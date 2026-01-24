Die Schauspielerin privat Lara Mandoki spricht über ihr "Erzgebirgskrimi"-Aus: So soll es für sie weitergehen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Karina Szabo (Lara Mandoki, r.) und Saskia Bergelt (Teresa Weißbach, l.) vernehmen gemeinsam einen Verdächtigen im "Erzgebirgskrimi". Bild: ZDF und Conrad Lobst

Sechs Jahre ermittelte Lara Mandoki als Kommissarin Karina Szabo in der ZDF-Reihe "Erzgebirgskrimi". Dann verkündete sie zum Entsetzen der Fans ihren Ausstieg: Sie will sich vermehrt anderen Projekten widmen. Welche das sind und was die Schauspielerin sonst noch so treibt, erfährst du hier.

Steckbrief Lara Mandoki Name: Lara Mandoki

Geburtstag: 17. September 1989

Geburtsort: München

Wohnort: München und Berlin

Größe: 1,60 Meter

Familienstand: nicht bekannt

Das ist Lara Mandokis berühmter Vater Mandoki? Den Namen kennt man doch! Genau: Lara Mandokis Vater ist kein Geringerer als der ungarisch-deutsche Musiker und Musikproduzent Leslie Mandoki - er arbeitete unter anderem für Dschinghis Khan. Auch Laras Mutter Eva hat ungarische Wurzeln. Die Mandokis erzogen ihre drei Kinder zweisprachig. Lara wurde 1989 in München geboren und wuchs in Tutzing am Starnberger See auf. Es habe einen Vorteil, "die Tochter von Leslie Mandoki zu sein", gab Lara in einem Interview mit "Bild" zu. "Denn so hatte ich die Möglichkeit, schon zu Hause zu lernen, wie man mit einem künstlerischen Beruf umgeht." In der Branche allerdings müsse man erst einmal beweisen, dass man mehr ist als nur "die Tochter von ...".

Aus diesen Filmen und Serien kennst du Lara Mandoki Ihren Berufswunsch Schauspielerin verfolgte Lara Mandoki sehr gezielt. Nach dem Abitur lernte sie ihr Handwerk in München und Los Angeles. Bald stand sie auf unterschiedlichen Theaterbühnen. 2012 startete sie nach ihrem Debüt im Kurzfilm "Lia" (2006) auch vor der Kamera richtig durch. Die ARD-Soap "Sturm der Liebe" verhalf Lara Mandoki zum Durchbruch. In 115 Episoden verkörperte sie darin das freche Zimmermädchen Mandy Meier. Es folgten Filme wie "Die Holzbaronin", "Unterm Radar", "Der große Rudolph" über den Münchner Modemacher Rudolph Moshammer sowie der Eberhofer-Krimi "Leberkäsjunkie" und aktuell "Miss Merkel 3 - Mord auf hoher See". Auch in Serien wie "Der Alte", "Die Bergretter" und "Das Boot" sowie im Mehrteiler "Am Anschlag - Die Macht der Kränkung" war Lara Mandoki zu sehen.

Hauptrolle als Karina Szabo im "Erzgebirgskrimi" - bald ist Schluss Seit 2019 spielt Lara Mandoki im ZDF-"Erzgebirgskrimi" die Hauptrolle der scharfsinnigen Ermittlerin Karina Szabo und wurde damit schnell zum Publikumsliebling. Umso überraschender kam im Juli 2025 die Ankündigung, dass sie die Reihe verlassen werde. "Das hat in erster Linie terminliche Gründe, drei Filme im Jahr zu produzieren hätten mir sehr wenig Möglichkeit für andere Projekte gelassen", schrieb Mandoki bei Instagram (Account: @lara_mandoki). Die letzte Folge mit ihr ist gedreht "Die 'Erzgebirgskrimi'-Familie wird immer auch mein zu Hause bleiben", versicherte sie. Sie sei für die gemeinsame Zeit sehr dankbar.

Was sind Lara Mandokis Pläne und Projekte nach dem "Erzgebirgskrimi"? Ein Blick auf Lara Mandokis angekündigte Projekte zeigt, dass sie seit ihrem letzten "Erzgebirgskrimi"-Dreh durchaus fleißig war. Die Komödie "Petra geht baden", in der Mandoki neben Ulrike Kriener und Rolf Lassgård zu sehen ist, eröffnete am 20. August 2025 das 21. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. Zudem ist sie in der Komödie "Mama ist die Best(i)e" mit Adele Neuhauser zu sehen. Die Dreharbeiten zum neuen Eberhofer-Krimi "Steckerlfischfiasko" wurden Ende 2025 abgeschlossen. Der Film kommt im August in die Kinos. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Deutsche Presseagentur (dpa) sprach Mandoki darüber, was sie sich im deutschen Film wünscht: "Ich fände es nur grundsätzlich auch gut, wenn man in den Filmen die etwas jüngeren und auch progressiven Frauen mehr in den Mittelpunkt stellen würde." Gerade im Osten gebe es sehr erfolgreiche weibliche Unternehmerinnen. "Davon sollten mehr Geschichten erzählt werden", so Mandoki.

Und wie lebt die Schauspielerin privat? Über das Privatleben und den Beziehungsstand von Lara Mandoki ist nur wenig zu erfahren. Im Interview mit dem "Stern" gestand sie immerhin einmal ihre Vogelphobie und sagte über Liebe am Set: "Wenn's funkt, funkt's halt. Wir sind ja zum Glück keine Roboter und können Gefühle und Co. nicht einfach an- und abstellen. Generell bin ich auch kein Mensch, der sich moralisch über andere erhebt. Das hat auch egoistische Gründe. Ich bilde mir nämlich ein, dass das dann umgekehrt auch mir weniger passiert. Ich versuche mir dadurch eine gewisse Freiheit zu verschaffen." In einem Interview mit der dpa schimmert ihre politische Haltung durch. Mandoki spricht sich für ein starkes Europa aus: "Da wünsche ich mir, dass Ungarn in der EU solidarischer agiert. Mitte April gibt es Neuwahlen und ich denke, das wird einen spannenden Ausgang haben." Bekannt ist, dass Lara Mandoki Klavier- und Gesangsunterricht hatte, aber nie an eine Musikkarriere wie die ihres Vaters dachte: "Ich habe von zu Hause mitbekommen, wie talentiert und was für ein leidenschaftlicher Musiker man sein muss, um damit sein Leben bestreiten zu können. Das bin ich nicht. Ich lasse da gern den Menschen den Vortritt, die begnadete Musiker sind und ehrgeizig daran arbeiten. Schon als Kind war ich viel mehr in meiner Theaterwelt zu Hause als in meiner Musikwelt", sagte sie gegenüber dem Magazin "Stern". Und das ist noch nicht alles, wie sie vor einigen Jahren der "B.Z." verriet: "Ich habe eine Ballettausbildung, war oberbayerischer HipHop-Meister. Durch meine Schauspielausbildung habe ich Gefallen an Bühnenfechten gefunden. Ich mache das immer noch in einem Verein in München."