Jubiläum 25 Jahre "heute-journal": So sah Marietta Slomka früher aus

Sie war 2001 die erste Frau, die das renommierte ZDF-Format "heute journal" moderierte - mit gerade mal 31 Jahren. Dabei wollte sie den Job zuerst gar nicht übernehmen. Jetzt feiert Marietta Slomka Jubiläum.

29. Januar 2001. Gerhard Schröder ist Bundeskanzler. Die Türme des World Trade Centers stehen noch. Die "Agenda 2010" ist das große innenpolitische Thema. Und eine junge Journalistin namens Marietta Slomka moderiert zum ersten Mal das "heute journal". Sie tritt die Nachfolge von Alexander Niemetz an. Bereits sechs Monate vorher hätte sie starten sollen, so wollte es ihr Chef. Im Gespräch mit "Zeit Campus" sagte Slomka 2012: "Ich war Anfang 30, wohnte in Prenzlauer Berg und bin fröhlich durch die Berliner Kneipen getobt." Sie habe keine Lust darauf gehabt, berühmt zu sein "und von Paparazzi verfolgt zu werden". Doch ihr Chef habe nicht locker gelassen.

Nach ihrer ersten Vorlesung lief sie "heulend nach Hause" Der Weg ins "heute journal" war durchaus steinig. Marietta Slomka wollte schon als Kind unbedingt Journalistin werden. Als Grundlage dafür wählte sie ein Studium der Volkswirtschaftslehre in ihrer Heimatstadt Köln. Doch das gestaltete sich komplizierter als gedacht. "Ich weiß noch, wie ich nach der ersten Mathematik-Vorlesung heulend nach Hause gelaufen bin", gestand sie gegenüber "Zeit Campus". "Ich wollte an der Uni lernen, wie man die Welt verbessert, die Unterschiede zwischen Armen und Reichen verkleinert und eine gerechtere Gesellschaft schafft - stattdessen musste ich Vektoren verschieben und Kurven betrachten." Insgeheim habe sie gedacht: "Das ist jetzt also studieren? Das ist ja grauenhaft!" Doch Marietta Slomka blieb hartnäckig. Und lernte, zu fragen, bis sie alles verstanden hatte. So biss sie sich durchs Studium, durch ihr Volontariat bei der "Deutschen Welle" und durch ihren Job als Parlamentskorrespondentin für das ZDF. Fachwissen und Beharrlichkeit prägten ihren Stil - und kamen ihr später in zahlreichen Interviews zugute.

"heute journal"-Meilensteine: Slomkas Interviews mit Sigmar Gabriel und Christian Lindner "Es ist meine Aufgabe, die Zuschauer und die Wahlbevölkerung zu vertreten. Das bedeutet auch, Fragen zu stellen, die vielleicht nicht so angenehm sind." Mit dieser Einstellung geht Marietta Slomka seit jeher in Interviews. Die meisten Politiker würden das verstehen und könnten damit umgehen. Dennoch eskalierte das eine oder andere Gespräch. Etwa im Jahr 2013, als sie den damaligen SPD-Chef Sigmar Gabriel interviewte. "Er sagte: 'Lassen Sie uns den Quatsch beenden' und warf mir vor, dass ich besonders hart zu SPD-Politikern wäre", erinnert sich die Journalistin in einem Interview mit "HÖRZU". Später, 2017, fühlte sie FDP-Chef Christian Lindner auf den Zahn. Dieser hatte gerade die Koalitionsverhandlungen mit CDU und Grünen hingeschmissen. Die Moderatorin fragte so unnachgiebig nach, dass ein geflügeltes Wort entstand. Politiker:innen, die von ihr besonders kritisch befragt werden, sind "geslomkat" worden. Am Donnerstag, 29. Januar, feiert Marietta Slomka ihr 25-jähriges Jubiläum als Moderatorin des "heute journals". Die Ausgabe läuft um 21:45 Uhr im ZDF und ist zeitgleich im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.

