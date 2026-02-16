Letztes Mal buzzerte niemand "From Zero to HE/RO": Maja rührt die Lochis bei "The Voice Kids" zu Tränen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Emilia T. The Voice Kids Neue Runde, neues Glück: Maja überrascht mit einem Song der Coaches Videoclip • 06:20 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Wiedersehen macht Freudentränen bei "The Voice Kids" 2026. Maja begeistert die Coaches mit ihrem Talent und ihrer Stimme. Doch kannten Heiko und Roman Lochmann sie etwa schon vor ihrer Blind Audition?

Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn Jetzt die schönsten Auftritte noch mal streamen

Rückschlag wird zum Glücksfall Es ist ihr zweites Mal bei "The Voice Kids". Als sie letztes Jahr in der 13. Staffel ihre Augen nach dem Auftritt öffnete, musste sie feststellen, dass sich niemand für sie umgedreht hatte. Eine große Enttäuschung für die damals 14-Jährige. Doch sie ließ sich nicht unterkriegen. Dieses Jahr möchte Maja "Jetzt weinst du" von HE/RO performen. Maja ist ein großer Fan, seit sie zehn Jahre alt ist. Sie zeigt voller Stolz, dass Heiko und Roman Lochmann ihr sogar auf Instagram und TikTok folgen. "Roman Lochmann ist mein Fan, das ist crazy," erzählt Maja. Als sie erfährt, dass HE/RO dieses Jahr unter den Coaches sind, kommen ihr vor Freude die Tränen. Dass sie beim letzten Mal nicht weitergekommen ist, bringt sie jetzt zu einer noch größeren Chance.

Sie sind der Grund, weshalb ich mit Musik angefangen habe und jetzt singe ich für die. Maja vor ihrem Auftritt

Als Maja die erste Liedzeile singt, buzzern HE/RO sofort. Sie sind direkt begeistert und erkennen Majas Stimme wieder. Nicht nur sie sind von der Stimme der 15-Jährigen begeistert. Maja schafft es, alle vier Coaches für sich zu gewinnen. Als sie dieses Mal ihre Augen nach dem Auftritt öffnet, kann sie es gar nicht fassen und springt vor Freude auf und ab.

Tränen bei Heiko Vollkommen emotional ist das Wiedersehen zwischen HE/RO und ihrem Fan Maja. Es ist auch für die Coaches aufregend - das erste Mal, dass jemand einen ihrer Songs bei "The Voice Kids" singt. Natürlich performen sie das Lied noch mal gemeinsam mit Maja.

Du hast mich zum Heulen gebracht. Heiko Lochmann

Streame jetzt das emotionale Wiedersehen auf Joyn! Videoclip The Voice Kids Duett mit Majas ganz großen Vorbildern: Dieses Duett mit HE/RO rührt zu Tränen Verfügbar auf Joyn Videoclip • 01:33 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Die Liedzeile "Jetzt weinst du wegen mir" aus dem HE/RO-Song wird damit wahr - in Form von Freudentränen. Ein richtiger Coach-Fight findet trotz Vierer-Buzzer gar nicht mehr statt. Auf die Frage, für welches Team sie sich entscheidet, sagt Maja: "Ja, HE/RO halt". Keine große Überraschung. Aber ein schönes Happy End für Majas Reise bei "The Voice Kids", die 2025 mit null Buzzern begann. Leony fasst es perfekt zusammen: "From Zero to HE/RO". Staffel 14 läuft jetzt immer samstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn - sowie an einigen Freitagen. Alle Sendezeiten im Überblick.