Vom Kinderstar zum Award-Sieger Von "Harry Potter" zum Tony-Award-Gewinner: So sehr hat sich Daniel Radcliffe verändert Aktualisiert: 04:00 Uhr von Lars-Ole Grap Daniel Radcliffe hat sich seit seinen "Harry Potter"-Drehtagen nicht nur optisch verändert. Auch in einer Karriere ist seitdem einiges passiert. Bild: picture alliance / United Archive / IFTN / / Charles Sykes / Invision / AP | Charles Sykes

Daniel Radcliffe hat seit "Harry Potter" eine bemerkenswerte Reise hinter sich. Mit mutigen Rollen auf dem Broadway, außergewöhnlichen Figuren im Independent-Kino und preisgekrönten Filmprojekten hat Radcliffe den Sprung vom Kinder- zum Weltstar geschafft.

Blicke hinter die Kulissen der legendären "Harry Potter"-Filmreihe "Inside Harry Potter" jetzt kostenlos auf Joyn streamen

Daniel Radcliffe: Von "Harry Potter" zum preisgekrönten Schauspieler Als "Harry Potter und der Stein der Weisen" im November 2001 die Kinos eroberte, lernte die Welt einen Elfjährigen kennen, der mit runder Brille und Blitznarbe das Bild einer ganzen Generation prägen sollte: Daniel Radcliffe. Von da an wuchsen viele Fans nicht nur mit seiner Filmfigur auf, sondern auch mit dem jungen Schauspieler selbst. Über acht Filme wurde aus dem "dem Jungen, der überlebte" ein Weltstar - und der gebürtige Londoner machte sich auf, seine Karriere weit jenseits von Hogwarts neu zu definieren. Dabei hätte er bequem in der Rolle des ewigen Zauberschülers verharren können - schließlich hat ihm die "Harry Potter"-Filmreihe insgesamt schätzungsweise zwischen 90 und 100 Millionen Euro eingebracht. Stattdessen suchte er gezielt die Herausforderung. Schon 2007 ließ er mit seiner mutigen Theaterarbeit in "Equus" aufhorchen - ein Stück, das ihn endgültig aus der Schublade seiner Kindheitsrolle befreite. Es folgten weitere gefeierte Bühnenauftritte, unter anderem in den Musicals "How to Succeed in Business Without Really Trying" und "Merrily We Roll Along". Letzteres brachte ihm 2024 sogar den Tony Award ein, eine der höchsten Auszeichnungen am Broadway.

Daniel Radcliffe bei den 77. Tony Awards in New York. Neben Film und Fernsehen hat sich der "Harry Potter"-Star auch am Broadway einen Namen gemacht. Bild: picture alliance / Charles Sykes/Invision/AP | Charles Sykes

Nostalgie gefällig? Ende Oktober wird es auf wieder magisch. Jeden Samstag gibt es einen Film aus der "Harry Potter"-Reihe. Als Nächstes kommt "Die Kammer des Schreckens" am 1. November in Sat.1 und live auf Joyn.

Heute, 20:15 Uhr "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" im Livestream Verfügbar auf Joyn 195 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Schon gesehen? Daniel Radcliffe bei "Hot Ones" Ganze Folge Hot Ones Daniel Radcliffe Catches a Head Rush While Eating Spicy Wings Verfügbar auf Joyn 28 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Daniel Radcliffe nach "Harry Potter": Schräge Charaktere, Blockbuster und Independent-Filme Doch der 36-Jährige glänzt nicht nur auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Auch im Film hat er seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt: ob als Geisterjäger in "The Woman in Black" (2012), als düsterer Idealist in "Kill Your Darlings" (2013), als grotesk-komische Leiche in "Swiss Army Man" (2016) oder als exzentrischer "Weird Al Yankovic" (2022) in der gleichnamigen Filmbiografie, für die er mit dem Critics Choice Award geehrt wurde. Hinzu kommen Rollen in großen Filmproduktionen wie "The Lost City" (2022), wo er als Schurke an der Seite von Sandra Bullock und Channing Tatum zu sehen war. Was auffällt: Der Brite scheut weder schräge Stoffe noch sperrige Charaktere. Ob schwarzer Humor, Independent-Kino oder anspruchsvolle Theaterliteratur - er stürzt sich in jedes Projekt mit spürbarer Leidenschaft. Abseits des Rampenlichts engagiert er sich zudem für wohltätige Organisationen wie das Trevor Project, schreibt unter Pseudonym Gedichte und pflegt eine bemerkenswerte Bodenständigkeit. Seit den Dreharbeiten zu "Kill Your Darlings" ist er mit Schauspielkollegin Erin Darke liiert; 2023 wurden beide Eltern eines Sohnes.