Die TV-Haushälterin Sie spielte schon in Erotikfilmen mit: So sah "Eberhofer"-Star Enzi Fuchs früher aus Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Das ist Enzi Fuchs im Jahr 1984. Bild: ARD Degeto/BR/Constantin Film/Bernd Schuller / picture alliance/United Archives | United Archives / kpa

Enzi Fuchs hat kürzlich ihren 89. Geburtstag gefeiert. Ans Aufhören denkt die Schauspielerin aber noch lange nicht. Seit 2014 ist sie als Oma in den "Eberhoferkrimis" präsent. Ihren Durchbruch feierte sie in den späten 1980er-Jahren in der Serie "Zwei Münchner in Hamburg".

Seit über 60 Jahren im TV-Geschäft Ihre erste TV-Rolle hatte sie vor über 60 Jahren, in den frühen 1970er-Jahren war sie häufig in Serien wie "Königlich Bayerisches Amtsgericht" zu sehen. Enzi Fuchs spielte aber auch schon in schlüpfrigen Erotikkomödien wie "Liebesspiele junger Mädchen" mit. Klar, dass sich die Schauspielerin über die Jahrzehnte verändert hat. Aktuell kennen wir sie als Oma Eberhofer in der gleichnamigen Kultkrimiserie. Am 16. Februar zeigt 3sat um 20:15 Uhr das Abenteuer "Guglhupfgeschwader". Im Joyn-Livestream kannst du dir den Film kostenlos ansehen. Bereits achtmal verkörperte die gebürtige Regensburgerin die Großmutter der Hauptfigur Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel). Bekannt geworden ist sie indes als Haushälterin. Zunächst hatte Enzi Fuchs diesen Part in der ZDF-Serie "Zwei Münchner in Hamburg". Von 1989 bis 1993 mimte sie drei Staffeln lang die resolute Haushaltshilfe Fanny, die mit der Bankerin Julia Heininger (Uschi Glas) aus dem Süden in die hanseatische Metropole zieht. Und ab 1992 wirkte Fuchs in der ursprünglichen Fassung der Serie "Der Bergdoktor" mit. Als Haushälterin Franzi Pirchner organisiert sie den Alltag des Tierarztes Dr. Pankraz Obermayr (Walter Reyer), Schwiegervater der Hauptfigur Dr. Thomas Burgner (Gerhard Lippert). Warum sie gerade als Haushälterin so erfolgreich war, erklärte sich Enzi Fuchs 2014 in einem Interview mit dem Online-Portal "Bayerische Kultserien". "Ich fühl mich einfach total in die Rolle rein." Das sei wie bei der Oma in den Eberhofer-Krimis. "Man muss verstehen, warum die so ist und warum sie was macht. Die Fanny wurde zwar als Haushälterin bezeichnet, aber sie war ja mehr ein Kindermädchen für die Familie."

1997 hatte Enzi Fuchs eine Hauptrolle als Ermittlerin Stolze 60 Jahre war Enzi Fuchs alt, als sie ihre erste Hauptrolle bekam: In der SAT.1-Serie "Sophie - Schlauer als die Polizei" löste sie als Schwester eines Kriminalrats in Regensburg insgesamt 14 Fälle. Meist ist sie, wie der Titel verrät, mit ihren Methoden erfolgreicher als die Profis. Obwohl sie häufig in Serien mit bajuwarischem Flair eingesetzt wird, sieht sich Enzi Fuchs übrigens nicht als bayerische Volks-Schauspielerin. "In so eine bestimmte Richtung wollte ich mich einfach nicht drängen lassen. Ich war ja auch in Berlin und Hamburg am Theater", sagte sie "Bayerische Kultserien". Und fügte lachend hinzu: "Ich war gern bei den Preißn ... Entschuldigung, 'Norddeutschen'." Im selben Interview verriet sie auch den Hintergrund ihres vollständigen Namens Renate Maria Enzia: Sie heiße so, "weil ich eine italienische Großmutter habe. Als Abkürzung haben dann einfach viele das A weggelassen."

Enzi Fuchs als Oma Eberhofer: Ein Ende ist nicht in Sicht Mit 89 kürzertreten? Für Enzi Fuchs kein Thema. Die Tochter eines Landarztes ist auch im neuesten Abenteuer des "Eberhoferkrimis" zu sehen. "Steckerlfischfiasko" kommt am 13. August in die Kinos. Diese "zwar alte, aber trotzdem so voller Lebensfreude strotzende Oma zu spielen" sei herrlich, gestand sie nach ihrem Film "Winterkartoffelknödel" im Gespräch mit "Bayerische Kultserien". Auch ihre Kolleg:innen sind begeistert von Enzi Fuchs. Stellvertretend sagte Lisa Maria Potthoff (spielt in der Krimiserie die Susi Gmeinwieser) 2024 in einem Interview mit "Prisma": "Sie ist auch für uns die Oma. Es ist uns sehr daran gelegen, dass es ihr gut geht." Enzi Fuchs sei eine Kollegin der alten Schule: "immer pünktlich, immer textsicher. Wir ziehen alle den Hut vor ihr, wie professionell und ... ich weiß nicht, ob man das in Bayern sagen kann ... ja, fast preußisch diszipliniert sie arbeitet." Es hilft sicher, dass Enzi Fuchs auch die Originalbücher von Rita Falk liebt. "Ich habe auch die Oma in den Geschichten sofort geliebt. Als ich diese bei meinen Flügen nach Griechenland gelesen habe, musste ich oft laut lachen." Enzi Fuchs lebt mit ihrem Ehemann Constantin Thrapsimis mittlerweile in Griechenland und kommt für die Dreharbeiten extra nach Deutschland. In der Episode "Guglhupfgeschwader" bekommt es die Familie Eberhofer mit einer mafiösen Bande von Geldeintreibern zu tun. Dabei ist nicht nur das Leben des Polizisten Franz Eberhofer gefährdet. Auch die Oma muss leiden, zerschießt die Bande doch ihre frisch zubereiteten Guglhupfe, die sie extra für das zehnjährige Dienstjubiläum von Franz Eberhofer gemacht hatte. "Guglhupfgeschwader" ist das achte Abenteuer der "Eberhoferkrimis" und läuft am Montag, dem 16. Februar um 20:15 Uhr bei 3sat. Zur selben Zeit ist der Film im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar. Zu sehen ist Enzi Fuchs auf Joyn auch in zwei Krimis aus den 1990ern: in der Episode "Wir werden ihn lynchen" aus "Der Alte" (1996) sowie in "Feiglinge töten nicht" aus "Ein Fall für zwei" (1992).