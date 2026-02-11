Hochzeitspläne bestätigt Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne wollen heiraten Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne bestätigen ihre Hochzeitspläne offiziell über Instagram. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Wochenlang wurde spekuliert – nun haben sie selbst das Wort ergriffen. Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne bestätigen ihre Hochzeitspläne und setzen damit den Gerüchten ein Ende.

Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne haben die anhaltenden Spekulationen um eine mögliche Hochzeit nun offiziell beendet. Nachdem zuletzt in deutschen Medien über ein Jawort im Frühjahr berichtet worden war, meldete sich das Paar selbst zu Wort und bestätigte die Pläne öffentlich über Instagram. Mit der gemeinsamen Erklärung richten sich die beiden direkt an all jene, die ihre Beziehung verfolgen – und sorgen gleichzeitig für Klarheit, ohne zu viel preiszugeben.

Offizielle Bestätigung via Instagram In dem über Instagram veröffentlichten Statement heißt es wörtlich:

"Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden. Beide freuen sich sehr über die zahlreichen herzlichen Glückwünsche." Damit bestätigen sie die kursierenden Berichte und zeigen zugleich ihre Dankbarkeit für die vielen positiven Reaktionen aus ihrem Umfeld. Weitere Einzelheiten bleiben jedoch bewusst privat. So stellt das Paar klar: "Zu weiteren persönlichen Details äußern sich Ralf & Étienne nicht und bitten um Respekt für ihre Privatsphäre." Wann und wo die Trauung stattfinden soll, ist bislang nicht bekannt.

Öffentliches Coming-out im Sommer 2024 Ralf Schumacher hatte seine Homosexualität und die Beziehung zu Étienne Bousquet-Cassagne im Juli 2024 öffentlich gemacht. Mit einem emotionalen Instagram-Post sorgte der ehemalige Rennfahrer damals für große Aufmerksamkeit. Ralf Schumacher ist der Bruder von Michael Schumacher und blickt selbst auf eine erfolgreiche Motorsportkarriere zurück. Er absolvierte 180 Formel-1-Rennen und feierte dabei sechs Grand-Prix-Siege. Zuvor war Schumacher mit Cora Schumacher verheiratet, das Paar lebt seit vielen Jahren getrennt.