Beeindruckende Summe
Millionen-Umsatz: So viel verdient Aaron Troschke mit YouTube
Aktualisiert:von Julia W.
Aaron Troschke hat sich in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Medienkarriere aufgebaut. Doch neben den verschiedenen TV-Auftritten bleibt er auch seinem YouTube-Kanal treu. Nun hat er offen darüber gesprochen, wie viel Geld er über die Video-Plattform verdient.
Aaron Troschke ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht in der deutschen TV-Unterhaltungsbranche. Viele kennen den 36-Jährigen aber vor allem für seinen YouTube-Kanal "Hey Aaron!!!", den er 2013 ins Leben rief und bis heute betreibt. Im Podcast "Wolter Talks" sprach er nun offen darüber, wie viel er mit dem Kanal einnimmt – und die Zahl ist beeindruckend.
Millionen-Umsatz mit "Hey Aaron!!!"
Demnach erzielt Troschke mit YouTube und Werbepartnerschaften jährlich einen Umsatz von rund 1,5 Millionen Euro. Seit 2013 veröffentlicht er auf dem Kanal "Hey Aaron!!!" jede Woche ein neues Video. "Sagen wir mal, ich mache ein Video pro Woche, vier im Monat – da verdiene ich mit YouTube etwa so 10.000 bis 20.000 Euro", sagte er im Podcast laut "Focus".
Den Erfolg führt Troschke vor allem auf Beständigkeit zurück. "Glück kannst du erzwingen", lautet eine seiner Überzeugungen. Wer auf Plattformen wie YouTube und Co. dauerhaft sichtbar bleiben wolle, müsse kontinuierlich liefern.
Hier führt Aaron Troschke Team SAT.1 zum Sieg gegen ProSieben
"Der Algorithmus auf YouTube, Instagram und TikTok ist wie der alte Fußballtrainer: Wenn du nicht zum Training kommst, spielst du nicht." Nur ein einziges Mal sei der wöchentliche Rhythmus auf seinem Kanal unterbrochen worden. Der Grund: Sein Kameramann wurde Vater. "Da war ich auch echt zornig", scherzte Troschke im Gespräch mit Podcast-Host Markus Wolter.
Von "Promi Big Brother" zur eigenen Agentur
Neben seinem Kanal ist Troschke inzwischen auch als Unternehmer aktiv. Nach eigenen Angaben beschäftigt sein Unternehmen insgesamt 40 Mitarbeiter. An seiner Management-Agentur hält er einen Anteil von 25 Prozent. "Ich würde sagen, wir machen fünf Millionen Umsatz im Jahr", erklärt er im Podcast, schiebt aber direkt hinterher: "Aber du weißt ja, Umsatz ist nicht Gewinn."
Für seine vielfältige Medienkarriere, die Aaron Troschke seit seinem Sieg bei "Wer wird Millionär?" 2012 hingelegt hat, ist der 36-Jährige äußerst dankbar. 2014 gewann er außerdem die zweite Staffel von "Promi Big Brother" und blieb dem Reality-Format auch danach eng verbunden, zum Beispiel als Betreiber des Späti im armen Bereich des Containers. Auch als Reporter sammelte Troschke reichlich Erfahrung, darunter von 2014 bis 2015 bei "Galileo" oder 2020 im Sat.1-Magazin "Akte".
Aaron Troschkes Sieg bei "Promi Big Brother" noch einmal sehen!
Dass er nicht alles perfekt beherrsche, daraus macht Troschke keinen Hehl. Auf ein früheres Zitat angesprochen, in dem er sagte, dass er für seine Inkompetenz "überbezahlt" sei, antwortet er im Podcast knapp: "Ja, bin ich." Wichtiger als Fachwissen sei für ihn ohnehin eine andere Eigenschaft. "Ich geh in die Medienbranche rein und gebe mir einfach Mühe und hab Spaß und ich glaube, das war gut!"
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