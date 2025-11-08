33 Jahre in US-Haft: Ist Jens Söring ein zweifacher Mörder oder unschuldig?

Jens Söring gesteht den Mord an den Eltern seiner Freundin. Obwohl er sein Geständnis später widerruft, kommt er erst nach 33 Jahren frei. Die True-Crime-Doku-Reihe "Perspektiven des Todes" bei Kabel Eins erzählt die Geschichte eines blutigen Doppelmordes, von Liebe, Verrat und Widersprüchen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis TRIGGER-WARNUNG! Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch unter 0800 22 55 530 (anonym & kostenfrei). Dieser Artikel enthält Themen wie Gewalt, Tod und sexuellen Missbrauch, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Unterstützung für Betroffene bieten qualifizierte Beratungsangebote. Wende dich z.B. an Weißer Ring e.V. (Hilfe für Opfer von Gewalt), Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) oder dasunter(anonym & kostenfrei).

Der Fall Jens Söring: Wieso sitzt der Mann über 30 Jahre im Gefängnis? Am 26. November 2019 wird Jens Söring aus dem "Buckingham Correctional Center" im US-Bundesstaat Virginia entlassen - nach 33 Jahren, sechs Monaten und 27 Tagen im Gefängnis. Der verurteilte Doppelmörder ist 53 Jahre alt: Damit hat er mehr als die Hälfte seines Lebens hinter Gittern verbracht. Begnadigt wird er aber nicht, sondern nach Deutschland abgeschoben. Es gibt Zweifel an seiner Schuld, dazu kommt öffentlicher Druck: Viele Jahre lang setzen sich Politiker:innen und andere Unterstützer:innen für seine Freilassung ein. 2016 reist sogar der damalige Bundespräsident Christian Wulff in die USA. Der Fall wirft bis heute viele Fragen auf. Es gibt viele Indizien, die für seine Schuld sprechen - aber auch einige Argumente dagegen. Der Mann bestreitet, dass er ein Mörder ist, aber zuvor hatte er mehrmals gestanden. Er und seine Ex-Freundin beschuldigen sich Jahre nach der blutigen Tat gegenseitig. Aber was ist eigentlich geschehen? Den ganzen Fall rollt die True-Crime-Doku-Reihe "Perspektiven des Todes" auf, die du oben anschauen kannst.

Jens Söring schrieb nach seiner Entlassung ein Buch über sein Leben. Das Bild zeigt ihn bei einem Interview 2021. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Der grausame Mord am Ehepaar Haysom und wie Söring unter Verdacht gerät Jens Söring kommt 1966 als Sohn eines deutschen Diplomaten im thailändischen Bangkok zur Welt. Seine Eltern ziehen mit dem Jungen in die USA. 1984 beginnt der 18-Jährige ein Psychologiestudium an der Universität von Virginia. Dort trifft er die zwei Jahre ältere Kanadierin Elizabeth Haysom, die beiden werden ein Paar. Am 30. März 1985 geschieht ein furchtbares Verbrechen an den Eltern der Frau: Nancy und Derek Haysom werden in ihrem Haus mit unzähligen Messerstichen attackiert, beiden wird die Kehle durchgeschnitten. Die Spuren deuten darauf hin, dass die Opfer nicht überrascht wurden, sondern den oder die Täter:innen kannten. Eine Nachbarin entdeckt die Leichen mehrere Tage später. Es gibt keine Zeug:innen oder Fingerabdrücke, die Tatwaffe ist verschwunden. Die Ermittler:innen sichern am Tatort aber Blutspuren und einen Sockenabdruck mit Blut der Blutgruppe 0. Es stammt nicht von den Eheleuten. Die Polizei befragt unter anderem Familienmitglieder - und findet das Verhalten der Tochter seltsam. Angeblich waren sie und Söring in der Mordnacht in einem Hotel in Washington, D. C. Doch der Kilometerstand ihres Mietwagens ist viel höher, als es mit der angeblich zurückgelegten Strecke möglich ist. Auch Söring gerät ins Visier der Fahnder:innen: Nicht nur, weil er Blutgruppe 0 hat. Bei der Beerdigung der Haysoms zeigt sein Gesicht schwere Prellungen, die von einem Kampf mit den Ermordeten stammen können. Die Polizei vernimmt den Mann, aber er will keine Aussage machen. Haysom gibt Finger- und Fußabdrücke sowie eine Blutprobe ab. Söring entzieht sich, indem er das Land verlässt. Vorher leert er aber noch sein Bankkonto und wischt Fingerabdrücke in seinem Auto und seiner Wohnung ab. Er hinterlässt den Behörden einen Brief, in dem er als Grund für seine Flucht seine "seit Langem bestehende Unzufriedenheit" mit dem Leben in den USA nennt. Haysom folgt wenige Tage später und trifft ihren Freund im Oktober 1985 in Paris. Dann reisen sie monatelang in Asien und Europa umher. Ihr Leben finanzieren sie mit Gelegenheitsjobs und Scheckbetrug.

Festnahme und Prozess: Was gegen Söring spricht - und was für ihn Ende April 1986 werden Söring und Haysom von einer Londoner Ladendetektivin bei einer Betrugsmasche ertappt. Sie werden festgenommen und landen in Untersuchungshaft. Das Paar tritt unter falschen Namen auf. Doch dann gibt Söring seine Einwilligung zu einer Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung. Die Polizist:innen stoßen auf Briefe des Paars aus den Monaten vor dem Mord und ein gemeinsames Reisetagebuch. Darin stehen Anspielungen auf eine Gewalttat und Gewaltfantasien. Söring schreibt etwa, dass er die "Dinner-Szene durchgeplant" und "die ultimative Waffe" gegen ihre Eltern gefunden habe. Haysom erwähnt mehrmals, wie sehr sie ihre Eltern hasst und dass sie ihnen den Tod wünscht. Söring gesteht die Morde schließlich gegenüber mehreren Ermittler:innen und Psychiatern aus Großbritannien sowie einem Staatsanwalt aus Deutschland. Er beschreibt die Wunden der Opfer, erklärt, wie er ihnen die Kehlen durchgeschnitten und sich danach im Bad das Blut abgewaschen hat. All das stimmt mit den Spuren überein. Haysom wird zuerst in die USA ausgeliefert, später auch Söring. Vor Gericht beschuldigt die Frau ihren Ex-Freund des Mordes und erklärt, dass sie ihn dazu angestiftet hat. Dafür wird sie zu 90 Jahren Haft verurteilt. Auch sie kommt 2019 frei und wird in ihr Heimatland Kanada abgeschoben. Der Prozess gegen Söring beginnt 1990. Er ist einer der ersten, die landesweit im Fernsehen übertragen werden. Der Deutsche wird von vielen Medien als "German Monster" bezeichnet. Anders als vorher beteuert er nun seine Unschuld - und bleibt bis heute dabei. Haysom habe die Morde begangen und er habe nur ein Geständnis abgelegt, um sie vor der Todesstrafe zu bewahren. Details zu den Taten kenne er nur, weil sie ihm davon erzählt habe. Während der Verhandlung verwickelt sich Söring mehrfach in Widersprüche. Zudem sagt er unter Eid aus, dass einer der Ermittler Haysom gedroht und ihn selbst massiv unter Druck gesetzt habe. Der Ermittler widerspricht, ebenfalls unter Eid. Dann wird Söring zu 90 Jahren Haft verurteilt. 33 davon sitzt er ab. Aber wurden die DNA-Spuren am Tatort korrekt ausgewertet? Die forensische Analyse ist in den 1980er-Jahren noch nicht ausgereift. Die Untersuchung wird später nachgeholt. Aber die Ergebnisse sind umstritten, denn die Spuren weisen nicht direkt auf Söring hin. Allerdings ist das nach Ansicht von Expert:innen trotzdem kein Beweis für seine Unschuld. Wieso Sörings Geständnis Fragen aufwirft, warum er dachte, dass er als Diplomatensohn geschützt ist, und ob es sich um einen Justizirrtum handeln könnte, siehst du in der Episode von "Perspektiven des Todes" ganz oben auf der Seite.

