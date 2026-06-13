Fauxpas bei Turnier-Auftakt
WM-Start verpasst: Fußball-Fans fassungslos über Live-TV-Verzögerung im ZDF
Aktualisiert:von Peter Falan Picha
Im Vorfeld zur WM 2026 gab es bereits einige Aufreger. Davon blieb die Eröffnungsfeier nicht verschont. ZDF-Zuschauer:innen konnten diese vor dem Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika nicht in voller Länge ansehen.
Die Berichterstattung zum WM-Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika fing harmonisch an: ZDF-Moderator Jochen Breyer begrüßte den Ex-FC-Freiburg-Trainer Christian Streich herzlich und betonte, wie sehr man sich über dessen Verstärkung im Expert:innen-Team freue. Danach plante der Sender die anstehende Eröffnungsfeier an Reporter Oliver Schmidt zu übergeben - nach einer kleinen Werbepause.
Werbung statt Eröffnungsfeier
Nach der Werbepause meldete sich Oliver Schmidt mit den folgenden Worten zurück: "Buen dia aus dem Azteken-Stadion, der Kathedrale des mexikanischen Fußballs. Es ist ein Rummelplatz, lateinamerikanische Rhythmen, es ist ausgelassen, es ist wunderbar und wir sehen Belinda und die Los Ángeles Azules."
Von dem "Rummelpatz" haben jedoch die WM-begeisterten Zuschauer:innen wenig sehen können. Rund sieben Minuten fehlten von der Eröffnungsfeier aufgrund der Werbe-Unterbrechung. Auf die Performances des venezolanischen Popsängers Danny Ocean und der Mexican-Folk-Musikerin Lila Downs musste das ZDF-Publikum somit verzichten.
Immerhin: Die große Eröffnungsfeier-Finale mit der kolumbianischen Popsängerin Shakira konnten die Zuschauenden sehen. Die Musikerin performte den WM-Song "Dai Dai" zusammen mit Burna Boy aus dem Azteken-Stadion von Mexiko City.
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So empört reagieren die Fußball-Fans auf den ZDF-Fauxpas
Einige Zuschauer:innen ließen ihren Frust über die Verspätung sofort in den Sozialen Medien aus. Ein Facebook-Nutzer kommentierte: "Wenn der Anpfiff verpasst wird, okay, aber die Eröffnungsshow? Ernsthaft?" "Die Leute, die es nicht sehen wollen, können ja erst zum Anpfiff einschalten. Ich hätte es lieber gesehen als das Geschwafel aus dem Studio! Echt peinlich vom ZDF", entrüstete sich ein weiterer Kommentator.
Andere wollten sich dadurch nicht die WM-Stimmung vermiesen lassen. "Es geht aber um das Spiel, und das läuft grad", fand ein User.
Was in den Kommentaren auffiel: Nicht alle waren von der verkürzten Eröffnungsfeier betroffen. "Magenta lief perfekt", wunderte sich ein Facebook-Nutzer. Der TV- und Streamingdienst MagentaTV überträgt neben dem Ersten und dem ZDF ebenfalls die WM-Spiele. Dort war während der Eröffnungsfeier keine Werbe-Unterbrechung zu sehen. Neben den Fußballspielen findest du dort auch das kostenlose Angebot von Joyn.
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