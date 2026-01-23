Synchronrolle in Animationsfilm
Stimme mit Biss: GNTM-Chefin Heidi Klum wird jetzt zu Hai-Di
Aktualisiert:von spot on news
Überraschung im Disney-Pixar-Film "Hoppers": Heidi Klum spricht eine Hai-Dame, die sogar so heißt wie sie. Als Hai-Di schwimmt sie ab März in den deutschen Kinos herum.
Heidi leiht ihre Stimme - und ihren Namen
Heidi Klum taucht ab - und zwar mitten hinein ins Pixar-Universum. Die "Germany's next Topmodel"-Chefin hat sich eine Synchronrolle geschnappt, die so richtig Biss hat. Im neuen Disney-Pixar-Animationsfilm "Hoppers" leiht sie einer Hai-Dame ihre Stimme, wie spot on news bereits vorab erfahren hat.
Das Besondere daran: Die Figur trägt sogar Klums Namen - als witziges Wortspiel. "Ich freue mich unglaublich, dass ich einem Charakter in 'Hoppers' nicht nur meine Stimme leihen darf, sondern auch meinen Namen: Die Hai-Dame heißt nämlich Hai-Di", verrät das Model in der Pressemitteilung. "Nachdem ich mit meinen Kindern 'Findet Nemo' bestimmt 50 Mal geschaut habe, wurde es Zeit, eine Pixar-Figur zu spielen!"
Ein überaus netter Hai
Für die Synchronarbeiten stand Klum in einem Berliner Studio am Mikrofon. Die Hai-Dame wird als "überaus nett und charmant" beschrieben - ganz anders also als das furchteinflößende Image, das Haie normalerweise in Filmen haben.
Das animierte Sci-Fi-Abenteuer "Hoppers" spielt in einer Zukunft, in der Wissenschaftler eine bahnbrechende Entdeckung gemacht haben: Menschliches Bewusstsein lässt sich in lebensechte Roboter-Tiere "hüpfen". So können Menschen erstmals als Tiere mit Tieren kommunizieren. Im Mittelpunkt der Handlung steht die Teenagerin Mabel, die dabei auf Geheimnisse in der Tierwelt stößt.
"Hoppers" startet am 5. März 2026 in den deutschen Kinos. Für Heidi Klum, deren markante Stimme eines ihrer Markenzeichen ist, ist Hai-Di nicht die erste Synchronrolle: 2019 durfte sie im Netflix-Film "Arctic Dogs" bereits zwei quietschende Tiere synchronisieren, Rotfüchsin Jade und Otter Bertha.
