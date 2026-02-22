Gastauftritte vorprogrammiert Liebe und Familie: Diese Serien-Stars stehen sich im echten Leben nahe Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Annalena Graudenz Eric Christian Olsen und Daniela Ruah (v.l.) sind ein Traumpaar in "Navy CIS: L.A." und verschwäget im echten Leben. Bild: CBS International Television

Verliebt, getrennt oder verschwägert? Nicht nur Serien schreiben spannende Geschichten - auch hinter den Kulissen geht es manchmal zu wie in einer Telenovela.

Ob Ehe, Ex-Liebe oder Familienbande: In unseren Lieblingsserien gibt es hinter den Kulissen oft mindestens genauso spannende Konstellationen wie vor der Kamera. Schließlich ist es nicht selten, dass auch nach Drehschluss Verbindungen entstehen. Oder Schauspieler:innen aufgrund von Beziehungen eine Rolle ergattern. Bei den folgenden Stars treffen berufliche und private Welten auf überraschende Weise aufeinander.

Schwägerin und Liebespaar: Eric Christian Olsen und Daniela Ruah Verschwägert im echten Leben, ein Liebespaar vor der Kamera. Bild: IMAGO / MediaPunch

Einen ganz besonderen Anfang machen die beiden "Navy CIS: L.A." Stars Eric Christian Olsen und Daniela Ruah. In der Serie gelten ihre Figuren als absolutes Traumpaar, haben sogar geheiratet. Im echte Leben ist Ruah allerdings mit Olsens Bruder David Paulsen liiert. Die beiden haben sogar zwei gemeinsame Kinder. "Sie lernten sich kennen, als er für Stunts ans Set kam. Ich erzählte ihm etwas Nettes über sie und dann erzählte ich ihr etwas Nettes über ihn. Das reichte, um sie in eine Unterhaltung zu verstricken und daraus wurde diese wundervolle Beziehung", verriet Olsen in der "Queen Latifah Show". Ob es bei gemeinsamen Familienfeiern nicht merkwürdig ist, wenn Ruah vor der Kamera Eric küsst und hinter den Kulissen seinen Bruder? "Die offensichtliche Antwort ist ja", gestand Daniela Ruah. "Aber gleichzeitig stecken wir so sehr in unseren Charakteren und möchten, dass die Zuschauer, die uns schon so lange folgen, glücklich sind mit dem, was in der Show passiert." Eine Patchwork-Familie der ganz anderen Art.

Ehepaar mit emotionalem Serienmoment: Mark Harmon und Pam Dawber Das Paar posiert gemeinsam mit einem Welpen. Bild: IMAGO / MediaPunch

Auch Mark Harmon kennen viele als Special Agent Leroy Jethro Gibbs aus NCIS. Privat ist er seit 1987 mit Schauspielerin Pam Dawber verheiratet, die durch die Serie "Mork vom Ork" bekannt wurde. In der 18. Staffel von "Navy CIS" hatte sie für vier Folgen einen Gastauftritt als investigative Journalistin und spielte an der Seite ihres Ehemanns.

Serien-Star trifft Filmlegende: Sasha Alexander und Sophia Loren Zusammen waren die drei zu Gast bei der Giorgio Armani One Night in Venedig. Bild: IMAGO / UPI Photo

Noch ein weiterer NCIS-Star kann privat mit einer Verbindung glänzen, die besonders glamourös scheint. Sasha Alexander hat 50 Folgen lang die Rolle der Agentin Kate Todd gespielt. Abseits des Bildschirms spielt ihr Leben an der Seite von Ehemann Edoardo Ponti - dem Sohn von Filmlegende Sophia Loren. Zwar standen Schwiegertochter und Schwiegermutter nie gemeinsam vor der Kamera, doch dieses Crossover wäre pures Hollywood-Gold.

Ex-Partner und Ex-Serien-Co-Stars: Rebecca Rigg und Simon Baker Vor ihrer Trennung 2020 strahlte das Paar gemeinsam auf dem roten Teppich. Bild: imago/Future Image

Der "Mentalist"-Hauptdarsteller Simon Baker war 22 Jahre lang mit Schauspielerin Rebecca Rigg verheiratet, die man unter anderem aus der Komödie "Jerry Maguire" kennt. Während ihrer Beziehung hatte Rigg einen Gastauftritt in "The Mentalist". Sie war allerdings nur in einer Episode zu sehen.

Zwischen Sitcoms und Krimiserien: Beth Behrs und Michael Gladis Das Hollywood-Paar ist seit 2018 verheiratet. Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire

Dieses Paar ist aus der Serien- und Sitcom-Landschaft nicht wegzudenken: Beth Behrs kennt man vor allem aus "Two Broke Girls" und Michael Gladis durch "Mad Men". Darüber hinaus tauchte er in Serien wie "Dr. House", "The Mentalist" und "How I Met Your Mother" in kleineren Rollen auf.

Sitcom-Star und Golden-Globe-Gewinnerin: Jason Segel und Michelle Williams Ein Bild aus vergangenen Zeiten: die beiden waren kurze Zeit ein Paar. Bild: IMAGO / Avalon.red

Jason Segel, unvergessen als Marshall aus "How I Met Your Mother" war rund ein Jahr mit einer extrem erfolgreichen Schauspielerin zusammen. Während er für Comedy und Serienromantik steht, ist Michelle Williams nach "Dawson's Creek" eine feste Größe im anspruchsvollen Kino geworden. Gemeinsam sind sie das beste Beispiel dafür, dass sich die manchmal seichte Serienwelt und Filmkunst nicht ausschließen müssen.

Penny trifft Superman: Kaley Cuoco und Henry Cavill Die beiden waren ein Paar, bis ihr die mediale Aufmerksamkeit zu groß wurde. Bild: IMAGO / Avalon.red

In "The Big Bang Theory" sind Superheld:innen immer wieder ein Thema, faszinieren besonders die Serien-Nerds. Aber auch abseits des Sets sorgte "Superman"-Darsteller Henry Cavill eine Zeitlang für Euphorie bei Penny-Darstellerin Kaley Cuoco. Die beiden waren 2013 für eine kurze Zeit ein Paar.

Vater und Sohn mit Serien-Vergangenheit: Keegan Allen und Phillip R. Allen Nein, das sind nicht Vater und Sohn: Hier ist Keegan Allen mit seinem "Pretty Little Liars" Co.Star Troian Bellisario (v.l.) zu sehen. Bild: imago images / Everett Collection

Der "Pretty Little Liars"-Akteur stammt aus einer echten Schauspielerfamilie. Sein Vater Phillip R. Allen war unter anderem Teil der "Star Trek"-Filme. Auch wenn Vater und Sohn nicht gemeinsam vor der Kamera standen, verbindet sie eine generationsübergreifende TV-Karriere - vom Sci-Fi-Klassiker zum Teen-Mystery-Hit.