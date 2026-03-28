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Doris Schretzmayer vor 29 Jahren: So hat sich der "Maiwald"-Star verändert
Aktualisiert:von C3 Newsroom
"Die Maiwald"-Star Doris Schretzmayer kann auf eine Vielzahl an TV- und Kinoproduktionen zurückblicken. Heute kennt man sie vor allem mit ihrem langen braunen Haar - doch früher zeigte sie sich deutlich experimentierfreudiger und schreckte auch vor auffälligen, bunten Filzlocken nicht zurück.
"Die Maiwald" nicht verpassen!
Von Moderationen zu "Die Neue"
Geboren 1974 in Wien, startet Doris Schretzmayer ungewöhnlich früh ins Rampenlicht. Mit gerade einmal 19 Jahren wird sie Radiomoderatorin beim ORF-Sender Ö3 - ihre Stimme gilt bald als unverwechselbar. Parallel steigt sie beim Fernsehen ein, und zwar als jüngste Programm-Ansagerin des ORF und Moderatorin von Formaten wie "Liebe usw.".
Mit der Krimiserie "Die Neue - Eine Frau mit Kaliber" gelingt Schretzmayer Ende der Neunzigerjahre der entscheidende Karriereschritt. In der Rolle der jungen Kommissarin Lisa Engel verkörpert sie eine Figur, die verletzlich und gleichzeitig durchsetzungsfähig ist - ein damals noch vergleichsweise seltenes Frauenbild im Krimi-Genre.
Die Serie etablierte sie nicht nur in Österreich, sondern auch im deutschen Fernsehen.
"Die Neue": Auftakt für Kommissarin Lisa Engel
Im Pilotfilm zu "Die Neue" stellte Doris Schretzmayer die junge Ermittlerin vor, die sich in einer männerdominierten Welt behaupten muss. Das Publikum schloss sie gleich ins Herz.
Schretzmayer schaffte es, ihrer Figur von Beginn an Tiefe zu verleihen und sie nicht als klassische "harte Kommissarin", sondern als jemanden zu etablieren, der zwischen Professionalität und persönlicher Unsicherheit balanciert.
Durchbruch mit "Die Todeswelle - Eine Stadt in Angst"
Mit dem TV-Thriller "Die Todeswelle - Eine Stadt in Angst" erweitert Schretzmayer ihr Spektrum. Hier bewegt sie sich weg vom klassischen Ermittlerformat hin zum Katastrophen- und Suspense-Genre. Die Produktion verlangt hier schließlich auch ein anderes Spiel - weniger psychologische Langentwicklung, mehr unmittelbare Spannung, Reaktion, Tempo.
Gerade diese Fähigkeit zum Genrewechsel zeigte damals ihre Wandlungsfähigkeit - ein wichtiger Faktor dafür, um sich dauerhaft im deutschsprachigen Fernsehen durchzusetzen.
Großer Kino-Erfolg mit "What to Do in Case of Fire"
Mit dem Kinofilm "Was tun, wenn’s brennt?" (2001) - international unter dem Titel "What to Do in Case of Fire" bekannt - bewegt sich Doris Schretzmayer erstmals in ein filmisches Umfeld, das deutlich über klassische Fernsehproduktionen hinausgeht.
Der Film erzählt von einer ehemaligen Aktivistengruppe, deren radikale Ideale im Laufe der Jahre vom bürgerlichen Alltag überlagert wurden - bis die Vergangenheit plötzlich wieder anklopft. In diesem spannungsgeladenen Gefüge ist Schretzmayer Teil eines hochkarätigen Ensembles und steht dabei unter anderem neben Til Schweiger vor der Kamera.
Und nicht nur das: Von ihrem klassischen blonden Haaren nimmt sie Abschied und ist hier mit bunten Filzlocken zu sehen.
Mit "Die dunkle Seite des Mondes" zurück ins Kino
In den 2000ern und Anfang der 2010er ist Doris Schretzmayer vor allem in Fernsehdramen und -thrillern zu sehen, etwa in "Stadt als Beute" (2005), "Die Zeit der Kraniche" (2010) oder "Die Vaterlosen" (2011).
Kurze Zeit später schafft sie es dann noch einmal ins Kino - und zwar im Film "Die dunkle Seite des Mondes" (2015). Dabei handelt es sich um einen deutsch-luxemburgischen Psychothriller, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Martin Suter.
Im Mittelpunkt steht der Wirtschaftsanwalt Urs Blank, gespielt von Moritz Bleibtreu, der ein scheinbar perfektes Leben führt. Nach einem zufälligen Kontakt mit halluzinogenen Pilzen gerät dieses Leben jedoch zunehmend aus den Fugen. Realität und Wahrnehmung beginnen zu verschwimmen, während sich sein Verhalten radikal verändert.
Doris Schretzmayer - diesmal mit kurzen, dunklen Haaren - übernimmt hier die Nebenrolle der Evelyn, einer Figur aus dem beruflich-privaten Umfeld des Protagonisten Urs Blank. Sie bewegt sich im gesellschaftlichen Milieu des Wirtschaftsanwalts - einem Umfeld aus Erfolg, Kontrolle und klaren Regeln.
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"Die Maiwald": Doris Schretzmayer als Tierärztin auf der Salzburg Alm
Aktuell übernimmt Doris Schretzmayer in der ZDF-Fernsehreihe "Die Maiwald" die Titelrolle der Tierärztin Johanna Maiwald, die im Salzburger Ort Maria Alm eine Praxis führt. Unterstützt von ihrer Assistentin und dem jungen Tierarzt Kami Karner, der unerwartet vom Stadt- ins Landleben wechselt, bewältigt sie den anspruchsvollen Praxisalltag. Dabei geht es nicht nur um Tiere, sondern vor allem um die Menschen dahinter.
Im Mittelpunkt stehen somit familiäre und zwischenmenschliche Konflikte innerhalb der Dorfgemeinschaft - etwa rund um ihren Bruder, den Bürgermeister Georg, und dessen Ehekrise. Schretzmayer hat für ihre Rolle wieder auf lange, braune Haare gesetzt - der Look, mit dem sie heute bekannt ist.
Heute lebt Doris Schretzmayer mit ihrem Mann Florian Horwath und ihrem Sohn Nikolaj in Wien und schreibt neben ihrer Schauspielkarriere auch für zahlreiche Magazine.
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