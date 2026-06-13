Fauxpas bei Turnier-Auftakt WM-Start verpasst: Fußball-Fans fassungslos über Live-TV-Verzögerung im ZDF Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Peter Falan Picha Direkt zum WM-Start gab es den ersten Aufreger. Bild: IMAGO / VCG

Im Vorfeld zur WM 2026 gab es bereits einige Aufreger. Davon blieb die Eröffnungsfeier nicht verschont. ZDF-Zuschauer:innen konnten diese vor dem Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika nicht in voller Länge ansehen.

Die Berichterstattung zum WM-Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika fing harmonisch an: ZDF-Moderator Jochen Breyer begrüßte den Ex-FC-Freiburg-Trainer Christian Streich herzlich und betonte, wie sehr man sich über dessen Verstärkung im Expert:innen-Team freue. Danach plante der Sender die anstehende Eröffnungsfeier an Reporter Oliver Schmidt zu übergeben - nach einer kleinen Werbepause.

Werbung statt Eröffnungsfeier Nach der Werbepause meldete sich Oliver Schmidt mit den folgenden Worten zurück: "Buen dia aus dem Azteken-Stadion, der Kathedrale des mexikanischen Fußballs. Es ist ein Rummelplatz, lateinamerikanische Rhythmen, es ist ausgelassen, es ist wunderbar und wir sehen Belinda und die Los Ángeles Azules." Von dem "Rummelpatz" haben jedoch die WM-begeisterten Zuschauer:innen wenig sehen können. Rund sieben Minuten fehlten von der Eröffnungsfeier aufgrund der Werbe-Unterbrechung. Auf die Performances des venezolanischen Popsängers Danny Ocean und der Mexican-Folk-Musikerin Lila Downs musste das ZDF-Publikum somit verzichten. Immerhin: Die große Eröffnungsfeier-Finale mit der kolumbianischen Popsängerin Shakira konnten die Zuschauenden sehen. Die Musikerin performte den WM-Song "Dai Dai" zusammen mit Burna Boy aus dem Azteken-Stadion von Mexiko City.

Streams und Sendungen rund um Sportveranstaltungen findest du auf Joyn Tennis, Fußball, Handball und Co.