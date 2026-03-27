"Das ist ja richtig sick" Tom entsetzt über Bill Kaulitz geheimes Fakeprofil Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Buzzwoo Bill und Tom Kaulitz zeigen sich gemeinsam bei einem Event. Auch abseits der Bühne geben die Zwillinge private Einblicke in ihr Leben. Bild: picture alliance/dpa

Bill Kaulitz sorgt mit einem überraschenden Geständnis für Aufsehen. Der Tokio-Hotel-Star verrät im Podcast, dass er heimlich mit einem Fake-Profil unterwegs ist – und bringt damit seinen Bruder Tom völlig aus der Fassung.

Der Sänger Bill Kaulitz sorgt mit einem unerwarteten Geständnis für Gesprächsstoff: In der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" verrät der Frontmann von Tokio Hotel, dass er anonym im Netz unterwegs ist. Besonders pikant: Sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz, der Social Media bewusst meidet, zeigt sich davon alles andere als begeistert. Im gemeinsamen Podcast, den Fans unter anderem bei Spotify verfolgen können, werden die gegensätzlichen Online-Gewohnheiten der Brüder deutlich und liefern einige überraschende Einblicke.

Über Penis-Blumen und Perücken: Die "Tokio Hotel"-Zwillinge am Roten Teppich Videoclip Auf Joyn ansehen Backstage: Bill und Tom Kaulitz Verfügbar auf Joyn Videoclip • 03:30 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Tom liest Kommentare – Bill kommentiert heimlich Auslöser des Gesprächs ist Toms neu entdeckte Begeisterung für die Podcast-Kommentare. Der Musiker verfolgt inzwischen aktiv die Rückmeldungen zu "Kaulitz Hills" und beteiligt sich sogar gelegentlich selbst daran. "Gerade über den Fußball-Zuspruch freue ich mich natürlich", erzählt Tom und ergänzt, dass er als Bayern-Fan auch hin und wieder kritische Kommentare löscht. Klassische Plattformen meidet er weiterhin konsequent:

Das ist jetzt mein Ding. Ich bin halt nicht auf Social Media. Das ist mein Social Media. Tom Kaulitz

Erlebe Bill Kaulitz ganz privat Videoclip Auf Joyn ansehen Beauty-Tipps, Dating-Gerüchte und Co.: Bill Kaulitz im Interview Verfügbar auf Joyn Videoclip • 03:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ganz anders sein Bruder Bill: Er gibt lachend zu, ein Fake-Profil zu nutzen. Dabei gehe es ihm zwar nicht darum, Streit zu provozieren, doch gesteht er: "Ich habe da mal beim Ex oder so dann mal einen Kommentar hinterlassen". Tom reagiert prompt und deutlich:

Das ist ja noch kränker. Das ist ja richtig sick. Tom Kaulitz