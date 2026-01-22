"Wetten, dass..?" Medienexperte: Kaulitz-Brüder sollen junge Version von Gottschalk sein Veröffentlicht: Vor 9 Minuten von Malika Baratov :newstime Übernehmen Kaulitz-Brüder "Wetten, dass ..?"? Videoclip • 01:09 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Kaulitz-Zwillinge sollen "Wetten, dass..?" neues Leben einhauchen. Medienexperte Marcus S. Kleiner zieht klare Parallelen zur Ära von Thomas Gottschalk.

Glamour, weltläufiges Auftreten und auffällige Looks: Mit Bill und Tom Kaulitz als Gastgeber von "Wetten, dass..?" knüpft das ZDF nach Einschätzung eines Medienexperten bewusst an die Ära von Thomas Gottschalk an. Die Zwillinge sollen dem Showklassiker erneut ein weltoffenes, glamouröses Image verleihen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Das ZDF setzt erkennbar auf eine alte Traditionslinie: 'Unsere Männer in Hollywood bringen Glamour nach Deutschland'", sagte Medienwissenschaftler Marcus S. Kleiner von der SRH University of Applied Sciences in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Dieses Leitmotiv habe bereits die Gottschalk-Jahre geprägt. "Die Kaulitz-Brüder sollen eine junge Version von Thomas Gottschalk darstellen", so Kleiner.

Erlebe Bill und Tom Kaulitz in Staffel 13 von "The Voice of Germany" Schau dir alle Folgen hier nochmal an

Ein bewährtes Showkonzept wird neu aufgelegt Gottschalk, der lange in den USA lebte, habe in seiner Zeit bei "Wetten, dass..?" ein internationales Lebensgefühl in die Studios gebracht, erklärt der Experte. Genau daran wolle das ZDF nun offenbar anknüpfen. "Hollywood in Halle – danach klingt dieser Plan", sagte Kleiner. Die Ausgabe mit den Kaulitz-Zwillingen, die ebenfalls in den USA leben, ist für Dezember geplant und soll in Halle (Saale) produziert werden.

Erlebe Bill Kaulitz zusammen mit Sido & Jasna Fritzi Bauer in Staffel 5 von "Wer stiehlt mir die Show?" Alle Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 5

Auch optisch erkennt Kleiner Parallelen zur Vergangenheit. "Hinzu kommt, dass auch optisch sehr bewusst an bekannte Bilder angeknüpft wird", erklärte er.

Die auffälligen Outfits, das Spiel mit Extravaganz - da gibt es schon starke Parallelen zwischen Thomas Gottschalk und den Kaulitz-Brüdern. Marcus S. Kleiner, Medienwissenschaftler

Offiziell bestätigt ist inzwischen, dass Bill und Tom Kaulitz (36), bekannt als Mitglieder der Band Tokio Hotel, den Showklassiker am 5. Dezember präsentieren werden. Thomas Gottschalk hatte die Samstagabendshow über Jahre hinweg moderiert und insgesamt 154 Ausgaben geprägt.