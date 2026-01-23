Oscars 2026: Alle Nominierungen im Überblick

Wer ist bei den Oscars 2026 im Rennen für eine der begehrten Trophäen?

Am 15. März 2026 werden in Los Angeles zum 98. Mal die Academy Awards verliehen. Jetzt sind die Nominierungen in den 24 Kategorien bekannt.

Dominanz von "Blood & Sinners" und Enttäuschung auf deutscher Seite

Der Film "Blood & Sinners" von Ryan Coogler geht nach der Bekanntgabe der Nominierungen als deutlicher Favorit hervor und stellt sogar einen noch nie dagewesenen Rekord auf: Das gab's noch nie: 16 Oscars-Nominierungen für "Blood & Sinners".

Im Gegensatz zum Vorjahr, in dem das Drama "Die Saat des heiligen Feigenbaums" des Iraners Mohammad Rasoulof für Deutschland ins Rennen ging, hat es dieses Mal kein deutscher Film in die Endauswahl geschafft.

Immerhin ein kleiner Trost aus deutscher Sicht: Der Komponist Max Richter, der in Deutschland geboren ist, hat mit seiner Musik zum Drama "Hamnet" die Chance auf einen Goldjungen.