"Kannst als Frau nicht gewinnen": Amira Aly wehrt sich gegen Aufregung um Unterwäsche-Shooting

Amira Aly zeigt sich irritiert über die heftigen Reaktionen auf ihr jüngstes Werbe-Shooting. Dass die Kampagne derart kontrovers diskutiert wird, hätten selbst ihre Fans nicht erwartet.

Ein Shooting, das polarisiert Moderatorin Amira Aly hat in einem Gespräch mit Paula Lambert im Podcast "Iced Macho Latte" Klartext gesprochen. Grund: die heftige Kritik, die sie nach ihrem Fotoshooting für eine Wäschemarke einstecken musste. Besonders überraschend für die 33-Jährige war der Vorwurf, dass sie sich als zweifache Mutter so sexy präsentieren würde. "Mir wird da ja ganz oft vorgeworfen, wie man sich als Mama in Unterwäsche so zeigen kann", berichtet Aly fassungslos. Besonders die rote Wäsche habe viele offenbar völlig irritiert.

Diese rote Unterwäsche, das war pornogleich für die Leute. Amira Aly

Bodyshaming statt Anerkennung Aly zeigt sich irritiert: "Dass man da nicht mehr unterscheidet, zwischen einem Model oder einem Kampagnen-Gesicht für ein renommiertes Unternehmen und gezielt erotischen Inhalten, ist für mich unverständlich", sagt sie und ergänzt, dass solche Vorwürfe vermutlich nie aufgetreten wären, wäre sie nicht sportlich trainiert oder Curvy-Model und Mutter zugleich.

Du kannst als Frau nicht gewinnen. Paula Lambert

Ein Kindheitstraum wird wahr Für Amira Aly war das Shooting mehr als ein Job: Es ist ein Traum, der nun Realität wurde. Sie betont: "Ich habe mich nicht für den 'Playboy' ausgezogen. Das ist einfach ein ganz normaler Job." Ihre Kinder müssten keine Sorgen haben, sagt die Mutter von zwei Söhnen: Hänseleien wegen des Shootings hält sie für unwahrscheinlich. "Da gibt es, glaube ich, Schlimmeres."