"Das ist ja richtig sick"
Tom entsetzt über Bill Kaulitz geheimes Fakeprofil
Veröffentlicht:von Buzzwoo
Bill Kaulitz sorgt mit einem überraschenden Geständnis für Aufsehen. Der Tokio-Hotel-Star verrät im Podcast, dass er heimlich mit einem Fake-Profil unterwegs ist – und bringt damit seinen Bruder Tom völlig aus der Fassung.
Der Sänger Bill Kaulitz sorgt mit einem unerwarteten Geständnis für Gesprächsstoff: In der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" verrät der Frontmann von Tokio Hotel, dass er anonym im Netz unterwegs ist.
Besonders pikant: Sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz, der Social Media bewusst meidet, zeigt sich davon alles andere als begeistert. Im gemeinsamen Podcast, den Fans unter anderem bei Spotify verfolgen können, werden die gegensätzlichen Online-Gewohnheiten der Brüder deutlich und liefern einige überraschende Einblicke.
Über Penis-Blumen und Perücken: Die "Tokio Hotel"-Zwillinge am Roten Teppich
Tom liest Kommentare – Bill kommentiert heimlich
Auslöser des Gesprächs ist Toms neu entdeckte Begeisterung für die Podcast-Kommentare. Der Musiker verfolgt inzwischen aktiv die Rückmeldungen zu "Kaulitz Hills" und beteiligt sich sogar gelegentlich selbst daran. "Gerade über den Fußball-Zuspruch freue ich mich natürlich", erzählt Tom und ergänzt, dass er als Bayern-Fan auch hin und wieder kritische Kommentare löscht. Klassische Plattformen meidet er weiterhin konsequent:
Das ist jetzt mein Ding. Ich bin halt nicht auf Social Media. Das ist mein Social Media.
Erlebe Bill Kaulitz ganz privat
Ganz anders sein Bruder Bill: Er gibt lachend zu, ein Fake-Profil zu nutzen. Dabei gehe es ihm zwar nicht darum, Streit zu provozieren, doch gesteht er: "Ich habe da mal beim Ex oder so dann mal einen Kommentar hinterlassen". Tom reagiert prompt und deutlich:
Das ist ja noch kränker. Das ist ja richtig sick.
Neues TV-Projekt: Kaulitz moderieren "Wetten, dass..?"
Neben der überraschenden Social-Media-Beichte sprechen die Brüder auch über ihr nächstes großes Projekt: Sie werden die Kultsendung Wetten, dass..? moderieren. Schon jetzt rufen sie ihre Fans dazu auf, kreative Wettideen einzureichen. "Ihr müsst euch ranhalten mit den Wetten", appelliert Bill an die Community.
Tom verrät, dass bereits zahlreiche Vorschläge eingegangen seien – doch es dürfe gern noch spektakulärer werden. Besonders gefragt seien Ideen mit viel Action und Platzbedarf. Bill verspricht: "Das darf ruhig aufwendig sein, wir machen alles möglich."
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