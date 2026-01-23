Bill Kaulitz ist hin und weg: In seinem Podcast schwärmt der Sänger von "Love Is Blind: Germany"-Kandidaten Jan und nennt ihn "wirklich süß und hot".

Bill Kaulitz, Sänger von Tokio Hotel, sprach in der neuesten Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" über die Reality-Sendung "Love Is Blind: Germany". Besonders ein Kandidat habe es ihm angetan: Jan, Jurastudent und ehemaliger Teilnehmer der Show. Bill lobte ihn als "verkopft, aber sehr ehrlich" und nannte ihn einen "süßen Typ, gutaussehend, also wirklich ganz cute".

Tom Kaulitz konnte sich einen Scherz nicht verkneifen: "Und der soll sich jetzt bei dir melden, oder wie?" Bill reagierte lachend mit "nein " und ergänzte später: "Wir sind schon in Kontakt."

Bill hob besonders Jans Ehrlichkeit hervor. Der Kandidat hatte seine Verlobung mit Loan aufgelöst, führte aber danach offen eine neue Beziehung mit einem Mann. "Hat er ganz toll erzählt und super gemacht und fand ich auch total mutig", schwärmte Bill. Dass Jan trotz der gescheiterten Verlobung so authentisch geblieben sei, beeindruckte den Sänger.