Schauspieler und Glaubensanhänger "Die Chefin"-Star Jonathan Hutter privat: Was ihn bewegt und wütend macht Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Jonathan Hutter spielt in der ZDF-Krimiserie "Die Chefin" seit 2021 die Rolle des Kommissars Korbinian Kirchner. Bild: ZDF / Raymond Roemke

Er spielt Kommissar Kirchner in der Erfolgsserie "Die Chefin". Privat zeigt Jonathan Hutter eine ganz andere Seite von sich. Im Interview spricht der Schauspieler über seinen Glauben, seine besondere Freundschaft zu Samuel Koch und das, was ihn wirklich antreibt.

Jonathan Hutter: "Mich hat es immer gestört, wenn Menschen ungerecht behandelt werden" In der ZDF-Krimiserie "Die Chefin" gehört er zum festen Inventar: Jonathan Hutter verkörpert seit 2021 den Kriminalkommissar Korbinian Kirchner - und hat sich damit in die Herzen eines Millionenpublikums gespielt. Was viele nicht wissen: Hutter wurde in der Schweiz geboren. Mit sieben Jahren zog er mit seiner Familie nach Deutschland - früh genug, um den Schweizer Akzent hinter sich zu lassen. Wer ihn heute als Kirchner ermitteln sieht, käme wohl kaum auf die Idee, dass der Schauspieler eidgenössische Wurzeln hat. Im Interview mit dem Magazin "Tele" verriet er, dass ihn vor allem eines mit der Figur Kirchner eint: sein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit. "Mich hat es immer gestört, wenn Menschen ungerecht behandelt werden", erklärt der Schauspieler. Auf der Website des Münchner Volkstheaters nennt er Antisemitismus als etwas, das ihn wütend mache.

