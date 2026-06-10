"Finanzamt und ich sind beste Freunde" Serkan Yavuz legt Finanzen offen: So viel hat der "The Hunt"-Gewinner durch Reality-Shows verdient Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Reality-Star Serkan Yavuz spricht offen über die Einnahmen, die ihm seine Teilnahme an Reality-Shows brachte. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Er ist ein echter Profi in Sachen Reality-TV. Gerade erst hat Serkan Yavuz die neue Competition "The Hunt" gewonnen. Jetzt legt der 33-Jährige offen, wie viel er mit seinen Einsätzen in diversen Formaten bereits verdient hat.

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Reality-Star Serkan Yavuz legt für Fans seine Finanzen offen Serkan Yavuz packt aus. Der 33-jährige Reality-Star offenbart, wie viel er mit seiner Teilnahme an verschiedensten Formaten schon eingenommen hat. Gerade erst holte er sich den Sieg in der neuen Reality-Competition "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" von ProSieben und Joyn. Nach seinem wilden Abenteuer-Trip im bulgarischen Wald ging er allein nach diesem Einsatz mit satten 36.500 Euro nach Hause. Das offenbart der zweifache Vater aktuell bei Instagram. Doch das ist längst nicht alles. Bei "Kampf der Realitystars", wo er 2023 gewann, kassierte Serkan Yavuz nach eigenen Angaben 40.000 Euro, bei "Kampf der RealityAllstars" 10.000 Euro. 2023 nahm er mit seiner Frau und heutigen Ex Samira Yavuz am "Sommerhaus der Stars" teil und siegte mit ihr erneut. Der Lohn: 25.000 Euro.

Eine Show brachte Serkan Yavuz die mit Abstand höchste Prämie ein Für seine Teilnahme bei "Das große SAT.1 Promiboxen", wo Serkan 2020 gegen Sam Dylan antrat, kassierte er 9.800 Euro - so listet es der Reality-Profi bei Instagram für seine Fans weiter auf. Doch eine Siegprämie stellt das alles in den Schatten. Die mit Abstand höchste Summe nahm er mit dem Format "The Summit" ein - nämlich 479.000 Euro. Damit komme er insgesamt auf rund 620.000 Euro, zieht Serkan zufrieden Bilanz.

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Kann mich nicht beschweren. Serkan Yavuz

Und scherzhaft fügt er hinzu: "Finanzamt und ich sind beste Freunde. Also einseitig beste Freunde". Das Finanzamt liebe ihn mehr als umgekehrt, so der Vater von zwei Töchtern.

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