihn gewesen sei. "Früher reagierte ich gern mal beleidigt. Sie wird hoffentlich nicht sagen: 'Was haste denn da für 'ne Scheiße fabriziert?'", sagte Oerding der Zeitschrift.
"Sag niemals nie": Johannes Oerding über Kinderwunsch
Privat hat sich für Oerding mittlerweile einiges verändert. Er ist inzwischen mit Yvonne Goldschmidt liiert. Kinder hat das Paar bisher nicht - und ob sich das ändern wird, lässt der Musiker offen. Das sei eine "große, komplexe Frage” und er habe sich teilweise auch damit abgefunden, der "lustige Onkel aus Hamburg" zu sein.
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Ich finde Kinder toll, weiß jedoch nicht, ob diese Liebe reicht, um meine andere, die Musik, zu opfern.
Für ihn sei klar, dass entweder die Karriere oder die Vaterrolle leiden könnte. "Irgendeine Partei würde auf jeden Fall leiden", versicherte Oerding, fügte aber gleichzeitig hinzu: "Sag niemals nie!"
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