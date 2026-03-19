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"Er kann nicht tanzen - aber macht’s super"

Tokio-Hotel-Zwillinge über Gustav bei "Let's Dance": Warum sie nicht einschalten und trotzdem die Daumen drücken

Veröffentlicht:

von Jan Islinger

Vom Musikstudio aufs Parkett: Gustav zeigt bei "Let's Dance", was er draufhat - die Kaulitz-Zwillinge hätten nicht daran geglaubt.

Bild: picture alliance / Panama Pictures

Tokio-Hotel-Fans haben sich gewundert, warum die Kaulitz-Zwillinge Gustav Schäfer bei "Let's Dance" nicht unterstützen. In ihrem Podcast lüften Tom und Bill nun das Geheimnis mit einer ordentlichen Portion Humor und einem überraschenden Geständnis über die Show.

"Wir dachten gar nicht, dass er so lange dabei ist"

In der aktuellen Sonderausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" nahmen Tom (36) und Bill Kaulitz (36) Stellung zu einem Fankommentar, der sich wunderte, warum sie Gustavs Teilnahme an der beliebten Tanzshow nicht thematisierten.

Tom erklärte schmunzelnd: "Wir haben einfach nicht gedacht, dass Gustav überhaupt so lange dabei ist." Trotz der Stichelei betonten die Zwillinge, dass sie Gustavs Leistungen sehr schätzen und er sich wirklich gut schlägt.

Bill legte nach und scherzte über die Tanzkünste ihres langjährigen Bandkollegen:

Das ist ja nicht böse gemeint, wir kennen den ja schon lange und er kann nicht tanzen.

Bill Kaulitz

Die neue Staffel "Let's Dance" hier ansehen:

Kaulitz-Zwillinge sind keine "Let's Dance"-Fans

Interessant: Weder Tom noch Bill verfolgen die Show regelmäßig. Tom kann "Let's Dance" in Los Angeles schlichtweg nicht empfangen, während Bill sich das Format zwar theoretisch anschauen könnte, es aber "extrem langweilig" findet.

Ich müsste zu Gustav vorspulen, aber die Sendung kannst du ja nicht gucken, weißt du, wie lang die ist?

Bill Kaulitz

Die einzigen Eindrücke von Gustavs Tanzauftritten bekommen die Zwillinge über TikTok-Clips. Trotzdem sind die beiden fest im Unterstützungsmodus: Sie drücken Gustav und seiner Tanzpartnerin Anastasia Maruster die Daumen.

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Gustav freut sich über kleine "Nebenwirkungen"

Und tatsächlich läuft es für Gustav (37) bislang ziemlich gut. Der Musiker teilte stolz auf Instagram mit, dass das intensive Training auch einen positiven Effekt auf die Waage hat:

"Minus 4,6 Kilo", berichtete er gut gelaunt. "Jetzt freu ich mich grad ein bisschen."

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