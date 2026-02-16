"Nie böse ins Bett" Vor Premiere des "Salzburg-Krimis": Elena Uhlig und Fritz Karl verraten ihr Ehegeheimnis Veröffentlicht: Vor 55 Minuten von Lars-Ole Grap Fritz Karl ermittelt wieder im neuen "Salzburg-Krimi" - privat bleibt es mit Ehefrau Elena Uhlig mindestens genauso spannend. Bild: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig

Am 26. Februar läuft der neue "Salzburg-Krimi" im Ersten. Hauptdarsteller Fritz Karl spricht im Interview gemeinsam mit seiner Frau Elena Uhlig über ihre 20-jährige Beziehung und die Frage, was ihre Ehe wirklich zusammenhält.

"Der Salzburg-Krimi: Tod am Wolfgangsee" am 26. Februar um 20:15 Uhr im Ersten und auf Joyn Hier geht's zum Das-Erste-Livestream auf Joyn

"Salzburg-Krimi": Fritz Karl löst Mordserie am Wolfgangsee Ritualmorde im idyllischen Salzburger Land: Fritz Karl verkörpert den charismatischen Kriminalpsychologen Thomas Meiberger, der bei einer mysteriösen Mordserie hinzugezogen wird. Als der Sohn eines Landtagsabgeordneten kopfüber gekreuzigt an einem Segelboot-Mast gefunden wird, soll Meiberger die Ermittlungen begleiten - sehr zum Missfallen von Hauptkommissarin Anna Grünwald (Lisa Schützenberger). Am 26. Februar läuft um 20:15 Uhr der neue "Salzburg-Krimi" im Ersten und kostenlos im Livestream auf Joyn. Hauptdarsteller Fritz Karl schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Regisseur Till Franzen. Die Ermittlungen führen durch Salzburg und an den Wolfgangsee, wo sich weitere Morde ereignen und Meiberger nach und nach Zusammenhänge zwischen den Opfern aufdeckt. Am 5. März folgt um 20:15 Uhr der zweite Teil: "Am seidenen Faden". Doch bevor die Ermittlungen starten, wird es privat: Fritz Karl und Ehefrau Elena Uhlig sprechen mit "Bild" über 20 Jahre Beziehung, Hotelzimmer-Inspektionen und warum bei ihnen Streit dazugehört.

Fritz Karl und Elena Uhlig: So funktioniert ihre Ehe nach 20 Jahren Beziehung Seit 2006 sind Fritz Karl und Elena Uhlig zusammen, seit 2023 offiziell verheiratet. Mit vier gemeinsamen Kindern und drei weiteren aus Karls vorheriger Beziehung leben sie ein turbulentes Patchwork-Leben. Der "Salzburg-Krimi"-Star ist zudem vierfacher Großvater. Aber was macht eine gute Ehe aus? Fritz Karl hat im "Bild"-Interview darauf eine klare Antwort: "Nur zwei Dinge sind für uns absolut wichtig: Humor und Sex." Elena Uhlig ergänzt: "Und Vertrauen." Die Frage, was wichtiger sei, beantworten beide unisono: "Beides zusammen." Karl schiebt schmunzelnd nach, dass Humor beim Sex allerdings nicht gemeint sei - besser sei, beides zu trennen. Außerdem ist der Schauspieler überzeugt, dass jeder seine Eigenständigkeit in der Beziehung bewahren müsse. Wer zu viel von seinem eigenen Ich aufgebe, werde unglücklich. Reibereien und Streit gehören dementsprechend auch zu einer Beziehung dazu. "Wenn es um nichts mehr geht, stimmt etwas nicht. Bei uns ist es sehr laut", sagt er. Seine Frau stimmt zu und liefert gleich die Erklärung mit: "Weil Du einfach auch sehr anstrengend bist."

Ich glaube, im anstrengend sein schenken wir uns nichts. Fritz Karl

Tournee und Zusammenhalt: Fritz Karl und Elena Uhlig über ihre Ehe-Regeln Die Tournee mit ihrem Bühnenprogramm "Beziehungsstatus: erledigt" zeigt nicht nur die Unterschiede zwischen den beiden, sondern ist auch zur beruflichen Notwendigkeit geworden. Während Elena Uhlig bei Hotelankünften penibel Zimmer, Kissen und Matratzen inspiziert, wartet Karl mittlerweile lieber im Auto oder an der Bar - nach einer Vorstellung um 23 Uhr wolle er einfach nur noch schlafen. Getrennte Zimmer kommen dennoch nicht infrage. "Wir gehen nie böse ins Bett", lautet ihre eiserne Regel. Trotz so mancher Streitigkeit seien beide im Inneren harmoniebedürftig. Dass sie überhaupt gemeinsam auf Tour gehen, hat einen ernsten Hintergrund. Uhlig erzählt, sie hatte im vergangenen Jahr genau drei Drehtage - von ihrem gelernten Beruf allein könne sie nicht mehr leben. Ihre Reaktion: Firmen gründen, eigene Mode herausbringen, selbst aktiv werden, statt auf Angebote zu warten. Ihr Ehemann sieht auch ein generelleres Problem in der heutigen Filmindustrie: Die Wertschätzung im Schauspielberuf sei in den letzten Jahren abhandengekommen. Die Sender setzten auf Jüngere, obwohl die Mehrheit der Gebührenzahler in ihrem Alter sei. "In diesen Zeiten muss man erfinderisch sein, wenn man gut durchkommen will", resümiert er. Ihr Bühnenprogramm ist die Antwort darauf. Im vergangenen Jahr spielten sie 60 Vorstellungen. Der Erfolg gibt ihnen recht und zeigt, dass sich das Publikum sehr wohl für ihre Altersgruppe interessiert. Die Männer hätten eher Respekt vor ihr, die Frauen würden alle gerne Fritz Karl haben - was Elena Uhlig durchaus verstehe. Für den 58-Jährigen ist es die längste Beziehung seines Lebens, und seine Frau ist sich sicher: "Ich glaube, es kommt auch keine mehr ..." Karl kontert daraufhin nur grinsend: "Sei Dir da mal nicht so sicher ..."