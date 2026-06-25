Als geschiedene und doch irgendwie anhängliche Eheleute sorgen Christoph Maria Herbst und Annette Frier in der ZDF-Reihe "Merz gegen Merz" seit 2019 regelmäßig für Lacher. Doch wie verstehen sich die beiden Comedy-Stars eigentlich hinter der Kamera? Das verrät Herbst nun in einem Interview.

Schon die Grundidee hinter der erfolgreichen ZDF- Komödienreihe "Merz gegen Merz" ist unterhaltsam: Eigentlich sind Anne ( Annette Frier ) und Erik Merz (Christoph Maria Herbst) schon längst geschieden. Mit Jonas (Nikolaus Benda) hat Anne einen neuen Partner an ihrer Seite. Doch so richtig ohne ihren Ex-Mann kann sie doch nicht leben, genauso wenig kann er ohne sie.

Christoph Maria Herbst: "Es ist fantastisch, Teil dieses Ensembles zu sein"

Auf Basis dieser Prämisse schuf Ralf Husmann 2019 eine Serie, die nach drei erfolgreichen Staffeln seit 2023 in unregelmäßigen Abständen in Spielfilmlänge fortgesetzt wird. Auf Begeisterung stieß er dabei nicht nur beim Publikum, sondern auch bei Hauptdarsteller Christoph Maria Herbst: "Es ist fantastisch, Teil dieses Ensembles zu sein und die wunderbaren Texte des begabten Ralf Husmann sprechen zu dürfen", schwärmt der 60-Jährige im teleschau-Interview.

Besonders gut versteht er sich mit Annette Frier: "Hinter der Kamera ist es noch dynamischer als vor der Kamera", beschreibt Herbst das gegenseitige Verhältnis im ZDF-Interview: "Nur dass wir nicht streiten." Die jahrelange Zusammenarbeit mit der 52-Jährigen betrachtet er als großen Vorteil: "Es ist tatsächlich so, dass wenn man sich so gut kennt und sich so sehr mag, (und das hat ja immer auch mit Respekt zu tun) dass man dann oft nicht mehr viele Worte machen muss." Oft erzähle schon "eine hochgezogene Augenbraue" im Gesicht des Gegenübers "eine ganze Welt". Am Set ermögliche das "brutalst effizientes Arbeiten".