Ein Mix aus Stop-Motion und Live-Action? Das erwartet euch beim nächsten Tom Hanks Film Tom Hanks: In diesem neuen Film wird er zum Präsidenten Veröffentlicht: Vor 10 Minuten von spot on news Tom Hanks: Wahrscheinlich Hollywoods vielseitigste Legende. Bild: picture alliance / Chris Pizzello/Invision/AP | Chris Pizzello

Oscar-Preisträger Tom Hanks (69) wird wieder auf der Kinoleinwand zu sehen sein. In der Roman-Verfilmung "Lincoln in the Brando" spielt er den ehemaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln (1809-1865) während dem Tod seines Sohnes. Das ungewöhnliche: der Film wird ein Mix aus Stop-Motion und Live-Action.

Film basiert auf preisgekröntem Buch Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von George Saunders (67). Das Buch wurde 2017 mit dem Booker Prize ausgezeichnet und war ein Bestseller. Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine besonders intime Phase aus dem Leben Lincolns: der Umgang mit dem Tod seines elfjährigen Sohnes Willie. Erzählt wird diese Zeit aus unterschiedlichen Perspektiven - getragen von einer Mischung aus historischen Figuren und erfundenen Charakteren, die gemeinsam ein vielschichtiges Bild von Trauer, Verlust und innerem Wandel zeichnen.

Eine Mischung aus Live-Action und Animation Was diese Filmadaption so besonders macht, ist vor allem ihre Machart. "Lincoln in the Bardo" wird sich aus Live-Action-Szenen (in denen Hanks Lincoln spielt) und animierten Teilen zusammensetzen. Die kommende Verfilmung des Romans wird von Duke Johnson (46) inszeniert, der vor allem als Regisseur des Oscar-nominierten Animationsfilms "Anomalisa" bekannt ist.

Zum ersten Mal US-Präsident Seine Darstellungen realer Personen gehören zu Tom Hanks besten Rollen - von Richard Phillips im Action-Thriller "Captain Phillips" bis zu Fred Rogers im Biopic "Der wunderbare Mr. Rogers". Mit Lincoln verkörpert Hanks zum ersten Mal einen US-Präsidenten. Weitere bemerkenswerte Projekte der vergangenen Jahre mit Lincoln-Bezug sind Steven Spielbergs Biopic "Lincoln" aus dem Jahr 2012, in dem Daniel Day-Lewis die Rolle übernahm, sowie die Apple-TV-Serie "Manhunt" aus dem Jahr 2014, in der Hamish Linklater Lincoln verkörperte.

