Ein Mix aus Stop-Motion und Live-Action? Das erwartet euch beim nächsten Tom Hanks Film
Tom Hanks: In diesem neuen Film wird er zum Präsidenten
Veröffentlicht:von spot on news
Oscar-Preisträger Tom Hanks (69) wird wieder auf der Kinoleinwand zu sehen sein. In der Roman-Verfilmung "Lincoln in the Brando" spielt er den ehemaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln (1809-1865) während dem Tod seines Sohnes. Das ungewöhnliche: der Film wird ein Mix aus Stop-Motion und Live-Action.
Film basiert auf preisgekröntem Buch
Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von George Saunders (67). Das Buch wurde 2017 mit dem Booker Prize ausgezeichnet und war ein Bestseller.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine besonders intime Phase aus dem Leben Lincolns: der Umgang mit dem Tod seines elfjährigen Sohnes Willie. Erzählt wird diese Zeit aus unterschiedlichen Perspektiven - getragen von einer Mischung aus historischen Figuren und erfundenen Charakteren, die gemeinsam ein vielschichtiges Bild von Trauer, Verlust und innerem Wandel zeichnen.
Zeit für einen Abenteuerfilm mit Tom Hanks!
Eine Mischung aus Live-Action und Animation
Was diese Filmadaption so besonders macht, ist vor allem ihre Machart. "Lincoln in the Bardo" wird sich aus Live-Action-Szenen (in denen Hanks Lincoln spielt) und animierten Teilen zusammensetzen.
Die kommende Verfilmung des Romans wird von Duke Johnson (46) inszeniert, der vor allem als Regisseur des Oscar-nominierten Animationsfilms "Anomalisa" bekannt ist.
Neugierig was dich erwartet?
Zum ersten Mal US-Präsident
Seine Darstellungen realer Personen gehören zu Tom Hanks besten Rollen - von Richard Phillips im Action-Thriller "Captain Phillips" bis zu Fred Rogers im Biopic "Der wunderbare Mr. Rogers". Mit Lincoln verkörpert Hanks zum ersten Mal einen US-Präsidenten.
Weitere bemerkenswerte Projekte der vergangenen Jahre mit Lincoln-Bezug sind Steven Spielbergs Biopic "Lincoln" aus dem Jahr 2012, in dem Daniel Day-Lewis die Rolle übernahm, sowie die Apple-TV-Serie "Manhunt" aus dem Jahr 2014, in der Hamish Linklater Lincoln verkörperte.
Die bewegende Literaturverfilmung mit Tom Hanks
Hanks auch als Produzent beteiligt
Produziert wird "Lincoln in the Bardo" unter anderem von Tom Hanks selbst, der das Projekt über seine Produktionsfirma Playtone betreut. Auch Regisseur Duke Johnson und Produzent Gary Goetzman sind als Produzenten beteiligt.
Realisiert wird der Film von Starburns Industries; die Dreharbeiten sollen in London stattfinden. Ein konkreter Starttermin für die Produktion steht allerdings noch nicht fest.
