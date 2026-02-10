Zusammen in VIP-Loge Liebes-Outing? Kim Kardashian und Lewis Hamilton turteln beim Super Bowl Aktualisiert: Vor 2 Stunden von spot on news Zwischen Kim Kardashian (l.) und Lewis Hamilton (r.) scheint es schon länger zu knistern. Bild: IMAGO / Starface; IMAGO / AFLOSPORT

Schon seit Wochen tauchen immer wieder Liebes-Gerüchte zu Kim Kardashian und Lewis Hamilton auf. Nach ihrem heimlichen Paris-Trip wurden die beiden zusammen beim Superbowl gesichtet. Was läuft da wirklich zwischen den beiden?

Mehr als nur Freunde? VIP-Loge, Millionen Zuschauer, beste Sendezeit - und mittendrin zwei Megastars, die offenbar genau wussten, was sie taten. Beim Super Bowl LX im Levi's Stadium in Santa Clara saßen Kim Kardashian und Formel-1-Legende Lewis Hamilton gemeinsam auf der Tribüne. Entspannt, vertraut, Seite an Seite. Wer sich so beim größten Sportereignis der Welt zeigt, will offenbar gemeinsam gesehen werden. War das ihr Liebes-Outing? Die NFL teilte sogar ein Video der beiden auf dem offiziellen Instagram-Account.

Sind Kim Kardashian und Lewis Hamilton ein Paar? Ganz überraschend kam der gemeinsame Auftritt allerdings nicht. Schon seit Dezember 2025 verdichteten sich die Anzeichen. Auf der Silvesterparty von Schauspielerin Kate Hudson im Luxus-Skiort Aspen sollen Kardashian und Hamilton auffallend eng beieinander gewesen sein. Fotos zeigten beide beim Verlassen der Feier - getrennt zwar, aber verdächtig zeitnah. Das US-Portal "TMZ" veröffentlichte vergangene Woche dann Aufnahmen vor einem Pariser Hotel: Kardashian stieg aus einem schwarzen Mercedes und verschwand im Eingang. Sekunden später folgte Hamilton - gleicher Wagen, gleicher Weg. Das vermeintliche Paar sei zuvor mit einem Privatjet aus Großbritannien eingeflogen. Die britische "Sun" berichtete zudem von einem "intimen Wochenende" im exklusiven Estelle Manor in den Cotswolds. Romantische Dinner, private Spa-Momente - aus einer langjährigen Freundschaft soll offenbar mehr geworden sein.