"Habe gerade richtig Angst" Kate Merlan unter Schock: Sie wurde Zeugin eines schrecklichen Mordes Aktualisiert: Vor 27 Minuten von spot on news Kate Merlan befindet sich derzeit in New York City - und wurde dort Zeugin eines schrecklichen Verbrechens. Bild: Imago Images / BREUEL-BILD

Während eines Drehs von Kate Merlan ist es in New York zu einem schockierenden Verbrechen gekommen. Ganz in ihrer Nähe wurde ein Mann in einem Laden erschossen.

Realitystar Kate Merlan (39) berichtet von einem erschütternden Verbrechen in New York City. Als sie vor einem Laden drehen wollte, wurde in dem Geschäft am helllichten Tag ein Mann erschossen. "Ich habe gerade richtig Angst", berichtet Merlan in einem in ihren Instagram-Stories (@katemerlan) veröffentlichten Clip. Sie und ihr Team hätten gerade vor einem Laden der Kette 7-Eleven angefangen zu drehen, als sie rund zehn Minuten später plötzlich weggeschickt wurden. Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei seien herbeigeeilt. "Hier ist gerade irgendwas richtig Schlimmes passiert", erzählt sie weiter. "Ich stand direkt vor dem Laden und wollte mir Getränke kaufen als einfach ein Mann erschossen wurde", schreibt sie dazu.

"Es ist einfach jemand erschossen worden" Zu einem Bild, auf dem Einsatzkräfte vor dem Laden zu sehen sind, berichtet Merlan außerdem: "Der Mann war direkt tot und der Täter ist noch an uns vorbei weggerannt aus dem Laden..." In einem weiteren Clip sagt der Realitystar, der unter anderem aus Formaten wie "Promis unter Palmen" oder "Villa der Versuchung" bekannt ist, wie schockierend alles war.