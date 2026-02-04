Das sind ihre "schönsten Neuigkeiten" Schwanger oder nicht? Rebecca Mir lüftet endlich ihr Geheimnis Veröffentlicht: Vor 26 Minuten von Sophia Huber Moderatorin Rebecca Mir überrascht ihre Fans mit einer unerwarteten Ankündigung. Bild: picture alliance / SvenSimon

Ein paar Tage lang ließ Rebecca Mir ihre Community bewusst im Unklaren - und genau das brachte die Gerüchteküche zum Brodeln. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Doch statt Windeln und Babybauch geht es um etwas ganz anderes, das der Moderatorin besonders am Herzen liegt.

Fans tippen auf Baby - Rebecca stellt klar Rebecca Mir (34) sorgte zuletzt mit einer geheimnisvollen Instagram-Ankündigung für jede Menge Spekulationen. Ein Foto, eine bestimmte Pose, dazu "große Neuigkeiten" - für viele Follower:innen war schnell klar: Da könnte doch Baby Nummer zwei unterwegs sein! Doch die Moderatorin machte den Vermutungen nun selbst ein Ende. In ihrem neuen Post stellte sie unmissverständlich klar: "Nein… ich bin nicht schwanger." Gleichzeitig versprach sie aber: Die Neuigkeit sei trotzdem etwas ganz Besonderes.

Die wahren Neuigkeiten: ein Kinderbuch mit starker Message Statt Familienzuwachs gibt es für ihre Fans nun eine echte Premiere. Rebecca Mir veröffentlicht am 1. März ihr erstes Kinderbuch. Der Titel: "Das Zauberwort heißt Nein". Erscheinen wird es im Ravensburger-Verlag. Die Geschichte richtet sich an Kinder und Eltern gleichermaßen und greift wichtige Themen auf, die im Alltag oft zu kurz kommen. Rebecca erklärt, worum es ihr dabei geht: um das Setzen von Grenzen, ums Nein-Sagen, um echte und falsche Freundschaften - und darum, auf das eigene Bauchgefühl zu hören.

Ein Herzensprojekt mit sozialem Engagement Besonders bemerkenswert: Rebecca denkt bei ihrem Buch nicht an Gewinn. Sämtliche Einnahmen möchte sie spenden. Die Erlöse gehen an den Kinderschutzbund Köln sowie an die Beratungsstelle N.I.N.A., die sich für Betroffene von sexualisierter Gewalt einsetzt.

Ich bin ganz aufgeregt und unglaublich dankbar, dieses Herzensprojekt mit euch teilen zu dürfen. Rebecca Mir

Viele Fans feierten das Thema als besonders wertvoll und mutig. Aussagen wie "Welch ein wichtiges Buch", "So eine schöne Idee" oder "Darauf kannst du wirklich stolz sein" spiegeln wider, wie gut die Botschaft ankommt.