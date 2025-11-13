Rückkehr zum alten Sendeplatz Experiment geglückt: "heute journal" bekommt ab 2026 einheitliche Sendezeit Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. Christian Sievers und Marietta Slomka präsentieren das "heute journal" am Samstag künftig früher. Bild: ZDF / Klaus Weddig / Meike Wittenstein

Jetzt ist es offiziell und bleibt dabei: Ab 2026 wird das "heute journal" auch am Wochenende früher als bisher ausgestrahlt.

+++ Update, 11. November 2025 +++

Wann das "heute journal" 2026 laufen soll Seit 25. Oktober hat das ZDF mit einer zeitweiligen Verschiebung der Sendezeit des "heute journals" experimentiert. Jetzt ist das Ergebnis da: Wie der Sender dem Branchendienst "DWDL" mitteilte, bleibt es ab 2026 bei der geänderten Zeit. Das Nachrichtenmagazin wird künftig nicht nur von Sonntag bis Donnerstag, sondern in der Regel immer um 21:45 Uhr ausgestrahlt. Sollten die Gremien des ZDFs zustimmen, wird die Programmänderung ab 10. Januar 2026 umgesetzt. "Durch die einheitliche Sendezeit des 'heute journals' um 21:45 Uhr will das ZDF eine größere Verlässlichkeit gewährleisten und so dem Informationsinteresse seiner Zuschauerinnen und Zuschauer Rechnung tragen", so eine Sprecherin des ZDF gegenüber dem DWDL. Das Experiment hätte gezeigt, dass durch die frühere Ausstrahlung mit rund vier Millionen deutlich mehr Zuschauer:innen das Nachrichtenmagazin verfolgten. Die nachfolgenden Krimi-Wiederholungen würden trotz der 15-minütigen Verschiebung mit rund drei Millionen Zuschauer:innen ebenfalls noch gut performen. Trotz der Verschiebung kann es jedoch zu kleinen Unregelmäßigkeiten kommen. Sollte das Vorprogramm länger laufen, behält sich das ZDF immer noch vor, das "heute journal" wieder auf 22 Uhr zu verschieben.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Probezeit für verändertes Sehverhalten Das ZDF hat an einer seiner Konstanten geschraubt: Seit 25. Oktober beginnt das "heute journal" samstags nicht mehr wie gewohnt um 22:45 Uhr, sondern bereits um 21:45 Uhr. Der öffentlich-rechtliche Sender will damit eine Lücke im Abendprogramm schließen - und dem veränderten Sehverhalten des Publikums entgegenkommen. Über Jahre galt die späte Samstagsausgabe des Nachrichtenmagazins als fester Bestandteil des ZDF-Programms. Die Verschiebung nun ist nicht nur kosmetisch, sondern ein strategischer Schritt, wie das ZDF gegenüber dem Branchendienst DWDL erklärt: "Damit tragen wir dem Informationsinteresse unserer Zuschauerinnen und Zuschauer Rechnung und erproben zugleich eine einheitlichere Sendezeit."

Einheitliche Sendezeit für das "heute journal" Mit dem neuen Sendeplatz passt das ZDF den Samstagabend den Wochentagen an. Von Montag bis Freitag läuft das "heute journal" bereits um 21.45 Uhr - ein Rhythmus, den der Sender nun auch am Wochenende etablieren möchte. Damit sollen sich Zuschauer:innen künftig besser orientieren können. Ganz so festgelegt ist das Konzept allerdings nicht: Sollte das Vorprogramm - etwa ein Krimi zur Primetime um 20:15 Uhr - länger laufen, kann sich die Nachrichtensendung auch auf 22 Uhr verschieben. Das "Aktuelle Sportstudio" bleibt von den Änderungen unberührt und soll weiterhin um 23 Uhr starten.

Rückkehr zur alten Sendezeit: Ein Testlauf Interessant ist: Die neue alte Sendezeit ist in Wahrheit eine Rückkehr zur Vergangenheit. Vor rund 15 Jahren hatte das ZDF die Samstagsausgabe des "heute journals" nach hinten verlegt, um dem "Sportstudio" einen stabileren Starttermin zu verschaffen. Nun kehrt der Sender auf Probe zu seinem ursprünglichen Rhythmus zurück. Offiziell spricht man in Mainz von einem Testlauf. In den kommenden Wochen will das ZDF beobachten, wie das Publikum auf die frühere Uhrzeit reagiert. Sollte sich das Experiment bewähren, könnte die Verschiebung dauerhaft bleiben.