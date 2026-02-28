"Wolfsmord" am 28. Februar Der neue "Garmisch-Krimi": So atemberaubend sind die Drehorte Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Ungleiches Ermittlerduo in "Der Garmisch-Krimi": Ira Zach (Lavinia Wilson) und ihre junge Nachfolgerin Daphne Meindl (Philine Schmölzer v.l.). Bild: ZDF / Linda Gschwentner

Zwei sehr unterschiedliche Protagonistinnen, ein abgetrennter Wolfs-Kopf, heftige Streitereien: Die Idylle des deutsch-österreichischen Grenzgebietes wird im "Garmisch-Krimi" kräftig aufgewühlt - und verliert doch nichts an ihrer Schönheit. Das sind die Drehorte der neuen Reihe.

Die schroffe Schönheit der Zugspitze: Wiesen und Moore und eine reaktivierte Polizistin beim Fliegenfischen im kristallklaren Wasser eines Gebirgsflusses. Die Natur mischt beim "Garmisch-Krimi" kräftig mit. Und zeigt sich dabei so wechselhaft, wie es sich für eine Geschichte mit Mord und Totschlag gehört. Gemütliches Frühstück auf der Terrasse bei strahlendem Sonnenschein à la "Bergdoktor"? Eher nicht. Dafür ist wenig Zeit, wenn die neue Krimi-Reihe am 28. Februar im ZDF ihr Debüt feiert.

Klar, blauer Himmel über dem Wettersteingebirge ist auch vertreten, wenn die beiden ungleichen Ermittlerinnen Daphne Meindl (Philine Schmölzer) und Ira Zach (Lavinia Wilson) mit dem Auto die eine oder andere idyllische Ortschaft abklappern. Oder wenn ein Wolf, Mit-Protagonist der Story "Wolfsmord", durch den Wald streunt. Auch der Garmischer Marktplatz mit seinen historischen Fachwerkhäusern wird den Zuschauer:innen nicht vorenthalten.

Grenzregion als "heimlicher Protagonist" Aber wir sehen auch tief hängende Wolken und bedrohliches Ambiente. Schafe, die dem hungrigen Wolf zum Opfer fallen. Karsten Günther, mit seiner Kollegin Ula Okrojek für die Produktion verantwortlich, erklärt: "Wir haben viel daran gesetzt, der Grenzregion mit ihren Bergen und ihrer rauen Schönheit einen ganz eigenen Charakter zu verleihen und sie zum heimlichen Protagonisten zu machen." Die Natur als Zankapfel. Eines der zentralen Themen von "Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord". Das ZDF schreibt in seiner Pressemitteilung: "Nicht nur der Wolf sorgt im Film grenzüberschreitend für Aufsehen, auch die Frage, ob die Region zum Weltkulturerbe werden könnte, hat eine politische Dimension, die weit über Garmisch-Partenkirchen hinausreicht." So streiten sich Aktivist:innen und Landwirte, Politik und Bürger:innen, Geschäftsleute und Naturschützer:innen: Wohin geht die Reise für die Region?

Von Garmisch bis Stans in Tirol: Das sind die Drehorte von "Der Garmisch-Krimi" Die erste Episode des neuen Krimi-Formats wird ihrem Arbeitstitel "An der Grenze" gerecht. Denn ein erheblicher Teil der Dreharbeiten im Frühjahr 2025 fand in Österreich statt. Neben Aufnahmen in der Tiroler Hauptstadt Innsbruck filmte das Team im 60 Kilometer westlich gelegenen Imst. Auch östlich von Innsbruck wurde gedreht: in Hall in Tirol, in Stans (20 Kilometer nordöstlich von Innsbruck) und in der Marktgemeinde Rum. Bei letzterem Drehort griff das Produktionsteam in die Trickkiste: Die Demo zum Schutz des Wolfs fand auf der Handlungsebene in Garmisch statt, wurde aber am Rathausplatz in Rum gedreht.

Malerische Landschaften erwarten dich im "Garmisch-Krimi: Wolfsmord". Bild: ZDF und Roland Stuprich

"Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord": Darum geht's Die junge Ermittlerin Daphne Meindl (Philine Schölzer) ist neu auf dem Garmischer Kommissariat. Und hat sofort einen kniffligen Fall: Einem Naturschützer wurde per Post ein abgetrennter Wolfs-Kopf geschickt. Eine Morddrohung? Gut möglich angesichts der politisch angespannten Lage, für die der Wolf in dem sonst so idyllischen Garmisch sorgt. Einerseits wollen Gemeinde und Region mit Naturbelassenheit und Nachhaltigkeit punkten, andererseits sorgen sich Landwirte um die Sicherheit ihrer Nutztiere. Bald wird die Leiche des Naturschützers entdeckt. Die Ermittlungen verlaufen zäh, denn das Spannungsfeld zwischen Bauern, Aktivist:innen und Politik ist groß. Kurzerhand wendet sich Daphne an ihre eigensinnige Vorgängerin Ira Zach (Lavinia Wilson). Diese arbeitet nach ihrer Entlassung aus dem Polizeidienst im Baumarkt - und eckt auch dort mit ihrer schroffen Art an. An der Ermittlung hat Ira ein persönliches Interesse: Ihre Tochter Pippa (Sophie Borchhardt) engagiert sich für den Schutz der Wolfs-Population und macht sich damit möglicherweise auch zur Zielscheibe. Obwohl Daphne und ihre (Ex-)Kollegin nicht unterschiedlicher sein könnten, machen sie sich gemeinsam an die Aufklärung. Und stoßen immer tiefer in ein Geflecht von persönlichen Verstrickungen. Denn auch Iras Ex-Partner der Bauer und Wolfsgegner Johann (Max von Thun) scheint in den mysteriösen Mordfall verwickelt zu sein. "Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord" läuft am Samstag, 28. Februar um 20:15 Uhr im ZDF. Zur selben Zeit ist der Krimi im kostenlosen Livestream auf Joyn abrufbar.